Фото: Polisia.kz

Полицейскими пресечена преступная деятельность группы лиц, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вымогали деньги у иностранцев — граждан КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По предварительным данным, злоумышленники завладели порядка 5,5 млн тенге.

Установлено, что, действуя группой, подозреваемые подошли на улице к одному из иностранцев и, представившись сотрудниками полиции, затем проехали по месту его временного проживания и стали требовать деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.



