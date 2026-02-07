В конце прошлого года исполнилось 100 лет со дня основания казахстанского физкультурно-спортивного общест­ва «Динамо», ставшего символом спортивных и трудовых побед нашего народа. Это событие широко отметили во всех регионах страны. А итоги на днях подвели в Алматы, где находится центр динамовского движения.

фото Юрия Беккера

На мероприятие были приглашены ветераны спорта, тренеры, действующие атлеты, чемпионы и призеры различных международных стартов, в том числе и Олимпийских игр. Перед гостями на экране прошла вся история динамовского движения, начавшаяся с осени 1925 года.

Первыми, как говорят пожелтевшие от времени документы, динамовские организации были созданы в Семипалатинске, Петропавловске, Костанае, Павлодаре и других регионах республики. Примечательно, что уже «со стартового свистка» организация показала эффективность занятий физической культурой и спортом. Главным направлением стала подготовка сотрудников силовых структур.

На экране гости увидели первых призеров и чемпионов Олимпийских игр. Вот бронзовый прыжок на токийской Олимпиаде (1964 год) гимнаста Юрия Цапенко. Он стал первым динамовцем республики, кто поднялся на олимпийский пьедестал. Его примеру (в 1972 году – в Мюнхене и в 1976-м – в Монреале) последовал борец-классик Валерий Резанцев (90 кг). Он дважды становился победителем Олимпийских игр. Кстати, в Мюнхене серебро в копилку сборной СССР принес также легкоатлет Вениамин Солдатенко, вторым пересекший финишную черту в спортивной ходьбе на 50 км. А в Монреале отличился еще один борец греко-римского стиля. Чемпионом в весовой категории 74 кг стал Анатолий Быков. Еще одну медаль серебряного отлива он завоевал через четыре года в Москве (1980). Там же чемпион­ство оформил другой борец греко-римского стиля – Шамиль Сериков (57 кг), а призером стал боксер Виктор Демьяненко. В 1988 году в Сеуле громко заявили о себе гимнасты Валерий Люкин и Владимир Новиков, выигравшие золотые медали.

Традиция побеждать продолжилась и в годы обретения суверенитета, когда казахстанцами было завоевано 86 наград, и 65 из них принадлежат динамовским атлетам. Среди них – Ермахан Ибраимов (бокс), Ольга Шишигина (легкая атлетика), Нурбахыт Тенизбаев (греко-римская борьба), Елена Хрусталева (биатлон), Дмитрий Баландин (плавание), Александра Ле (пулевая стрельба) и многие другие.

Зал овациями встретил упоминание о двукратных обладателях Кубка Европы и 19-кратных чемпионах СССР – хоккеистах «Динамо». Не менее шумно приветствовали вышедших на подиум ватерполистов «Динамо», которые были чемпионами СССР, обладателями Кубка страны и финалистами Кубка европейских чемпионов. Также на подиум поднимались герои последних международных сос­тязаний: Рустам Абдалимов (самбо), Владимир Вохмянин (пулевая стрельба), Рахимжан Сыдыков (бокс), Вячеслав Сокирко (легкая атлетика), Марат Мазимбаев (бокс), Алишер Ергали и Ризабек Айтмухан (вольная борьба), Данил Васильев и Илья Мизерных (прыжки с трамплина) и другие.