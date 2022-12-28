Задержан за взятки глава филиала АО "Пассажирские перевозки"

Сумма полученных им взяток за 2 года составила более 11 миллионов тенге.

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Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО «Пассажирские перевозки» - «Пригородные перевозки», сообщает Kazpravda.kz.

"Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал деньги за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - проинформировали в Антикоре.

Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.