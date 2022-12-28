Задержан за взятки глава филиала АО "Пассажирские перевозки"

Общество
59

Сумма полученных им взяток за 2 года составила более 11 миллионов тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО «Пассажирские перевозки» - «Пригородные перевозки», сообщает Kazpravda.kz.

"Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал деньги за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - проинформировали в Антикоре.

Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

 

Популярное

Все
Наш выбор
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Особое мнение Сейтказы Матаева
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Возить нельзя отменить
Вся королевская рать!
Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемым вынесли приговор в Алматинской области
Колосок из прошлого века
Фермерский «форвард» против ценового роста
Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики
«Хвосты» убрать, очистку завершить!
Запретов нет, но...
Пусть будет вечным стрелок ход
Герои в строю
Главное – благополучие и комфорт
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Общество
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по п…
Общество
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушев…
Общество
В пригороде Алматы приостановлено строительство многокварти…
Общество
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]