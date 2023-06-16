Задержан заместитель акима Павлодара
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Заместителя акима города Павлодара задержали по подозрению в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.
15 июня этого года Антикоррупционная служба в рамках мер по защите бизнеса задержала заместителя акима Павлодара А.С. Калиякбарова.
«Он подозревается в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.
После получения денег Калиякбаров задержан с поличным и водворен в ИВС управления полиции Павлодара», – сообщили в Антикоре.