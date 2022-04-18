«7-1) личный специальный счет – текущий банковский счет, открываемый получателями жилищных выплат в банке второго уровня для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на установленные цели»;

1. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих

«28) жилище – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным строительным, санитарным, экологическим, противопожарным и другим обязательным нормам и правилам.

Под модульным (мобильным) жилым домом понимается объект, предназначенный и используемый для проживания сотрудников специальных государственных органов, военнослужащих и членов их семей, расположенный в закрытых и обособленных военных городках, пограничных отделениях и иных закрытых объектах;»;

подпункт 44-3) после слов «и военнослужащие,» дополнить словами «а также члены семей указанных сотрудников и военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении службы,»;

2) предложение второе пункта 2-1 статьи 3 исключить;

3) в статье 13:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Круг членов семей сотрудников специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции или военнослужащих, в том числе уволенных со службы, определяется в соответствии со статьей 101-10 настоящего Закона.»;

в пункте 4 слова «по основаниям, предусмотренным пунктом 2» заменить словами «по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 2-1»;

в части первой пункта 7:

подпункт 5) после слова «территории» дополнить словами «закрытых и обособленных»;

подпункт 9) исключить;

подпункты 7) и 7-1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«7) военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов:

имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении;

имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении и содержащие на иждивении ребенка-инвалида (детей-инвалидов), в том числе инвалида (инвалидов) с детства независимо от его (их) возраста.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного с воинской службы или со службы в специальных государственных органах, указанного в части первой настоящего подпункта, которому было предоставлено жилище, право на его безвозмездную приватизацию переходит к членам семьи погибшего (умершего);

7-1) члены семьи военнослужащего, сотрудника специального государственного органа, органа внутренних дел, погибшего (умершего) при прохождении службы, независимо от выслуги лет, кроме погибшего (умершего) в результате самоубийства (за исключением случаев доведения до самоубийства), совершения уголовного правонарушения, немедицинского употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов);»;

пункт 10 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1, частью первой пункта 6 статьи 101-2, частью первой пункта 2 статьи 101-9 настоящего Закона, денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации или исполнили обязательства с использованием жилищных выплат по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом.»;

4) пункт 3-3 статьи 67 изложить в следующей редакции:

«3-3. Служебные жилища жилищного фонда государственных учреж­дений органов национальной безопасности и органов внутренних дел в данном населенном пункте, не подлежащие приватизации, предоставляются на период прохождения службы (трудовых отношений) лицам, признанным нуждающимися в жилище и состоящим соответственно в кадрах органов национальной безопасности и органов внутренних дел.»;

5) в пункте 1 статьи 74 слова «статьей 98-1» заменить словами «статьями 98-1 и 98-2»;

6) в части первой статьи 96 цифры «, 101-1, 101-2» исключить;

7) дополнить статьей 98-2 следующего содержания:

«Статья 98-2. Правовой режим жилищ из коммунального жилищного фонда

1. Гражданин Республики Казахстан, проживающий в жилище государственного жилищного фонда, введенном в эксплуатацию в период до 1990 года, принадлежавшем государственному предприятию, изменившему форму собственности, вправе приватизировать занимаемое им жилище в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом.

2. Жилище, указанное в пункте 1 настоящей статьи, переданное в коммунальную собственность, предоставляется проживающему в нем нанимателю, который вправе приватизировать его по остаточной стоимости в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

3. В случае смерти нанимателя право приватизации данного жилища переходит к членам семьи умершего (погибшего).

4. Приватизация жилища нанимателем жилища из коммунального жилищного фонда производится с согласия совершеннолетних членов семьи и с учетом прав несовершеннолетних.

5. Приватизация жилища оформляется договором о приватизации жилища, заключаемым между нанимателем (его наследником) и местным исполнительным органом.»;

8) пункт 4 статьи 101 изложить в следующей редакции:

«4. Военнослужащие или сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным.

Военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, безвозмездно.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного с воинской службы или со службы в специальных государственных органах, указанного в частях первой и второй настоящего пункта, которому было предоставлено жилище, приравненное к служебному, право приватизации переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

9) в статье 101-1:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Реализация права на жилище сотрудниками специальных государственных органов (за исключением курсантов и слушателей военных, специальных учебных заведений) и сотрудниками оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции осуществляется со дня признания их нуждающимися в жилище в установленном настоящей главой порядке путем предоставления служебного жилища или перечисления на их личный специальный счет жилищных выплат, если иное не предусмотрено частями второй и третьей настоящего пункта.»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища и перечисления на соответствующий личный специальный счет жилищных выплат.

В случаях, когда сотрудники специальных государственных органов и оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции либо их супруги получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 настоящей статьи или частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации или исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, или реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища, а в случае отсутствия служебного жилища, отвечающего норме площади жилища, установленной настоящим Законом, на соответствующий личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты, которые используются только для оплаты аренды жилища.»;

в пункте 2:

в части первой слово «пятой» заменить словом «седьмой»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Личный специальный счет открывается и обслуживается получателем жилищных выплат самостоятельно.»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Сотрудники специальных государственных органов имеют право приватизировать занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда в порядке, установленном настоящим Законом.

5. Сотрудники специальных государственных органов за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда при увольнении со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов, по истечении срока контракта о прохождении службы, в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении них условий контракта или по семейным обстоятельствам получают жилищные выплаты со дня поступления на службу в специальные государственные органы, Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования до 1 января 2013 года, а в случае их перевода после указанной даты из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований – до 1 января 2018 года за минусом периодов:

1) ранее осуществленных жилищных выплат;

2) проживания в жилище, ранее предоставленном из государственного жилищного фонда на территории Республики Казахстан или на праве собственности по каждому месту прохождения службы.

При этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.

Сотрудникам специальных государственных органов, проживавшим до 1 января 2018 года в служебном жилище, не подлежащем приватизации, при увольнении со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов, по истечении срока контракта о прохождении службы, в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении них условий контракта или по семейным обстоятельствам жилищные выплаты осуществляются за периоды проживания в указанном жилище в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, определенного в соответствии с настоящей главой.

Действие настоящего пункта не распространяется на сотрудников специальных государственных органов в случаях, если они либо их супруги:

1) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

2) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей настоящего пункта, частью первой пункта 6 настоящей статьи, частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

3) исполнили обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

4) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случая, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 нас­тоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, не исполнено.

При этом сотруднику специального государственного органа жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей настоящего пункта, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.»;

в пункте 6:

часть вторую после слов «составу семьи,» дополнить словами «включая самого сотрудника,»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не выплачиваются в случаях, если:

1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание наступило при совершении сотрудником специального государственного органа противоправных действий или в результате употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), или причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью;

2) сотрудник либо его (ее) супруга (супруг) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

3) исполнено обязательство по договору, заключенному с сотрудником либо его (ее) супругой (супругом) в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

4) сотрудник либо его (ее) супруга (супруг) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случаев, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, не исполнено;

5) сотрудник либо его (ее) супруга (супруг) получили денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

6) сотрудник либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5 настоящей статьи, частью первой настоящего пункта или частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоящего Закона.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«При этом сотруднику специального государственного органа жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сотрудникам специальных государственных органов, обеспеченным служебным жилищем, находящимся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов или в общежитии, жилищные выплаты производятся в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, определенного в соответствии с настоящей главой.

Жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не выплачиваются в случаях, если сотрудник специального государственного органа либо его (ее) супруга (супруг):

1) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 настоящей статьи, частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоя­щего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

2) исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

3) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм.»;

10) в статье 101-2:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Реализация права на жилище военнослужащими (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы) осуществляется со дня признания их нуждающимися в жилище в установленном настоящей главой порядке путем предоставления служебного жилища или перечисления на их личный специальный счет жилищных выплат, если иное не предусмотрено частями второй и третьей настоящего пункта.»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 10 настоящей статьи, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища и перечисления на соответствующий личный специальный счет жилищных выплат.

В случаях, когда военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 настоящей статьи или частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации или исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, или реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища, а в случае отсутствия служебного жилища, отвечающего норме площади жилища, установленной настоящим Законом, на соответствующий личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты, которые используются только для оплаты аренды жилища.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления жилищных выплат военнослужащим негласного состава органов национальной безопасности Республики Казахстан утверждаются Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а военнослужащим органов военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан – Министром обороны Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

в части первой слово «четвертой» заменить словом «шестой»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Личный специальный счет открывается и обслуживается получателем жилищных выплат самостоятельно.»;

пункты 4, 5, 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«4. Военнослужащие имеют право приватизировать занимаемые ими жилища из государственного жилищного фонда в порядке, установленном настоящим Законом.

Военнослужащие, состоявшие на воинской службе десять и более лет в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеющие срок воинской службы двадцать лет и более в календарном исчислении и проживающие в служебном жилище, не подлежащем приватизации, имеют право на получение денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации в виде жилищных выплат в соответствии с Правилами осуществления денежной компенсации, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

Денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации, предусмотренная настоящим пунктом, не выплачивается в случаях, если военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг):

1) имеют жилище на праве собственности на территории Республики Казахстан, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается;

2) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

3) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего Закона, частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 настоящей статьи, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

4) произвели отчуждение жилища, принадлежавшего ему (ей) на праве собственности на территории Республики Казахстан, в течение последних пяти лет.

При этом военнослужащему жилищные выплаты, предусмотренные частью второй настоящего пункта, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.

Размер денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра продажи нового жилища в среднем по республике на площадь жилища из расчета восемнадцать квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего, за минусом суммы ранее осуществленных жилищных выплат.

Лица, которым была выплачена денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации, сдают служебное жилище в установленном порядке не позднее трех месяцев с момента выплаты денежной компенсации.

Если оба супруга являются военнослужащими, денежная компенсация взамен права безвозмездной приватизации выплачивается одному из супругов по их выбору.

Перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, в которых служебное жилище не подлежит приватизации, утверждается Министерством обороны Респуб­лики Казахстан по согласованию с заинтересованными уполномоченными государственными органами.

Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, применяются один раз.

5. Военнослужащие за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов, по истечении срока контракта о прохождении воинской службы, в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении них условий контракта или по семейным обстоятельствам получают жилищные выплаты со дня поступления на службу в специальные государственные органы, Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования до 1 января 2018 года за минусом периодов:

1) ранее осуществленных жилищных выплат;

2) проживания в жилище, ранее предоставленном из государственного жилищного фонда на территории Республики Казахстан или на праве собственности по каждому месту прохождения службы.

При этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.

Военнослужащим, проживавшим до 1 января 2018 года в служебном жилище, не подлежащем приватизации, при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов, по истечении срока контракта о прохождении воинской службы, в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении них условий контракта или по семейным обстоятельствам жилищные выплаты осуществляются за периоды проживания в указанном жилище в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, определенного в соответствии с настоящей главой.

Действие настоящего пункта не распространяется на военнослужащих в случаях, если они либо их супруги:

1) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

2) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего Закона, частями первой и третьей настоящего пункта, частью первой пункта 6 настоящей статьи, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

3) исполнили обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

4) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случаев, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, не исполнено.

При этом военнослужащему жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей настоящего пункта, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.

6. Военнослужащим при увольнении с воинской службы по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения воинской службы, по которому военно-врачебной комиссией военнослужащий признан не годным к воинской службе с исключением с воинского учета, жилищные выплаты перечисляются в виде единовременной денежной компенсации. Размер единовременной денежной компенсации определяется путем умножения нормы полезной площади, соответствующей на момент его увольнения составу семьи, включая самого военнослужащего, на цену одного квадратного метра продажи нового жилища в соответствующем регионе Республики Казахстан, в котором военнослужащий проходил воинскую службу, согласно данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года, публикуемым на его интернет-ресурсе, за минусом суммы ранее осуществленных жилищных выплат.

Жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не выплачиваются в случаях, если:

1) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание нас­тупило при совершении военнослужащим противоправных действий или в результате употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), или причинения себе какого-либо телесного повреждения (членовредительства) или иного вреда своему здоровью;

2) военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм;

3) военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получили денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

4) военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5, час­тью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего Закона, частями первой и третьей пункта 5 настоящей статьи, частью первой настоящего пункта;

5) исполнено обязательство по договору, заключенному с военнослужащим либо его (ее) супругой (супругом) в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

6) военнослужащий либо его (ее) супруга (супруг) имеют жилище на праве собственности в данном населенном пункте, за исключением случаев, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, не исполнено.

При этом военнослужащему жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, осуществляются без учета его (ее) супруги (супруга), а также его (ее) ребенка (детей) в случае, если его (ее) право на жилище реализовано до вступления его (ее) в брак.

7. Военнослужащим, обеспеченным служебным жилищем, находящимся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов или в общежитии, жилищные выплаты производятся в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, определенного в соответствии с настоящей главой.

Жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пунк­та, не выплачиваются в случаях, если военнослужащие либо их супруги:

1) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1 настоящего Закона, частью первой пункта 6 настоящей статьи, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

2) исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

3) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм.

8. Перечень закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет государства, утверждается Министерством обороны Республики Казахстан по согласованию с заинтересованными уполномоченными государственными органами.»;

часть вторую пункта 11 исключить;

11) в статье 101-3:

в пункте 1:

в части первой:

в абзаце первом слова «специальных (военных)» заменить словами «военных, специальных»;

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.

