Ревизию всех инвестпроектов проведут в Казахстане

Инвестиции
Дана Аменова
специальный корреспондент

Задачу предстоит выполнить в течение недели

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед Министерством промышленности и строительства задачу в течение месяца разработать новые инструменты для развития металлургической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

«Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли. В цветной металлургии министерству совместно с компанией «Тау-Кен Самрук» обеспечить полную загрузку отечественных предприятий, в том числе путем поставки импортного золота для аффинажа внутри страны. В черной металлургии в рамках программы модернизации компании «Qarmet» расширить перечень выпускаемой продукции, наиболее востребованной на внутреннем и внешних рынках»,  распорядился Олжас Бектенов.

Кроме того, он поручил в течение недели провести ревизию всех инвестпроектов для определения проблемных вопросов.

В рамках поручения Главы государства Правительство продолжает работу по повышению эффективности инвестиционных проектов и специальных экономических зон (СЭЗ).

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам и профильным государственным органам усилить мониторинг реализации проектов, сохранить темпы строительства и обеспечить своевременный ввод жилья.

«На темпы роста обрабатывающего сектора влияет своевременная реализация инвестиционных проектов. Поручаю совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов для определения проблемных вопросов с указанием конкретных мер реагирования. По поручению Главы государства разработаны новые механизмы повышения эффективности специальных экономических зон.

Министерству промышленности - в месячный срок внести в Правительство проект соответствующих поправок для внедрения новых механизмов. Необходимо сохранить набранные темпы роста строительных работ и держать на особом контроле вопрос ввода жилья. По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов»,  подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#инвестпроекты #ревизия

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
Курс на укрепление стратегического партнерства
Стандарты разные нужны
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Важное испытание пройдено
Преемственность государственно-политических традиций
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
У нас 13 финалов!
Турнир FIDE – в Алматы
Европейское трио и Аргентина
Сохранить ДНК нашей государственности
В контексте новой электоральной повестки
Арии взлетали выше фонтанов!
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Шесть наград Ордоса
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Свыше 6,6 млрд тенге инвестировали в три новых предприятия …
В Акмолинской области запустили фабрику по обогащению каоли…
Олжас Бектенов обсудил с Лоуренсом Хо сотрудничество в разв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]