Задержан экс-руководитель ТОО "СК-Фармация"

Бывший руководитель ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип задержан и заключен под стражу. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Антикоррупционной службой задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО "СК-Фармация" по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшего тяжкие последствия", – сообщил Бигайдаров.
Он отметил, что 14 августа с санкции суда подозреваемый был заключен под стражу. Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.
"Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – добавил Бигайдаров.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства 10 июля поручил уволить
руководителей ФСМС и "СК-Фармация", а также при необходимости провести расследование.
"Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФСМС и "СК-Фармация" уволить и при необходимости провести следствие", – поручил Глава государства.
Позднее появилась информация о том, что руководители НАО "ФСМС" Айбатыр Жумагулов и ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип освобождены
от должностей.