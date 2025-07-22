Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой

Ратифицировать Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, совершенный в Астане 19 апреля 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 июля 2025 года

№ 216-VІIІ ЗРК