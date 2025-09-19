Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций, совершенное в Ашхабаде 10 октября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 18 сентября 2025 года

№ 217-VІIІ ЗРК