Требование настоящего подпункта не распространяется на сотрудников специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции или военнослужащих, имеющих неисполненное обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

2) они не имеют в постоянном пользовании жилища, полученного из государственного жилищного фонда, на территории Республики Казахстан;»;

часть вторую исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сотрудникам специальных государственных органов, органов внутренних дел, оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и (или) военнослужащим отказывается в признании нуждающимися в жилище, если они либо их супруги:

1) получили денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации по месту их получения;

2) получили жилищные выплаты, предусмотренные частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-1 или частями первой и третьей пункта 5, частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоя­щего Закона, по месту их получения;

3) исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом по месту оформления договора;

4) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм по месту реализации права;

5) в течение последних пяти лет произвели отчуждение пригодного для проживания жилища в населенном пункте, в котором они проходят службу, за исключением случая, когда их супруги имели жилище до вступления в брак. В этом случае отчуждение доли менее пятидесяти процентов в жилище не учитывается.»;

12) пункт 2 статьи 101-4 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) отказа сотрудника специального государственного органа или военнослужащего от предоставленного по месту службы служебного жилища, находящегося на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, за исключением случаев, когда обязательство по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 нас­тоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, им не исполнено;

7) приобретения иного жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан, при этом наличие доли менее пятидесяти процентов в жилище либо возникновение жилища на праве собственности по наследству не учитывается.»;

13) в пункте 2 статьи 101-9:

часть первую после слов «составу семьи,» дополнить словами «включая его самого,»;

в части второй:

в подпункте 2) слова «или административного» исключить;

подпункт 3) после слов «в результате» дополнить словом «немедицинского»;

14) подпункты 1), 2) и 3) статьи 101-10 изложить в следующей редакции:

«1) супруг (супруга);

2) ребенок (дети), в том числе совместный или одного из супругов, за исключением ребенка (детей) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда;

3) совместный или одного из супругов ребенок-инвалид (дети-инвалиды), в том числе инвалид (инвалиды) с детства независимо от его (их) возраста, за исключением ребенка-инвалида (детей-инвалидов) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда.»;

15) в статье 101-11:

в пункте 1:

часть первую дополнить словами «, если иное не предусмотрено час­тями второй и третьей настоящего пункта»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случаях, когда сотрудник органов внутренних дел либо его (ее) супруга (супруг) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1, частью первой пункта 6

статьи 101-2 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации или исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом, или реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, реализация права на жилище осуществляется путем предоставления служебного жилища, а в случае отсутствия служебного жилища, отвечающего норме площади жилища, установленной настоящим Законом, на его (ее) личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты, которые используются только для оплаты аренды жилища.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Сотрудникам органов внутренних дел, обеспеченным служебным жилищем в общежитии, жилищные выплаты производятся в размере пятидесяти процентов от размера жилищных выплат, определенных в соответствии с настоящей главой.

Жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящего пункта, не выплачиваются в случаях, если сотрудники органов внутренних дел либо их супруги:

1) получили жилищные выплаты, предусмотренные частью первой пункта 6 статьи 101-1 и частью первой пункта 6 статьи 101-2 настоящего Закона, или денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации;

2) исполнили обязательства по договору, заключенному в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5) и 7) статьи 101-5 настоящего Закона, а также для оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

3) реализовали право на приватизацию жилища из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм.»;

в части четвертой пункта 6:

в подпункте 2) слова «или административного» исключить;

подпункт 3) после слов «в результате» дополнить словом «немедицинского»;

в части второй пункта 9 слова «по причине» заменить словами «в результате употребления веществ, вызывающих состояние»;

16) в статье 109:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Военнослужащие или сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые служебные жилища (за исключением служебных жилищ, расположенных в закрытых и обособленных военных городках, пограничных отделениях и иных закрытых объектах).

Военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, а также лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые служебные жилища (за исключением служебных жилищ, расположенных в закрытых и обособленных военных городках, пограничных отделениях и иных закрытых объектах) безвозмездно.

В случае гибели (смерти) лица, уволенного с воинской службы или со службы в специальных государственных органах, указанного в настоящем пункте, которому было предоставлено служебное жилище, право на его приватизацию переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

в пункте 4 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2 или 2-1»;

17) статью 110 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Служебное жилище может быть обменено на другое служебное жилище на условиях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.»;

18) статью 111 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лица, уволенные с воинской службы или со службы в специальных государственных органах, не имеющие права на приватизацию занимаемого служебного жилища, подлежат выселению со всеми проживающими с ними лицами без предоставления другого жилища.».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) по всему тексту:

слова «специальные (военные)», «специальном (военном)», «специальных (военных)», «специальное (военное)», «специального (военного)» заменить соответственно словами «военные, специальные», «военном, специальном», «военных, специальных», «военное, специальное», «военного, специального»;

слова «военно-медицинских (медицинских) учреждениях», «Военно-медицинские подразделения», «военно-медицинских подразделениях и учреждениях», «военно-медицинских подразделений», «военно-медицинских подразделениях» заменить соответственно словами «военно-медицинских (медицинских) подразделениях», «Военно-медицинские (медицинские) подразделения», «военно-медицинских (медицинских) подразделениях», «военно-медицинских (медицинских) подразделений», «военно-медицинских (медицинских) подразделениях»;

2) пункт 5 статьи 7:

после слов «правоохранительную службу» дополнить словами «, службу в специальных государственных органах»;

после слов «правоохранительной службы» дополнить словами «либо со службы в специальных государственных органах»;

дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом указанный период не засчитывается при исчислении стажа для определения должностного оклада и (или) выслуги лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет.»;

3) в заголовке и в тексте статьи 9 слова «о прохождении службы» исключить;

4) в статье 10:

в пунктах 6, 7, 8, 11 и частях второй и пятой пункта 12 слова «о прохож­дении службы» исключить;

в части первой пункта 13 слова «подпунктами 4), 5), 6), 7), 11), 12) и 13)» заменить словами «подпунктами 5), 6), 12-1) и 13)»;

5) в статье 33:

в части второй пункта 2 слово «учреждениях» заменить словами «подразделениях, а в случае их отсутствия по месту прохождения службы или отсутствия в них соответствующих отделений – в медицинских организациях»;

подпункт 8) пункта 4 после слова «сотрудником,» дополнить словами «сотрудником правоохранительных органов или военнослужащим (военнослужащей),»;

6) в статье 49:

в пункте 1:

подпункты 4), 7) и 11) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) в связи с невозможностью дальнейшего прохождения службы по результатам специальной проверки;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Увольнение со службы сотрудников, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия. При этом заключенные с ними контракты действуют в течение периода чрезвычайного или военного положения.»;

7) в статье 51:

пункты 8 и 12 исключить;

в пункте 13 слова «при отказе от проведения специальной проверки производится в случае, если сотрудник отказался от проведения в отношении его специальной проверки или» заменить словами «в связи с невозможностью дальнейшего прохождения службы по результатам специальной проверки производится в случае,»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Увольнение со службы по отрицательным мотивам производится в случаях:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления – на основании поступившего в специальный государственный орган обвинительного приговора суда и распоряжения об его исполнении;

2) освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – на основании поступившего приговора суда и распоряжения о вступлении его в законную силу или постановления органа уголовного преследования, утвержденного прокурором;

