Заглядывая в глубь тысячелетий

Статьи
2
Николай Жоров

Подводя итоги летнего сезона, ученые Института археологии им. А. Х. Маргулана рассказали о новых открытиях и находках

фото из архива Института археологии им. А. Х. Маргулана

Первая археологическая экспедиция полевого сезона 2024 года стартовала в начале апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области на территории поселенческого памятника Каракабак. Памятник исследуется в рамках проекта «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», реализуемого Министерством науки и высшего образования.

Памятник уникален тем, что это единственное из известных на сегодня поселений городского типа в Арало-Каспийском регионе, которое существовало как крупный торгово-ремес­ленный центр в III–V веках.

– В нынешнем году в Казах­стане было проведено много археологичес­ких экспедиций, которые охватили нес­колько регионов Казахстана. Только нашим институтом на 2024 год было запланировано 70 экспедиций, из них 45 завершили свою работу, – отметила заместитель генерального директора по науке Института археологии им. А. Х. Маргулана Асемгуль Касенова.

Казахстанские археологи обнаружили ряд значительных и ценных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Золотые серьги и монеты, относящиеся к V–VI векам, были найдены в Западном Казахстане, серебряные зеркала сакского периода обнаружены при раскопках в Костанайской области, в Восточном Казахстане нашли золотое украшение эпохи ранней бронзы.

Также при изучении памятников кимакского периода была найдена ложка с медным клеймом, обнаружено и изучено более раннее поселение сакского периода в Центральном Казахстане. Эти открытия имеют большое значение как для отечественной науки, так и для мировой архео­логической общественности.

В настоящее время Институт археологии им. А. Х. Маргулана при поддержке Министерства науки и высшего образования реализует Программу фундаментальных научных исследований. В стадии реализации находятся три крупнейших целевых проекта по грантовому финансированию.

Первый – «Северный Казахстан в контексте культурно-историчес­ких процессов: от эпохи камня до этнографической современности», второй – уже упомянутый проект «Гунно-сарматская эпоха в истории Казах­стана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», третий – «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия».

Кандидат исторических наук Талгат Мамиров, рассказывая о тонкостях работы археологов, отметил, что после завершения раскопок все артефакты проходят тщательную обработку и консервацию. Это сложный и много­уровневый процесс, включающий несколько этапов.

– Каждый артефакт рассматривается нами в комплексе, поскольку любая, даже самая мелкая находка может оказаться фрагментом сосуда или другого изделия, содержащим очень важную информацию. После обнаружения в ходе раскопок артефакт фиксируется и классифицируется, – рассказывает ученый. – Если обнаружен зооархео­логический материал, он отправляется специалистам-зооархеологам, они тщательно его изучают, составляют типологию, проводят выборку, анализируют находку. В случае обнаружения каменных орудий, золотых, бронзовых, медных или керамических изделий все передается по акту и после прибытия в институт направляется в лабораторию технологий, где при необходимости проводится консервация и реставрация. Если сохранность хорошая, специалисты осматривают находку, делают замеры, рисунки, фотографии, создают 3D-модель, проводят исследования на предмет определения возраста найденного предмета.

По словам Талгата Мамирова, выделить отдельно какой-либо регион по количеству археологических находок сложно, так как все они имеют свои особенности. Одним из интенсивно изучаемых мест можно назвать территорию Алматы, где уже многие годы проводятся архео­логические исследования.

Выяв­ление и изу­чение комплекса памятников на территории Алма­ты и Алматинской области показывают, что здесь была очень большая концентрация памятников различных исторических эпох. Обнаружено большое количест­во свидетельств существования на данной территории свое­образной культуры эпохи камня.

Сегодня ученый вместе с другими экспертами работает над выделением археологичес­кой культуры эпохи позднего палеолита. Эпоха бронзы также представлена в регионе рядом памятников.

– Специалисты института, занимающиеся эпохой раннего металла, успешно локализовали и исследовали в этом регионе ряд памятников, свидетельствующих о развитии домостроительства, металлургии и других ремесел. Если говорить о древнем искусстве, то только в 2024 году было выявлено 2 000 петроглифов в Алматинской области, – продолжает Талгат Мамиров. – Алма­ты – крупный мегаполис, он постоянно прирастает новыми территориями, а значит, возникает проблема сохранения архео­логических памятников. В этой связи специалисты продолжают исследования на территории города и прилегающих районов. Начиная с 2018 года мы проводили точечные исследования, которые показали, что здесь очень много памятников эпохи палеолита. Среди них – Майбулак и комп­лекс стоянок Узын­агаш-1-2 на территории Жамбылского района, стоянка Рахат в предгорной зоне Заилийского Алатау, есть ряд памятников на территории Енбекшиказахского района.

Открытия археологов говорят о том, что в древности люди искали удобные места для проживания. Выявление комплекса памятников на территории Алматы и Алматинской области показывает, что здесь была очень большая концентрация населения именно в период позднего палеолита.

Подводя итоги летнего сезона, Асемгуль Касенова выразила благодарность волонтерам, которые в последние годы активно помогают в работе по обнаружению новых и сохранению уже открытых памятников. Труд археологов и волонтеров нацелен на то, чтобы эти уникальные места сохранить для будущего поколения.

#история #памятники #археологи #Институт археологии им. А. Х. Маргулана

Популярное

Все
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Хорошо быть полиглотом
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Артисты Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Национальные музыкальные инструменты, оружие и доспехи, конскую упряжь, изготовленные мастером из Семея, увидят жители и гости столицы на Всемирных играх кочевников
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

В Нацгвардии МВД РК отметили День Конституции
Гвардейцы вернули пропавшего ребенка сестре
Благодатный август с нотками печали
Уметь вести за собой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]