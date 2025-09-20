О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года:

1) в пункте 3 статьи 129:

в подпункте 3) части первой слово «, предъявительские» исключить;

часть седьмую исключить;

2) пункт 1 статьи 132 исключить;

3) в статье 134 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

4) в пункте 4 статьи 156 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

5) статью 262 исключить.

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

в подпункте 1) пункта 7 статьи 765 и подпункте 4-1) части первой пункта 5 статьи 830 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 82:

в части второй пункта 2 слова «подпунктом 3)» заменить словами «подпунктами 3) и 7)»;

подпункт 7) части второй пункта 3 после слова «противодействию» дополнить словами «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также»;

2) в подпункте 57) статьи 138 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

1) в подпункте 9) статьи 279 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

2) в подпункте 15) части первой статьи 302 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

3) в заголовке главы 46 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить;

4) в части первой статьи 368 слова «ценную бумагу на предъявителя или» исключить;

5) в абзаце первом части первой статьи 370 слова «ценным бумагам на предъявителя и» исключить.

5. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 5) пункта 2 статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в подпункте 14) пункта 1 статьи 13 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) в подпункте 4) пункта 3 статьи 19 и абзаце первом пункта 17 статьи 343 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

6. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 123-1) следующего содержания:

«123-1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;»;

2) часть вторую подпункта 1) пункта 3 статьи 33 исключить;

3) в подпункте 7) пункта 4 статьи 55, подпункте 10) пункта 3 статьи 62 и подпункте 2) части первой пункта 13 статьи 63 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

в подпункте 24-2) статьи 8 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

8. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) статью 1 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В Республике Казахстан запрещается создание или деятельность банков-ширм.»;

3) подпункт 13) статьи 2 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

4) часть первую пункта 9 статьи 17-1 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

9. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

в подпункте 22) статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

10. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

в подпункте 6-1) пункта 1 статьи 5-3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

11. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 3) пункта 10 статьи 3 после слов «меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов» дополнить словами «, полученных преступным путем,».

12. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества»:

в подпункте 4) пункта 1 статьи 10 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

13. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

14. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»:

в подпункте 6) части первой статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

15. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге»:

в подпункте 4) пункта 2 статьи 11 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

16. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 12) статьи 3 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

3) пункт 1 статьи 26-1 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

4) в подпункте 8) пункта 1 статьи 55 слова «или финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения».

17. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

статью 41 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу проводит анализ и мониторинг подозрительных операций некоммерческих организаций на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и иные меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».».

18. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

в части второй пункта 1 статьи 12 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

19. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»:

часть вторую подпункта 3) части первой пункта 2 статьи 4-1 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу».

20. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) подпункт 63) статьи 1 дополнить словами «, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу»;

3) в подпункте 3-2) пункта 4 статьи 51 слова «или финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

4) пункт 1 статьи 72-2 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) наличие у бенефициарного собственника заявителя – юридического лица, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.».

21. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

22. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»:

1) в подпункте 9) пункта 2 статьи 7 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в пункте 3 статьи 12:

в подпункте 16) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в подпунктах 17) и 18) слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

3) в пункте 5 статьи 16-2 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

23. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании»:

в пункте 3-1 статьи 15 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

24. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе»:

1) по всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в пункте 16 статьи 12:

подпункт 1) дополнить словами «, в том числе при наличии вступившего в отношении него в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) юридическое лицо, учредителем, участником или бенефициарным собственником которого является лицо, имеющее близких родственников, действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.».

25. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

в подпунктах 6) и 7) пункта 9 статьи 21 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

26. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

в подпункте 2-1) пункта 1 статьи 27 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

27. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;»;

2) в подпункте 7) статьи 4-3 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:

«Брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации.»;

4) в подпункте 6) пункта 3 статьи 24 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

28. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

3) в статье 1:

в подпункте 1) слова «или финансирование терроризма» заменить словами «финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

подпункты 3-2), 3-3), 3-4) и 3-5) изложить в следующей редакции:

«3-2) финансирование распространения оружия массового уничтожения – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвование, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для финансирования распространения химического, бактериологического (биологического), радиологического, ядерного и токсинного оружия и (или) средств его доставки;

3-3) публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных государствами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

3-4) личный кабинет – профиль пользователя (субъекта финансового мониторинга) на выделенных каналах связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей (субъектов финансового мониторинга) с уполномоченным органом;

3-5) иностранная структура без образования юридического лица – фонд, товарищество, траст, компания, партнерство, организация или другое корпоративное образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые рассматриваются в качестве самостоятельных организационно-правовых форм независимо от того, обладают ли они статусом юридического лица иностранного государства, где они созданы;»;

дополнить подпунктами 3-6), 3-7) и 4-1) следующего содержания:

«3-6) реестр бенефициарных собственников юридических лиц – государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3-7) независимый специалист по юридическим вопросам – физическое лицо, оказывающее юридические услуги как самостоятельно, так и в качестве партнера или работника на основании трудового договора с субъектом предпринимательства, оказывающего юридическую помощь;»;

«4-1) подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу, – совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