3) установления при исполнении обязанностей службы факта употребления психоактивного вещества или состояния опьянения, подтвержденного результатами медицинского освидетельствования, проведенного в медицинской организации, а также отказа или уклонения от его прохождения – по результатам проведенного служебного расследования;

4) установления факта немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов во внеслужебное время, подтвержденного результатами медицинского освидетельствования, проведенного в медицинской организации, – по результатам проведенного служебного расследования;

5) невыполнения сотрудником условий контракта – по результатам проведенного служебного расследования;

6) непредставления или искажения сведений, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона, независимо от даты совершения – по результатам проведенного служебного расследования;

7) лишения специального звания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке – на основании поступившего в специальный государственный орган обвинительного приговора суда и распоряжения об его исполнении;

8) отсутствия на службе без уважительных причин в течение трех и более часов подряд – по результатам проведенного служебного расследования;

9) нарушения установленных требований по обеспечению режима сек­ретности, повлекших разглашение или утрату сведений, составляющих государственные секреты, их носителей, – по результатам проведенного служебного расследования;

10) определенных трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

11) совершения проступка, дискредитирующего службу в специальных государственных органах, – по результатам проведенного служебного расследования.

Проступками, дискредитирующими службу в специальных государственных органах, являются действия сотрудников, в том числе не связанные с исполнением обязанностей службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет службы в специальных государственных органах, а именно:

использование служебного положения в личных корыстных целях;

занятие любыми видами предпринимательской деятельности, в том числе коммерческим посредничеством, за исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

выполнение работ и оказание услуг с использованием служебного положения и получение за это вознаграждения;

совершение виновных действий сотрудником, непосредственно обслуживающим бюджетные средства или государственное имущество, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны уполномоченного руководителя;

появление сотрудника в специальной форме одежды в общественном месте в состоянии алкогольного или иного опьянения, вызванного немедицинским употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера.»;

8) в статье 72:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Денежное довольствие сотрудникам не выплачивается:

1) за периоды прохождения службы не на штатных должностях в случаях, предусмотренных подпунктами 8) и 9) пункта 4 статьи 33 нас­тоящего Закона;

2) за периоды нахождения под арестом или стражей;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики ­Казахстан.»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае увольнения сотрудника со службы по отрицательным мотивам он обязан возместить сумму пособия для оздоровления пропорционально недослуженному времени.»;

9) в статье 73:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сотрудникам (кроме сотрудников, проживающих в служебном жилище, находящемся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, а также курсантов, слушателей) выплачивается денежная компенсация на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в размере, установленном законом о республиканском бюджете, в порядке, определяемом первым руководителем специального государственного органа.»;

в абзаце пятом части первой пункта 5 цифры «4), 6), 7), 11) – 13)» заменить словами «6), 12-1) и 13)»;

в пункте 6:

слово «пятидесяти» заменить словом «ста»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«В настоящем пункте под членами семьи сотрудников понимаются:

1) супруг (супруга);

2) ребенок (дети), в том числе совместный или одного из супругов, за исключением ребенка (детей) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда;

3) совместный или одного из супругов ребенок-инвалид (дети-инвалиды), в том числе инвалид (инвалиды) с детства независимо от его (их) возраста, за исключением ребенка-инвалида (детей-инвалидов) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда.

При этом в случае если оба супруга являются сотрудниками или один из них является военнослужащим, то подъемное пособие на членов семьи в размере половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи выплачивается только одному из них в порядке, определяе­мом первым руководителем специального государственного органа.»;

в пункте 7:

после слов «увольнении со службы» дополнить словами «в размере одного месячного расчетного показателя на каждые двадцать километ­ров автомобильной дороги»;

цифры «4), 6), 7), 11) – 13)» заменить словами «6), 12-1) и 13)»;

10) в части первой пункта 1 статьи 75 слова «(далее – военно-медицинские подразделения)» исключить;

11) в абзаце первом части первой пункта 6 статьи 76 слова «о прохож­дении службы» исключить;

12) в статье 77:

в подпункте 2) части первой пункта 4 слова «4), 6), 7), 11), 12), 12-1) и 13)» заменить словами «6), 12-1) и 13)»;

в подпункте 5) пункта 10 слова «о прохождении службы» исключить;

13) в статье 78:

в части первой пункта 4 цифры «4), 6), 7), 11) – 13)» заменить словами «6), 12-1) и 13)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) при прохождении службы в специальных государственных органах, имеют право безвозмездно приватизировать занимаемое служебное жилище независимо от выслуги лет погибшего (умершего).»;

14) в статье 79:

в части второй пункта 1 цифры «4), 6), 7), 10) – 13)» заменить словами «6), 12-1) и 13)»;

пункт 3 после слова «орденами» дополнить словами «Республики Казахстан или бывшего Союза Советских Социалистических Республик»;

15) в подпункте 5) пункта 5 статьи 80 слова «о прохождении службы» исключить;

16) пункт 3 статьи 84 изложить в следующей редакции:

«3. Специальные государственные органы имеют служебные жилища, порядок формирования и предоставления которых устанавливается Правительством Республики Казахстан.».

3. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) по всему тексту слова «высшем учебном заведении», «высших учебных заведениях», «высшего учебного заведения», «высших учебных заведений» заменить соответственно словами «организации высшего и (или) послевузовского образования», «организациях высшего и (или) послевузовского образования», «организации высшего и (или) послевузовского образования», «организаций высшего и (или) послевузовского образования»;

2) в статье 1:

в подпункте 1) слова «составов офицеров и сержантов (старшин)» заменить словами «офицерского и сержантского составов»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) лица гражданского персонала (работники) – граждане Республики Казахстан, находящиеся на государственной службе или состоящие в трудовых отношениях в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях (далее – Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования);»;

подпункты 2), 3), 9), 19), 21), 23), 31), 44), 45) и 47) изложить в следую­щей редакции:

«2) переменный состав – категория военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, обучающихся в военных, специальных учебных заведениях, не входящих в штатную численность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;

3) военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву, – граждане Республики Казахстан, призванные на воинскую службу в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования на срок, предусмотренный настоящим Законом;»;

«9) штат воинской части (учреждения) – документ, определяющий сос­тав, организационно-штатную структуру, численность личного состава и количество закрепленного основного вооружения и военной техники в соответствии с кадастром вооружения и военной техники Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований;»;

«19) увольнение с воинской службы – исключение военнослужащего из списков воинской части (учреждения) с зачислением в запас или отставку по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;»;

«21) воинская должность – штатная единица Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, на которую возложены должностные полномочия, должностные и специальные обязанности для выполнения функций воинской службы;»;

«23) запас военнообязанных (далее – запас) – военнообязанные установленного настоящим Законом возраста, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время;»;

«31) личный состав – военнослужащие и лица гражданского персонала (работники);»;

«44) солдаты (матросы) – военнослужащие, которым присвоены соответствующие воинские звания рядового состава;

