Ревизию всех инвестпроектов проведут в Казахстане

Задачу предстоит выполнить в течение недели
Премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед Министерством промышленности и строительства задачу в течение месяца разработать новые инструменты для развития металлургической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
«Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли. В цветной металлургии министерству совместно с компанией «Тау-Кен Самрук» обеспечить полную загрузку отечественных предприятий, в том числе путем поставки импортного золота для аффинажа внутри страны. В черной металлургии в рамках программы модернизации компании «Qarmet» расширить перечень выпускаемой продукции, наиболее востребованной на внутреннем и внешних рынках», – распорядился Олжас Бектенов.
Кроме того, он поручил в течение недели провести ревизию всех инвестпроектов для определения проблемных вопросов.
В рамках поручения Главы государства Правительство продолжает работу по повышению эффективности инвестиционных проектов и специальных экономических зон (СЭЗ).
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам и профильным государственным органам усилить мониторинг реализации проектов, сохранить темпы строительства и обеспечить своевременный ввод жилья.
«На темпы роста обрабатывающего сектора влияет своевременная реализация инвестиционных проектов. Поручаю совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов для определения проблемных вопросов с указанием конкретных мер реагирования. По поручению Главы государства разработаны новые механизмы повышения эффективности специальных экономических зон.
Министерству промышленности - в месячный срок внести в Правительство проект соответствующих поправок для внедрения новых механизмов. Необходимо сохранить набранные темпы роста строительных работ и держать на особом контроле вопрос ввода жилья. По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов», – подчеркнул Олжас Бектенов.