Ревизию всех инвестпроектов проведут в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов поставил перед Министерством промышленности и строительства задачу в течение месяца разработать новые инструменты для развития металлургической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

«Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли. В цветной металлургии министерству совместно с компанией «Тау-Кен Самрук» обеспечить полную загрузку отечественных предприятий, в том числе путем поставки импортного золота для аффинажа внутри страны. В черной металлургии в рамках программы модернизации компании «Qarmet» расширить перечень выпускаемой продукции, наиболее востребованной на внутреннем и внешних рынках», – распорядился Олжас Бектенов.

Кроме того, он поручил в течение недели провести ревизию всех инвестпроектов для определения проблемных вопросов.

В рамках поручения Главы государства Правительство продолжает работу по повышению эффективности инвестиционных проектов и специальных экономических зон (СЭЗ).

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам и профильным государственным органам усилить мониторинг реализации проектов, сохранить темпы строительства и обеспечить своевременный ввод жилья.