45) сержанты (старшины) – военнослужащие, которым присвоены соответствующие воинские звания сержантского состава;»;

«47) выход в море – выход экипажей кораблей, катеров и судов, военнослужащих в море для выполнения задач;»;

3) в части второй пункта 1 статьи 6:

в подпункте 7) слово «жильем» заменить словом «жилищем»;

подпункт 8) после слова «применение» дополнить словами «специальных средств,»;

дополнить подпунктами 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) следующего содержания:

«9) на ознакомление с документами, определяющими их права, долж­ностные и специальные обязанности;

10) на ознакомление с отзывами об их служебной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, материалами личного дела (за исключением материалов специальной проверки, содержащих сведения, составляющие государственные секреты), а также на приобщение к личному делу их письменных объяснений, других документов и материалов;

11) на защиту своих персональных данных и членов своей семьи;

12) на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение;

13) на пенсионное обеспечение и социальную защиту;

14) на надлежащие организационно-технические и санитарные условия с учетом особенностей воинской службы;

15) на отдых;

16) на осуществление педагогической, научной или иной творческой деятельности.»;

4) в статье 7:

пункт 1 дополнить подпунктами 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) следую­щего содержания:

«10) соблюдать нормы служебной этики, установленные законодательством Республики Казахстан;

11) принимать на себя ограничения, установленные законами Респуб­лики Казахстан;

12) обеспечивать сохранность военного имущества;

13) подать рапорт в письменной форме и незамедлительно информировать командира (начальника) в случаях, когда частные интересы военнослужащего пересекаются или входят в противоречие с его долж­ностными полномочиями;

14) не допускать публичных выступлений, причиняющих вред интересам воинской службы;

15) незамедлительно в письменной форме информировать командира (начальника) о:

намерении принять гражданство иностранного государства;

подаче заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан;

намерении супруги (супруга) или своих близких родственников принять гражданство иностранного государства и (или) подаче ими заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан, если это стало ему известно;

16) при увольнении с воинской службы по отрицательным мотивам, служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан возместить государству в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа:

деньги, затраченные на его обучение в военном, специальном учебном заведении, в том числе в иностранном государстве, повышение квалификации, курсовую подготовку, переподготовку по военно-техническим и иным специальностям;

деньги, эквивалентные сумме заключенного договора между Респуб­ликой Казахстан и страной обучения.»;

в пункте 2 слово «Обязанности» заменить словами «Должностные и специальные обязанности»;

5) статью 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Порядок военно-патриотического воспитания граждан определяется Правительством Республики Казахстан.»;

6) в заголовке статьи 13 слова «организациях высшего образования» заменить словами «организациях высшего и (или) послевузовского образования»;

7) пункты 1 и 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Воинскому учету подлежат граждане, за исключением:

1) женщин, не имеющих военно-учетной специальности;

2) лиц, уволенных с воинской службы в отставку или исключенных с воинского учета по достижении предельного возраста пребывания в запасе либо признанных не годными к воинской службе с исключением с воинского учета;

3) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

4) лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан;

5) сотрудников, а также курсантов и слушателей военных, специальных учебных заведений правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан.

2. Воинский учет организуют и обеспечивают местные исполнительные органы.

Воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется по месту их жительства или месту временного пребывания (проживания) местными органами военного управления, а в населенных пунктах, где их нет, воинский учет обеспечивают акимы поселков, сел, сельских округов.»;

8) в пункте 1 статьи 18:

в подпункте 1) части второй слова «составов солдат (матросов)» заменить словами «рядового и сержантского составов»;

в подпункте 1) части третьей слова «должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин) и офицеров» заменить словами «воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов»;

9) в статье 19:

подпункты 1), 2) и 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) рядовой;

2) сержантский;

3) офицерский.»;

в пункте 2:

в абзаце первом подпункта 1) слова «состав солдат (матросов)» заменить словами «рядовой состав»;

в абзаце первом подпункта 2) слова «состав сержантов (старшин)» заменить словами «сержантский состав»;

10) в статье 20:

в части четвертой:

абзац первый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«1) сержантскому составу:»;

абзац второй подпункта 2) дополнить словами «, а со сроком обучения в военном, специальном учебном заведении пять лет – один год»;

в части пятой слова «Составу солдат (матросов)» заменить словом «Рядовому»;

11) в статье 21:

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала (работников), назначаемых на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного государственного органа, проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологи­ческого исследований в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.»;

в подпункте 6) пункта 5 слова «с супругом – военнослужащим (супругой – военнослужащей)» заменить словами «с супругом (супругой) – военнослужащим или сотрудником правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан»;

в пункте 7 слово «учреждениях» заменить словами «подразделениях, а в случае их отсутствия по месту прохождения воинской службы или отсутствия в них соответствующих отделений – в медицинских организациях»;

12) часть вторую пункта 1 статьи 22-1:

после слова «Военнослужащие» дополнить словами «Вооруженных Сил и»;

после слова «уполномоченного» дополнить словом «государственного»;

13) часть четвертую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Военнослужащим, прослужившим в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях двадцать пять лет и более в календарном исчислении, при увольнении в запас или в отставку разрешается ношение военной формы одежды, за исключением лиц, уволенных с воинской службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 9) и 11) пункта 1 статьи 26 настоящего Закона.»;

14) пункт 2 статьи 24 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Воинская служба считается непрерывной, если со дня увольнения военнослужащего с воинской службы, сотрудника со службы из правоохранительных и специальных государственных органов, государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан и до дня его приема на воинскую службу прошло не более трех месяцев при условии отсутствия у него за указанный период трудовых отношений с иными физическими и юридическими лицами. При этом указанный период не засчитывается при исчислении стажа для определения должностного оклада и (или) выслуги лет для назначения пенсионных выплат за выслугу лет.»;

15) в статье 25:

в подпункте 1) пункта 1 слово «солдатского» заменить словом «рядового»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Военнослужащие, достигшие предельного возраста состояния на воинской службе, подлежат увольнению с воинской службы в запас или отставку в порядке, установленном Правилами прохождения воинской службы.

Военнослужащему, имеющему высокую профессиональную подготовку, опыт работы на занимаемой должности, и годному по состоянию здоровья для прохождения воинской службы, достигшему предельного возраста состояния на воинской службе, по его рапорту первым руководителем уполномоченного государственного органа может быть продлен срок воинской службы путем заключения с ним нового контракта о прохождении воинской службы на срок до пяти лет.

Решение о продлении срока воинской службы не исключает возможности увольнения военнослужащего из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований по основаниям, предусмотренным нас­тоящим Законом.

