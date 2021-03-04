Задержание преступников на светофоре сняли на видео в Алматы
Жанат Тукпиев
Задержание преступников на светофоре сняли на видео в Алматы. В Департаменте полиции города прокомментировали инцидент, передает Kazpravda.kz.
Ранее, в Instagram-паблике появилось видео того, как прямо на дороге полицейские задерживают мужчин.
В Департаменте полиции рассказали, что задержали двух воров, за которыми числится как минимум 10 квартирных краж в Алматы.
"Подозреваемые – это граждане 1990 и 1994 годов рождения проживают в одном поселке вблизи Алматы и фактически являются соседями. Кроме этого, они судимы ранее по одинаковым статьям за преступления против имущества. Действовали они классическим методом: вскрывали двери квартир путем подбора ключа. Уже незаконно проникая в чужое жилье, злоумышленники быстро находили денежные средства и ценные вещи. Скорость преступников поражала жертв, которые выходили вынести мусор или в магазин, а по возвращению обнаруживали кражу. Преступники практически не оставляли следов, действовали аккуратно, если можно так сказать. Но благодаря оперативным наработкам наших сотрудников, в кратчайшие сроки были установлены и задержаны. На данный момент оба водворены в ИВС", – рассказал заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района полиции Владимир Решетников.
В отношении задержанных проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК. Проводится следственные действия.