в подпункте 11-1) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

подпункт 11-2) изложить в следующей редакции:

«11-2) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа;»;

дополнить подпунктами 11-4), 11-5) и 11-6) следующего содержания:

«11-4) скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе;

11-5) секторальная оценка рисков – оценка, проводимая государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на предмет подверженности использования инструментов и услуг субъектов финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

11-6) национальная оценка рисков – определение уровней угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения способом анализа собранных данных в Республике Казахстан;»;

4) в статье 2:

в заголовке и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

5) по всему тексту статьи 2-1 слова «и финансированию терроризма», «и финансирования терроризма» заменить соответственно словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

6) в статье 2-2:

в заголовке слово «Принципы» заменить словами «Основные принципы»;

в абзаце первом слово «принципах» заменить словами «следующих основных принципах»;

в подпункте 2) слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

7) в пункте 1 статьи 3:

подпункт 2) после слов «биржи» дополнить словами «, организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами,»;

дополнить подпунктами 21) и 22) следующего содержания:

«21) Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

22) операторы сотовой связи.»;

8) в статье 4:

в части первой пункта 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) если сумма операции равна или превышает 1 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

получение выигрыша в наличной и (или) безналичной формах по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме;

приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;»;

в подпункте 2):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) если сумма операции равна, эквивалентна или превышает 5 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:»;

в абзаце третьем:

слова «драгоценных металлов и драгоценных камней,» исключить;

слова «из них» исключить;

дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым, восьмым и девятым следующего содержания:

«операции с деньгами, совершаемые клиентом в пользу или от лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участника МФЦА, имеющего соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами;

зачисление или перевод цифровых активов, совершаемые клиентом, в пользу клиента, от имени клиента или между клиентами;

операции с деньгами, совершаемые клиентом, в пользу клиента, от имени клиента или между клиентами лица, осуществляющего выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участника МФЦА, имеющего соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами.

Требования, предусмотренные абзацем седьмым настоящего подпункта, распространяются на лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, и (или) участников МФЦА, имеющих соответствующую лицензию на осуществление деятельности, связанной с цифровыми активами.

При зачислении или переводе цифровых активов эквивалент суммы в тенге рассчитывается по рыночному курсу обмена цифрового актива на день совершения такой операции путем конвертации цифрового актива, имеющего фиксированную стоимость в иностранной валюте, в национальную валюту Республики Казахстан с применением курса обмена валюты, определенного Национальным Банком Республики Казахстан на дату совершения операции;»;

в подпункте 4):

абзац второй после слова «наличной» дополнить словами «или безналичной»;

в абзаце девятом слова «документарных ценных бумаг на предъявителя,» исключить;

абзац четвертый подпункта 5) исключить;

дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

«9) если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, и по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

купля-продажа движимого имущества, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество;

купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в наличной или безналичной форме, за исключением:

сделок по реализации аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан и покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, добытых на основании лицензии на добычу;

сделок, связанных с продажей драгоценных металлов в Национальный Банк Республики Казахстан;

10) если сумма операции по сделке с биржевыми товарами, реализованными на товарной бирже, равна или превышает 500 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 000 тенге или превышающей ее, совершаемой в безналичной форме клиентом.»;

в части второй пункта 3 слова «и (или) финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

в частях первой и второй пункта 5 слова «преступных доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

9) в статье 5:

в пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в части первой пункта 3:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица: индивидуальный идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего его личность (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес;»;

в подпункте 2-2):

в части третьей слова «доходов и финансированием терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить частями седьмой и восьмой следующего содержания:

«Надлежащая проверка клиента (его представителя), бенефициарного собственника осуществляется на основе информации и (или) документов, предоставляемых клиентом (его представителем) либо полученных из иных источников, в том числе по итогам проверки в скоринговом модуле.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу определяет порядок надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Банки, страховые организации, фондовые биржи, организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, центральный депозитарий вправе не выявлять и фиксировать сведения о лице, указанном в абзаце четвертом подпункта 3) статьи 1 настоящего Закона, если клиент является государственным органом Республики Казахстан, профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, за исключением случаев наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

подпункт 1) пункта 3-1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«при осуществлении клиентом – физическим и (или) юридическим лицом операций по оплате страховой премии и получению страховой выплаты по договорам обязательного страхования;»;

в части третьей пункта 5 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

по всему тексту пункта 7 слова «и финансирования терроризма», «или финансирование терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», «финансирование терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения»;

в части пятой пункта 8 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

часть первую пункта 9 после слов «товарных бирж» дополнить словами «, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж»;

10) в статье 6-1:

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа нерезидента Республики Казахстан, удостоверяющего его личность, вид документа, наименование органа, выдавшего документ (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также дату и место рождения, адрес проживания бенефициарного собственника юридического лица;»;

в подпункте 1) части первой пункта 4 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

11) в статье 8:

в пункте 1:

в части первой цифры «3-2)» заменить цифрами «3-3)»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять оценку репутации данного публичного должностного лица в отношении причастности его к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;»;

в пункте 3 цифры «3-2)» заменить цифрами «3-3)»;

12) в части первой статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) на основании общедоступной информации осуществлять сбор и документально фиксировать сведения о репутации и характере деятельности иностранной финансовой организации – респондента, в том числе проведении в отношении него расследования и применении к нему санкций за нарушение законодательства государства его регистрации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;»;

в подпункте 2) слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

13) в статье 10:

в пункте 2:

в части второй слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

в абзаце четвертом части четвертой слова «преступных доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Сведения, информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также документы, подтверждающие исполнение требований, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, субъектами финансового мониторинга предоставляются посредством личного кабинета.