Военнослужащему, назначенному на должность Президентом Рес­публики Казахстан и достигшему предельного возраста пребывания на воинской службе, в случае годности его по состоянию здоровья для прохождения воинской службы на основании поданного им рапорта срок воинской службы может быть продлен Президентом Республики Казахстан до пяти лет.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В период мобилизации, военного положения и в военное время предельный возраст военнослужащих на воинской службе увеличивается в соответствии с предельным возрастом пребывания в запасе. При этом заключенные с ними контракты о прохождении воинской службы действуют до окончания срока мобилизации, военного положения и военного времени.»;

16) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Увольнение с воинской службы

1. Увольнение военнослужащего с воинской службы производится по следующим основаниям:

1) по достижении предельного возраста состояния на воинской службе;

2) по истечении срока воинской службы по призыву;

3) по истечении срока контракта о прохождении воинской службы;

4) по состоянию здоровья в связи с заключением военно-врачебной комиссии о признании не годным или ограниченно годным к воинской службе;

5) в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения) при невозможности назначения на другие равнозначные воинские должности и отказом военнослужащего к назначению на низшую воинскую должность;

6) в связи с переходом на государственную службу или в государственные учреждения, за исключением перевода в правоохранительные или специальные государственные органы Республики Казахстан;

7) в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан;

8) в связи с невозможностью дальнейшего прохождения воинской службы по результатам специальной проверки уполномоченного государственного органа;

9) по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации;

10) в связи с отчислением из военного, специального учебного заведения, за исключением случаев отчисления выпускников военных учебных заведений, реализующих программы технического и профессионального образования, а также военных интернов, магистрантов, докторантов и адъюнктов;

11) по отрицательным мотивам;

12) в связи с отменой чрезвычайного положения для лиц, выслуживших установленный срок.

2. Увольнение военнослужащего с воинской службы по отрицательным мотивам производится в случаях:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда за совершение преступления;

2) освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

3) установления при исполнении обязанностей воинской службы факта употребления психоактивного вещества или состояния опьянения, подтвержденного результатами медицинского освидетельствования, проведенного в медицинской организации, а также отказа или уклонения от его прохождения;

4) установления факта немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов во внеслужебное время, подтвержденного результатами медицинского освидетельствования, проведенного в медицинской организации;

5) систематического (два и более раза) нарушения условий контракта о прохождении воинской службы;

6) непредставления или искажения сведений, указанных в пункте 2 статьи 38 настоящего Закона, независимо от даты совершения;

7) лишения воинского звания в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

8) отсутствия военнослужащего специального государственного органа или органа внутренних дел Республики Казахстан на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд;

9) нарушения установленных требований по обеспечению режима секретности, повлекшего разглашение или утрату сведений, составляю­щих государственные секреты, их носителей;

10) определенных трудовым законодательством Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

11) совершения проступка, дискредитирующего воинскую службу.

Проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются дейст­вия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы, а именно:

использование служебного положения в личных корыстных целях;

занятие любыми видами предпринимательской деятельности, в том числе коммерческим посредничеством, за исключением случаев, когда это является их должностными и специальными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

выполнение работ и оказание услуг с использованием служебного положения и получение за это вознаграждения;

совершение виновных действий военнослужащим, непосредственно обслуживающим бюджетные средства или государственное имущество, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны уполномоченного должностного лица;

появление военнослужащего в военной форме одежды в общественном месте в состоянии алкогольного или иного опьянения, вызванного немедицинским употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера.

3. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с воинской службы:

1) в случае существенного и (или) систематического (два и более раза) нарушения в отношении него условий контракта о прохождении воинской службы;

2) по семейным обстоятельствам при:

невозможности проживания члена его семьи по медицинским показаниям в местности, в которой он проходит воинскую службу, и при отсутствии возможности его перевода к новому месту воинской службы;

изменении места воинской службы супруга – военнослужащего (суп­руги – военнослужащей), связанном с необходимостью переезда семьи в другой населенный пункт;

необходимости постоянного ухода за супругой (супругом), близкими родственниками, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением медицинской организации по месту их жительства в постоянном уходе либо являющимися инвалидами первой или второй группы, или лицами, достигшими установленного законодательством Республики Казахстан общеустановленного пенсионного возраста или не достигшими восемнадцати лет, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

необходимости ухода за ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) восемнадцати лет, которого (которых) военнослужащий воспитывает без матери (отца);

3) в случае избрания или назначения в представительные органы Республики Казахстан;

4) в случае избрания или назначения на должность судьи.

4. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, увольняется с воинской службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 4) и 7) пункта 1, подпунктами 1) и 2) пункта 2, подпунктами 3) и 4) пункта 3 настоящей статьи.

5. Военнослужащий срочной воинской службы имеет право на досрочное увольнение в случаях:

1) возникновения права на отсрочку вследствие изменения семейного положения, за исключением лиц, подавших заявление об отказе от отсрочки в соответствии с пунктом 9 статьи 35 настоящего Закона или на освобождение от призыва;

2) выезда на постоянное место жительства в составе семьи за границу или для воссоединения с семьей, постоянно проживающей за пределами Республики Казахстан, при наличии подтверждающих документов, дающих право на выезд в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву офицерского состава, имеет право на досрочное увольнение с воинской службы при наличии обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 35 настоящего Закона.

7. Умерший (погибший) военнослужащий исключается из списков воинской части (учреждения) со следующего дня после документально подтвержденной даты смерти (гибели), а военнослужащий, признанный судом безвестно отсутствующим или объявленный умершим, – со дня вступления в законную силу решения суда.

8. Увольнение с воинской службы военнослужащего, выслужившего установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного положения на период его действия.

При этом заключенный с ним контракт о прохождении воинской службы действует в течение периода чрезвычайного или военного положения.

9. Военнослужащему, проходящему воинскую службу по контракту, при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения) выходное (единовременное) пособие выплачивается в размере, имеющему выслугу:

менее 10 календарных лет, – трехмесячного денежного содержания;

от 10 до 15 календарных лет, – четырехмесячного денежного содержания;

от 15 до 20 календарных лет, – пятимесячного денежного содержания;

от 20 до 25 календарных лет, – шестимесячного денежного содержания;

от 25 до 30 календарных лет, – семимесячного денежного содержания;

свыше 30 календарных лет, – восьмимесячного денежного содержания.

При повторном поступлении на воинскую службу по контракту размер выходного (единовременного) пособия определяется с учетом ранее выплаченного выходного (единовременного) пособия, за исключением случаев, когда данное выходное (единовременное) пособие ранее при увольнении с воинской службы либо со службы из правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан не выплачивалось.

Военнослужащему срочной воинской службы при увольнении с воинской службы по истечении срока воинской службы по призыву или по состоянию здоровья выходное пособие выплачивается в размере одного месячного расчетного показателя, а указанному военнослужащему из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в размере пяти месячных расчетных показателей.

Военнослужащему, награжденному орденом (орденами) Республики Казахстан или бывшего Союза Советских Социалистических Республик за участие в боевых действиях, антитеррористических и (или) миро­творческих операциях, размер выходного пособия увеличивается на два оклада денежного содержания.

