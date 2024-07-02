Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:

1) в статье 207:

часть десятую изложить в следующей редакции:

«10. Необращение или несвоевременное обращение заказчика, организатора государственных закупок либо единого организатора государственных закупок в суд с иском о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок в случае предоставления потенциальным поставщиком или поставщиком недостоверной информации по квалификационным требованиям и (или) документам, влияющим
на конкурсное ценовое предложение, – влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

дополнить частями 10-1 и 10-2 следующего содержания:

«10-1. Непредставление или несвоевременное представление заказчиком в уполномоченный орган в сфере государственных закупок сведений об уклонении поставщика от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) антидемпинговой суммы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках – влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.

10-2. Необращение или несвоевременное обращение заказчика в суд с иском о признании поставщиков недобросовестными
участниками государственных закупок в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств
по заключенному с ним договору о государственных закупках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, – влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей.»;

часть тринадцатую после слов «(плану развития)» дополнить словами «, выделенным деньгам из Фонда поддержки инфраструктуры образования»;

часть шестнадцатую после слова «десятой» дополнить цифрами «, 10-1, 10-2»;

в примечании:

в пункте 1:

в подпункте 1) слова «ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определяемого Президентом Республики Казахстан» заменить словами «лица, утвердившего конкурсную документацию, аукционную документацию или информацию, размещенную при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений»;

в подпункте 2) слова «в части второй» заменить словами «в частях второй и десятой»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) в частях третьей, восьмой, 10-1, 10-2, одиннадцатой и тринадцатой – первого руководителя либо лица, принявшего решение
в соответствии с возложенными полномочиями, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности;»;

2) в пункте 1 примечания статьи 207-1 слова «О государственном имуществе» заменить словами «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

 

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

 

№ 108-VІIІ ЗРК

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