Личный кабинет субъекта финансового мониторинга содержит:

1) результаты оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

2) правила внутреннего контроля;

3) сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Порядок ведения личного кабинета устанавливается уполномоченным органом.

Субъекты финансового мониторинга обязаны регистрироваться в личном кабинете на выделенных каналах связи уполномоченного органа вне зависимости от наличия информации и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.»;

14) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Сбор сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу

Субъекты финансового мониторинга предоставляют в уполномоченный орган сведения и информацию о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, которые содержат данные о субъекте финансового мониторинга, об операциях, а также информацию об участниках операции, признаках определения подозрительной деятельности, дополнительную информацию по подозрительной деятельности, подлежащей финансовому мониторингу.

Сведения и информация о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, субъектами финансового мониторинга предоставляются не позднее трех рабочих дней, следующих за днем признания деятельности клиента подозрительной.

Порядок предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации о подозрительной деятельности клиента, подлежащей финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной деятельности клиента определяются уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

15) в статье 11:

в абзаце первом части первой пункта 3 слова «доходов и финансирования терроризма» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;

в части второй пункта 3-1 слова «доходов и финансирования терроризма и снижению рисков легализации (отмывания) доходов» заменить словами «доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»;

в пункте 3-2:

абзац второй после слов «товарных бирж» дополнить словами «, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающих сделки с биржевыми товарами, и клиринговых центров товарных бирж»;

в абзаце четвертом слова «уполномоченным органом и соответствующим государственным органом» заменить словами «соответствующим государственным органом по согласованию с уполномоченным органом»;

в абзаце пятом слова «и 18)» заменить словами «,18), 21) и 22)»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и (или) иным имуществом.»;

в пункте 8 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

16) статью 11-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Оценка рисков состоит из национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков.

Национальная оценка рисков проводится уполномоченным органом на основании правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Секторальная оценка рисков проводится государственными органами Республики Казахстан, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на основании методологии проведения секторальной оценки рисков. Методология проведения секторальной оценки рисков разрабатывается государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

Методология по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждается уполномоченным органом.

Правительство Республики Казахстан по итогам проведения национальной оценки рисков утверждает меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

4. В целях выработки мер по реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения их эффективности, а также координации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, уполномоченный орган образует Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включаются по согласованию представители правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, а также государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Положение и состав Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения утверждаются уполномоченным органом.

5. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения вправе направить государственным органам Республики Казахстан рекомендации по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также оценивать результаты реализации таких рекомендаций.

Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает призывы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и принимает решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Уполномоченный орган доводит решение о мерах по снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), до субъектов финансового мониторинга.

6. Межведомственный совет по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения рассматривает и одобряет отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также определяет информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.

Уполномоченный орган направляет соответствующим государственным органам отчет по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также размещает на своем интернет-ресурсе информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, подлежащую опубликованию.

7. Субъекты финансового мониторинга учитывают опубликованную информацию из отчета по национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также списки лиц, составленные уполномоченным органом при реализации программ, включенных в правила внутреннего контроля.

Субъекты финансового мониторинга обязаны:

1) оценивать, определять, документально фиксировать и обновлять результаты оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, включая риск использования технологических достижений;

2) разрабатывать меры контроля, процедуры по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и снижению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

3) классифицировать своих клиентов с учетом степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также информации и сведений, полученных от уполномоченного органа.»;

17) в статье 12:

подпункт 5-1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5-1) список физических лиц, составляемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан на основании положительного заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Порядок подготовки заключения правоохранительных или специальных государственных органов Республики Казахстан об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, определяется

совместным нормативным правовым актом правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и уполномоченного органа;»;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения об исключении организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, исключает лицо из указанного перечня и информирует субъектов финансового мониторинга, государственные органы Республики Казахстан и организации о прекращении срока замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом посредством размещения такого решения на своем интернет-ресурсе.»;

в пункте 7:

часть первую изложить в следующей редакции:

«7. Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, либо подлежащие исключению из указанного перечня, но не исключенные из него, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об исключении их из указанного перечня.»;

абзац первый части второй после слов «Уполномоченный орган» дополнить словами «совместно с правоохранительными и специальными государственными органами Республики Казахстан»;

часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.»;

дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:

«8-2. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) и 6) пункта 4 настоящей статьи, отбывшее уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в правоохранительный или специальный государственный орган с письменным мотивированным заявлением об исключении его из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) пункта 4 настоящей статьи, отбывшее

уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться в компетентные органы иностранных государств, вынесшие приговор и (или) принявшие решение о виновности этого физического лица, с письменным мотивированным заявлением об исключении его из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.