Военнослужащему офицерского состава, проходившему воинскую службу по контракту и уволенному с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения), при отсутствии права на пенсионные выплаты за выслугу лет наряду с выплатой выходного (единовременного) пособия в течение одного года со дня увольнения с воинской службы сохраняется выплата оклада по воинскому званию.

При этом если в течение указанного срока повышаются оклады по воинскому званию военнослужащим, соответственно увеличиваются размеры этих окладов, выплачиваемых военнослужащим офицерского состава, уволенным с воинской службы.

10. Военнослужащие рядового и сержантского составов, поступившие на воинскую службу по контракту в соответствии с пунктом 6 статьи 37 нас­тоящего Закона, курсанты и кадеты, не отслужившие установленный срок срочной воинской службы, не достигшие двадцатишестилетнего возраста, но не моложе восемнадцати лет, прослужившие или проучившиеся менее одного года и уволенные с воинской службы по контракту или отчисленные из военных, специальных учебных заведений, в установленном порядке направляются в воинские части (учреждения) для прохождения оставшегося срока срочной воинской службы, но не менее чем на три месяца.

Курсанты и кадеты, ранее не проходившие срочную воинскую службу, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проучившиеся менее одного года и отчисленные из военных, специальных учебных заведений, направляются в местные органы военного управления по месту жительства или месту временного пребывания (проживания) для постановки на воинский учет призывников для призыва установленным порядком на воинскую службу для прохождения оставшегося срока срочной воинской службы, но не менее чем на три месяца.

Время обучения для курсантов и кадетов, отчисленных из военного, специального учебного заведения, засчитывается в срок срочной воинской службы.

Курсант или кадет, отчисленный из военного, специального учебного заведения за неуспеваемость, недисциплинированность, по своей инициативе, в результате увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, а также отказавшийся заключить контракт о прохождении воинской службы, обязан возместить государству деньги, соответствующие затратам на обеспечение питанием, выплату стипендии и проезд в период его обучения в военном, специальном учебном заведении, за исключением затрат первого года обучения.

Указанные обязательства не распространяются на курсантов и кадетов, отчисленных в течение первого года обучения в военном, специальном учебном заведении и не переведенных на следующий курс, направленных в установленном порядке в воинские части (учреждения) для прохождения оставшегося срока срочной воинской службы.

Исполнительные производства, возбужденные по судебным актам, вступившим до 1 января 2018 года в законную силу, по вопросам взыс­кания в доход государства денег с отчисленных курсантов и кадетов, прекращаются в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Иски о взыскании в доход государства денег, предусмотренных час­тью четвертой настоящего пункта, подаются на курсантов и кадетов, отчисленных после 1 января 2018 года.

Восстановление в военном, специальном учебном заведении или поступление на воинскую службу по контракту является основанием для приостановления взыскания денег, затраченных на обучение, на период обучения и (или) прохождения воинской службы по контракту. После десяти лет воинской службы (для летного состава – пятнадцать лет) по контракту в календарном исчислении без учета периода обучения в военном, специальном учебном заведении взыскание денег, затраченных на обучение, прекращается.

Военнослужащий, окончивший военное, специальное учебное заведение, в случае увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, обязан возместить государству деньги, соответствующие затратам на обеспечение питанием, выплату стипендии и проезд курсантов и кадетов в период их обучения в военном, специальном учебном заведении, за исключением затрат первого года обучения, пропорционально за каждый полный недослуженный месяц до окончания срока контракта о прохождении воинской службы.

Выпускник военного, специального учебного заведения, реализующего программы технического и профессионального образования (на базе основного среднего образования), в случаях непоступления в военное, специальное учебное заведение, реализующее программы высшего образования, и отказа от дальнейшего прохождения воинской службы направляется в воинские части (учреждения) для прохождения оставшегося срока срочной воинской службы, но не менее чем на три месяца, без возмещения денег, затраченных на его обучение.

Порядок возмещения государству денег, затраченных на обучение военнослужащего в военных, специальных учебных заведениях, определяется первым руководителем уполномоченного государственного органа, в структуре которого находится военное, специальное учебное заведение.

В случае увольнения военнослужащего Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований либо сотрудника правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан, окончившего военное, специальное учебное заведение и не выслужившего десять лет после окончания (для летного состава – пятнадцать лет) по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства Респуб­лики Казахстан или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, государственные органы обязаны в течение одного месяца уведомить об этом государственный орган, в структуру которого входит военное, специальное учебное заведение.

11. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского составов, воспользовавшийся правом, предусмотренным статьей 47 настоящего Закона, при увольнении с воинской службы по отрицательным мотивам, в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан или по служебному несоответствию, выявившемуся по итогам аттестации, обязан возместить деньги, затраченные на его обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования.

12. Военнослужащий срочной воинской службы подлежит увольнению до истечения срока воинской службы в случае переноса срока его призыва в связи с введением чрезвычайного положения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Лица, уволенные с воинской службы, вправе обжаловать решение об увольнении в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

17) статью 31 дополнить частью третьей следующего содержания:

«На срочную воинскую службу призываются граждане с соответст­вующими физическими и морально-психологическими качествами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

18) статью 32 после слов «до двадцати девяти лет» дополнить словами «и офицеры запаса медицинской службы до тридцати двух лет»;

19) статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Призыв военнообязанных на воинские сборы

Военнообязанные призываются на воинские сборы:

1) в рамках республиканских мероприятий по мобилизационной подготовке:

в органы военного управления, воинские части (учреждения) Вооруженных Сил (за исключением территориальных органов территориальных войск) – на основании приказа Министра обороны Республики Казахстан;

в органы военного управления, воинские части (учреждения) других войск и воинских формирований – на основании приказа первого руководителя уполномоченного государственного органа по согласованию с Министерством обороны;

2) в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке, подготовке территориальной обороны в территориальные органы территориальных войск – на основании постановления акимата области, города республиканского значения, столицы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан.»;

20) в пункте 2 статьи 35:

в части второй подпункта 1):

в абзаце втором слово «жена» заменить словом «супруга»;

в абзацах четвертом и пятом слова «мужа (жены)» заменить словами «супруга (супруги)»;

подпункт 3) дополнить словами «, – от призыва на срочную воинскую службу»;

21) в статье 38:

подпункт 3) части первой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) быть не моложе восемнадцати лет, за исключением курсантов, кадетов, и не позднее достижения ими предельного возраста состояния на воинской службе:

для впервые поступающих на воинскую службу по контракту – двенадцати лет и шести месяцев;

для повторно поступающих на воинскую службу по контракту и имею­щих воинские звания рядового и младшего сержантского составов – двенадцати лет и шести месяцев;

для повторно поступающих на воинскую службу по контракту и имеющих воинские звания младшего офицерского и старшего сержантского составов – десяти лет;

для повторно поступающих на воинскую службу по контракту и имею­щих воинские звания старшего офицерского или высшего сержантского состава – пяти лет;»;

в части первой пункта 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) признанное медицинской (военно-врачебной) комиссией не годным к поступлению на воинскую службу по контракту;»;

