Задержан заместитель акима Павлодара

Заместителя акима города Павлодара задержали по подозрению в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Скриншот с видео Антикоррупционной службы РК

15 июня этого года Антикоррупционная служба в рамках мер по защите бизнеса задержала заместителя акима Павлодара А.С. Калиякбарова.

«Он подозревается в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

После получения денег Калиякбаров задержан с поличным и водворен в ИВС управления полиции Павлодара», – сообщили в Антикоре.