Заглядывая в глубь тысячелетий

Подводя итоги летнего сезона, ученые Института археологии им. А. Х. Маргулана рассказали о новых открытиях и находках
Первая археологическая экспедиция полевого сезона 2024 года стартовала в начале апреля в Тупкараганском районе Мангистауской области на территории поселенческого памятника Каракабак. Памятник исследуется в рамках проекта «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», реализуемого Министерством науки и высшего образования.
Памятник уникален тем, что это единственное из известных на сегодня поселений городского типа в Арало-Каспийском регионе, которое существовало как крупный торгово-ремесленный центр в III–V веках.
– В нынешнем году в Казахстане было проведено много археологических экспедиций, которые охватили несколько регионов Казахстана. Только нашим институтом на 2024 год было запланировано 70 экспедиций, из них 45 завершили свою работу, – отметила заместитель генерального директора по науке Института археологии им. А. Х. Маргулана Асемгуль Касенова.
Казахстанские археологи обнаружили ряд значительных и ценных находок, имеющих историческую и культурную ценность. Золотые серьги и монеты, относящиеся к V–VI векам, были найдены в Западном Казахстане, серебряные зеркала сакского периода обнаружены при раскопках в Костанайской области, в Восточном Казахстане нашли золотое украшение эпохи ранней бронзы.
Также при изучении памятников кимакского периода была найдена ложка с медным клеймом, обнаружено и изучено более раннее поселение сакского периода в Центральном Казахстане. Эти открытия имеют большое значение как для отечественной науки, так и для мировой археологической общественности.
В настоящее время Институт археологии им. А. Х. Маргулана при поддержке Министерства науки и высшего образования реализует Программу фундаментальных научных исследований. В стадии реализации находятся три крупнейших целевых проекта по грантовому финансированию.
Первый – «Северный Казахстан в контексте культурно-исторических процессов: от эпохи камня до этнографической современности», второй – уже упомянутый проект «Гунно-сарматская эпоха в истории Казахстана: междисциплинарное исследование, анализ и реконструкция», третий – «Древность и средневековье Алматы: исследование и сохранение археологического наследия».
Кандидат исторических наук Талгат Мамиров, рассказывая о тонкостях работы археологов, отметил, что после завершения раскопок все артефакты проходят тщательную обработку и консервацию. Это сложный и многоуровневый процесс, включающий несколько этапов.
– Каждый артефакт рассматривается нами в комплексе, поскольку любая, даже самая мелкая находка может оказаться фрагментом сосуда или другого изделия, содержащим очень важную информацию. После обнаружения в ходе раскопок артефакт фиксируется и классифицируется, – рассказывает ученый. – Если обнаружен зооархеологический материал, он отправляется специалистам-зооархеологам, они тщательно его изучают, составляют типологию, проводят выборку, анализируют находку. В случае обнаружения каменных орудий, золотых, бронзовых, медных или керамических изделий все передается по акту и после прибытия в институт направляется в лабораторию технологий, где при необходимости проводится консервация и реставрация. Если сохранность хорошая, специалисты осматривают находку, делают замеры, рисунки, фотографии, создают 3D-модель, проводят исследования на предмет определения возраста найденного предмета.
По словам Талгата Мамирова, выделить отдельно какой-либо регион по количеству археологических находок сложно, так как все они имеют свои особенности. Одним из интенсивно изучаемых мест можно назвать территорию Алматы, где уже многие годы проводятся археологические исследования.
Выявление и изучение комплекса памятников на территории Алматы и Алматинской области показывают, что здесь была очень большая концентрация памятников различных исторических эпох. Обнаружено большое количество свидетельств существования на данной территории своеобразной культуры эпохи камня.
Сегодня ученый вместе с другими экспертами работает над выделением археологической культуры эпохи позднего палеолита. Эпоха бронзы также представлена в регионе рядом памятников.
– Специалисты института, занимающиеся эпохой раннего металла, успешно локализовали и исследовали в этом регионе ряд памятников, свидетельствующих о развитии домостроительства, металлургии и других ремесел. Если говорить о древнем искусстве, то только в 2024 году было выявлено 2 000 петроглифов в Алматинской области, – продолжает Талгат Мамиров. – Алматы – крупный мегаполис, он постоянно прирастает новыми территориями, а значит, возникает проблема сохранения археологических памятников. В этой связи специалисты продолжают исследования на территории города и прилегающих районов. Начиная с 2018 года мы проводили точечные исследования, которые показали, что здесь очень много памятников эпохи палеолита. Среди них – Майбулак и комплекс стоянок Узынагаш-1-2 на территории Жамбылского района, стоянка Рахат в предгорной зоне Заилийского Алатау, есть ряд памятников на территории Енбекшиказахского района.
Открытия археологов говорят о том, что в древности люди искали удобные места для проживания. Выявление комплекса памятников на территории Алматы и Алматинской области показывает, что здесь была очень большая концентрация населения именно в период позднего палеолита.
Подводя итоги летнего сезона, Асемгуль Касенова выразила благодарность волонтерам, которые в последние годы активно помогают в работе по обнаружению новых и сохранению уже открытых памятников. Труд археологов и волонтеров нацелен на то, чтобы эти уникальные места сохранить для будущего поколения.