подпункты 5) и 8) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) не прошедшее специальную проверку и (или) сообщившее заведомо ложные сведения о себе либо своих родителях, детях, усыновителях (удочерителях), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах или супруге и ее (его) родителях, детях, усыновителях (удочерителях), усыновленных (удочеренных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах;»;

подпункты 14) и 15) исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для определения годности по состоянию здоровья к воинской службе по контракту проводится медицинское освидетельствование в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы.»;

22) пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«1. Зачисленными в запас считаются лица, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе:

1) уволенные с воинской или правоохранительной службы;

2) уволенные со службы в специальных государственных органах Республики Казахстан:

из числа рядового и сержантского составов;

из Службы государственной охраны Республики Казахстан;

по отрицательным мотивам;

в связи с невыполнением условий контракта о прохождении службы;

3) не прошедшие воинскую службу в связи с освобождением от призыва на воинскую службу;

4) не прошедшие воинскую службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва по достижении возраста двадцати семи лет;

5) женщины, имеющие военно-учетную специальность;

6) прошедшие подготовку по программам офицеров запаса и сержантов запаса на военных кафедрах организаций высшего и (или) послевузовского образования;

7) прошедшие обучение по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе в специализированных организациях Министерства обороны.»;

23) в статье 42:

в подпункте 1) пункта 1 слова «состава солдат (матросов), сержантов (старшин)» заменить словами «рядового и сержантского составов»;

в подпункте 1) пункта 2 слова «составов солдат (матросов), сержантов (старшин)» заменить словами «рядового и сержантского составов»;

24) в статье 44:

в пункте 5-1:

в абзаце первом части первой слова «учреждений (организаций, подразделений)» заменить словами «(медицинских) подразделений»;

часть четвертую исключить;

подпункт 10) части первой пункта 7 изложить в следующей редакции:

«10) нахождения на стационарном лечении (медицинском освидетельствовании) в военно-медицинских (медицинских) подразделениях;»;

в пункте 8:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«При переводе военнослужащих, за исключением курсантов, кадетов и военнослужащих по призыву, к новому месту службы в другую местность на удалении более 100 километров (в том числе в составе воинской части (учреждения) или подразделения) им выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого военнослужащего и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи:

1) супруга (супругу); 2) ребенка (детей), в том числе совместного или одного из супругов, за исключением ребенка (детей) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда;

3) совместного или одного из супругов ребенка-инвалида (детей-инвалидов), в том числе инвалида (инвалидов) с детства независимо от его (их) возраста, за исключением ребенка-инвалида (детей-инвалидов) от предыдущего (предыдущих) брака (браков) (супружества (супружеств), проживающего (проживающих) раздельно на основании решения суда.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«При этом в случае если оба супруга являются военнослужащими или один из них является сотрудником специальных государственных органов Республики Казахстан, то подъемное пособие на членов семьи в размере половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи выплачивается только одному из них в порядке, определяемом первым руководителем уполномоченного государственного органа.»;

25) в пункте 7 статьи 46 слова «женам (мужьям)», «мужей (жен)», «мужа (жены)» заменить соответственно словами «супругам», «супругов» «супруга (супруги)»;

26) в части первой статьи 47 слова «должностях солдат (матросов), сержантов (старшин)» заменить словами «воинских должностях рядового и сержантского составов»;

27) часть четвертую пункта 1-1 статьи 50 исключить;

28) в статье 51:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения воинской службы либо после увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, наследникам военнослужащего производится выплата единовременной денежной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой воинской должности, а наследникам военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы, – в размере 500 месячных расчетных показателей.

Единовременная денежная компенсация по случаю гибели (смерти) военнослужащего выплачивается до истечения трех лет со дня наступления события и осуществляется независимо от ранее выплаченной единовременной денежной компенсации по случаю установления инвалидности.»;

в пункте 3:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«3. Единовременная денежная компенсация в случаях установления военнослужащему, проходящему воинскую службу по контракту, инвалидности в период прохождения им воинской службы или до истечения одного года со дня увольнения с воинской службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период прохождения воинской службы, выплачивается в размерах:»;

в части второй слова «военнослужащими по контракту» заменить словами «военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту,»;

в части третьей:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Военнослужащим срочной воинской службы, курсантам и кадетам, получающим стипендию, военнообязанным, призванным на воинские сборы, выплачиваются единовременные денежные компенсации в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в размере:»;

в подпункт 5) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункте 6:

в части второй слова «жене (мужу)» заменить словами «супруге (супругу)»;

в части третьей слова «жена (муж)» заменить словами «супруга (супруг)»;

29) в статье 53:

в абзаце первом пункта 2 слова «срочной службы и курсантов военных учебных заведений (военных факультетов)» заменить словами «срочной воинской службы, курсантов и кадетов»;

в пункте 3 слова «состав сержантов (старшин)» заменить словами «сержантский состав»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Увольнение с воинской службы по отрицательным мотивам не применяется в отношении военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, за исключением увольнения с воинской службы по основаниям, предусмотренным подпунк­тами 1) и 2) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона.»;

30) дополнить статьей 53-1 следующего содержания:

«Статья 53-1. Материальная ответственность военнослужащих

1. Военнослужащие несут материальную ответственность только за причиненный по их вине материальный ущерб.

Военнослужащие, причинившие ущерб не при исполнении обязанностей воинской службы, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Не допускается привлечение военнослужащих к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный вследствие непреодолимой силы и правомерных действий.

2. За материальный ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей воинской службы, несут материальную ответственность:

1) военнослужащие, за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов, военнообязанных, призванных на воинские сборы, а также военнослужащие по призыву офицерского состава – в размере причиненного ими ущерба, но не более девятимесячного денежного содержания;

2) военнослужащие срочной воинской службы, курсанты и кадеты – в размере причиненного ими ущерба, но не более пятимесячного денежного довольствия (стипендий);

3) военнообязанные, призванные на воинские сборы, – в размере причиненного ими ущерба, но не более одной его месячной заработной платы.

3. Военнослужащие несут полную материальную ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.»;

31) в статье 55:

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае гибели (смерти) лица, указанного в настоящем пункте, право на получение денежной компенсации переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

пункт 6-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае гибели (смерти) лица, указанного в настоящем пункте, право на обмен жилища переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае гибели (смерти) лица, указанного в настоящем пункте, право на получение денежной компенсации переходит к членам семьи погибшего (умершего).»;

пункт 8 исключить;

в пункте 9:

в абзаце первом части первой слова «должности солдат (матросов), сержантов (старшин)» заменить словами «воинские должности рядового и сержантского составов»;

подпункт 1) части третьей изложить в следующей редакции:

«1) при увольнении с воинской службы до истечения срока контракта о прохож­дении воинской службы в случаях, предусмотренных подпунктами 7), 9) и 11) пунк­та 1 статьи 26 настоящего Закона;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 15 апреля 2022 года

№ 114-VІI ЗРК