Задачи перед научной средой ставит производство – Саясат Нурбек о ходе исполнения поручения Бектенова

Правительство , Образование , Наука
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В ходе заседания правительства премьер Олжас Бектенов напомнил министру науки и высшего образования о данном ранее поручении касательно направления образовательной деятельности вузов на решение реальных запросов производства и выработке новых механизмов коммерциализации научных результатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

О проводимой в данном направлении работе главе правительства доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, на сегодня она ведется по четырем основным направлениям.

В первую очередь переформирована деятельность Высшей научно-технической комиссии. В ее состав вошли руководители крупнейших предприятий страны, что позволяет установить более тесную связь между наукой и ключевыми отраслями экономики. 

При каждом крупном предприятии Казахстана по согласованию создаются специальные комитеты по выработке предложений и рекомендаций по проблемным вопросам. Такие комитеты уже созданы при Kazakhmys, ERG, Qarmet, где отечественные ученые будут заниматься научным сопровождением деятельности комбинатов.

«Теперь мы не запрашиваем у ученых актуальные темы и направления для научных исследований. Идем на производство, изучаем и собираем конкретные технологические проблемы, для решения которых необходим вклад науки. То есть задачи перед научной средой будет ставить производство», — сообщил министр. 

Отмечено, что трансформация коснулась и региональных вузов: университеты начали переход к более углубленной исследовательской работе, устанавливая и укрепляя международное сотрудничество. 
 
В рамках принятого в текущем году Закона «О науке и технологической политике» Фонд науки начал работать в тесном контакте с бизнесом, совместно привлекая дополнительные инвестиции в отрасль. 
 
Меняется и формат предоставления грантового финансирования с усилением требований к ученым, деятельность которых должна быть нацелена на решение конкретных производственных вопросов.  

Новый Закон предоставил дополнительный функционал по науке для местных исполнительных органов. Акиматы будут взаимодействовать с предприятиями и научными учреждениями, формировать региональную специализацию каждой области. Региональную науку можно будет финансировать из местных бюджетов.

«В новом Законе также предусмотрены меры поддержки и стимулирования молодых ученых: это повышение заработных плат, установление дополнительных надбавок, решение жилищных вопросов, увеличение грантов. В целом, мы должны направлять ученых на научное творчество и решение конкретных задач. Благодаря принимаемым мерам все поручения будут выполнены», — проинформировал Саясат Нурбек.

#Правительство #Образование #Бектенов #наука

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