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В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы, в Сенате был представлен закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам устойчивого развития столичных агломераций, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Документом предусматривается реализация 29 проектов, в их числе строительство и обновление генерирующих источников мощностью 7,3 ГВт на сумму более 6 трлн тенге, а также модернизация 86 тысяч километров коммунальных сетей. Главная цель – снизить износ сетей до уровня ниже 50%, обеспечить надежность теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Парламентариям рассказали о ключевых механизмах финансирования предстоящих проектов. Процедура отбора проектов включает трёхступенчатую систему фильтрации, сначала проводится техническая экспертиза, затем предварительное одобрение условий финансирования, и на заключительном этапе утверждаются инвестиционные программы. Вся реализация будет оцифрована с использованием интегрированных платформ.

Законодательные изменения должны создать правовую базу для реализации этих масштабных задач и способствовать развитию отечественной промышленности, что, в свою очередь, нацелено на повышение занятости, снижение импортозависимости и придание импульса росту экономики.