Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года, совершенный в Байконыре 30 мая 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 сентября 2025 года

№ 218-VІIІ ЗРК