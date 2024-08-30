Заглядывая в глубь тысячелетий

Подводя итоги летнего сезона, ученые Института археологии им. А. Х. Маргулана рассказали о новых открытиях и находках

фото из архива Института археологии им. А. Х. Маргулана

Первая археологическая экспедиция полевого сезона 2024 года стартовала в начале апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области на территории поселенческого памятника Каракабак. Памятник исследуется в рамках проекта «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», реализуемого Министерством науки и высшего образования.

Памятник уникален тем, что это единственное из известных на сегодня поселений городского типа в Арало-Каспийском регионе, которое существовало как крупный торгово-ремес­ленный центр в III–V веках.

– В нынешнем году в Казах­стане было проведено много археологичес­ких экспедиций, которые охватили нес­колько регионов Казахстана. Только нашим институтом на 2024 год было запланировано 70 экспедиций, из них 45 завершили свою работу, – отметила заместитель генерального директора по науке Института археологии им. А. Х. Маргулана Асемгуль Касенова.

Казахстанские археологи обнаружили ряд значительных и ценных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Золотые серьги и монеты, относящиеся к V–VI векам, были найдены в Западном Казахстане, серебряные зеркала сакского периода обнаружены при раскопках в Костанайской области, в Восточном Казахстане нашли золотое украшение эпохи ранней бронзы.

Также при изучении памятников кимакского периода была найдена ложка с медным клеймом, обнаружено и изучено более раннее поселение сакского периода в Центральном Казахстане. Эти открытия имеют большое значение как для отечественной науки, так и для мировой архео­логической общественности.

В настоящее время Институт археологии им. А. Х. Маргулана при поддержке Министерства науки и высшего образования реализует Программу фундаментальных научных исследований. В стадии реализации находятся три крупнейших целевых проекта по грантовому финансированию.

Первый – «Северный Казахстан в контексте культурно-историчес­ких процессов: от эпохи камня до этнографической современности», второй – уже упомянутый проект «Гунно-сарматская эпоха в истории Казах­стана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», третий – «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия».

Кандидат исторических наук Талгат Мамиров, рассказывая о тонкостях работы археологов, отметил, что после завершения раскопок все артефакты проходят тщательную обработку и консервацию. Это сложный и много­уровневый процесс, включающий несколько этапов.

– Каждый артефакт рассматривается нами в комплексе, поскольку любая, даже самая мелкая находка может оказаться фрагментом сосуда или другого изделия, содержащим очень важную информацию. После обнаружения в ходе раскопок артефакт фиксируется и классифицируется, – рассказывает ученый. – Если обнаружен зооархео­логический материал, он отправляется специалистам-зооархеологам, они тщательно его изучают, составляют типологию, проводят выборку, анализируют находку. В случае обнаружения каменных орудий, золотых, бронзовых, медных или керамических изделий все передается по акту и после прибытия в институт направляется в лабораторию технологий, где при необходимости проводится консервация и реставрация. Если сохранность хорошая, специалисты осматривают находку, делают замеры, рисунки, фотографии, создают 3D-модель, проводят исследования на предмет определения возраста найденного предмета.

По словам Талгата Мамирова, выделить отдельно какой-либо регион по количеству археологических находок сложно, так как все они имеют свои особенности. Одним из интенсивно изучаемых мест можно назвать территорию Алматы, где уже многие годы проводятся архео­логические исследования.

Выяв­ление и изу­чение комплекса памятников на территории Алма­ты и Алматинской области показывают, что здесь была очень большая концентрация памятников различных исторических эпох. Обнаружено большое количест­во свидетельств существования на данной территории свое­образной культуры эпохи камня.

Сегодня ученый вместе с другими экспертами работает над выделением археологичес­кой культуры эпохи позднего палеолита. Эпоха бронзы также представлена в регионе рядом памятников.

– Специалисты института, занимающиеся эпохой раннего металла, успешно локализовали и исследовали в этом регионе ряд памятников, свидетельствующих о развитии домостроительства, металлургии и других ремесел. Если говорить о древнем искусстве, то только в 2024 году было выявлено 2 000 петроглифов в Алматинской области, – продолжает Талгат Мамиров. – Алма­ты – крупный мегаполис, он постоянно прирастает новыми территориями, а значит, возникает проблема сохранения архео­логических памятников. В этой связи специалисты продолжают исследования на территории города и прилегающих районов. Начиная с 2018 года мы проводили точечные исследования, которые показали, что здесь очень много памятников эпохи палеолита. Среди них – Майбулак и комп­лекс стоянок Узын­агаш-1-2 на территории Жамбылского района, стоянка Рахат в предгорной зоне Заилийского Алатау, есть ряд памятников на территории Енбекшиказахского района.

Открытия археологов говорят о том, что в древности люди искали удобные места для проживания. Выявление комплекса памятников на территории Алматы и Алматинской области показывает, что здесь была очень большая концентрация населения именно в период позднего палеолита.

Подводя итоги летнего сезона, Асемгуль Касенова выразила благодарность волонтерам, которые в последние годы активно помогают в работе по обнаружению новых и сохранению уже открытых памятников. Труд археологов и волонтеров нацелен на то, чтобы эти уникальные места сохранить для будущего поколения.