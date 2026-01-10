О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года: по всему тексту слова «информационная система», «информационной системой», «электронного правительства», «объектов информатизации», «электронных систем», «информационные системы», «информационной системы», «информационных систем», «информационных ресурсах», «электронных информационных ресурсов», «информационным ресурсом» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системой», «цифрового правительства», «цифровых объектов», «цифровых систем», «цифровые системы», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровых ресурсах», «цифровых ресурсов», «цифровым ресурсом».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»: 1) по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы», «информационную систему», «информационной системой», «информационных систем», «информационной системе» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы», «цифровую систему», «цифровой системой», «цифровых систем», «цифровой системе»; 2) в подпункте 29-1) пункта 1 статьи 1 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; 3) в абзаце первом пункта 2 статьи 67-1 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; 4) пункт 3 статьи 85 дополнить частью второй следующего содержания: «Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан осуществляет проверку сведений о совершении лицом уголовного правонарушения у граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, путем взаимодействия цифровых объектов государственных органов.»; 5) в пункте 2 статьи 118-1 слова «электронными информационными ресурсами», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровых ресурсов»; 6) в статье 181: в пункте 1: в части первой слова «двух экземплярах» заменить словами «одном экземпляре»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Актовые книги хранятся по месту первичной государственной регистрации акта гражданского состояния в архиве регистрирующего органа.»; пункты 3 и 6 исключить; 7) пункт 4 статьи 184 изложить в следующей редакции: «4. Утрата записей актов гражданского состояния должна быть подтверждена архивом записи актов гражданского состояния по месту, где находилась утраченная запись.»; 8) в пункте 2 статьи 190 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства»; 9) в части первой статьи 273 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства». 3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года: 1) по всему тексту слова «объектами информатизации», «объектов информатизации», «объекты информатизации», «информационная система», «информационной системе», «информационной системы», «информационных систем», «информационным системам», «информационную систему», «информационных системах», «информационной системой», «электронного правительства», «электронная база данных» заменить соответственно словами «цифровыми объектами», «цифровых объектов», «цифровые объекты», «цифровая система», «цифровой системе», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровым системам», «цифровую систему», «цифровых системах», «цифровой системой», «цифрового правительства», «цифровая база данных»; 2) в части второй пункта 3 статьи 25-1 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 3) пункты 10-1 и 10-2 статьи 28 изложить в следующей редакции: «10-1. Субъект предпринимательства, владеющий на праве собственности или другом законном основании критически важным цифровым объектом, передает резервную копию цифрового ресурса на единую платформу резервного хранения цифровых ресурсов в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, с учетом требований законодательства Республики Казахстан о национальной безопасности. 10-2. Субъект квазигосударственного сектора передает оператору «цифрового правительства» обезличенные данные, необходимые для осуществления аналитики данных в целях реализации государственными органами деятельности в соответствии с требованиями по управлению цифровыми данными.»; 4) часть вторую пункта 4 статьи 82 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания: «3-1) рассмотрение итогов анализа эффективности мер государственной поддержки частного предпринимательства;»; 5) дополнить статьей 93-1 следующего содержания: «Статья 93-1. Анализ и мониторинг эффективности мер государственной поддержки частного предпринимательства 1. Эффективность мер государственной поддержки частного предпринимательства определяется уполномоченным органом по предпринимательству по результатам их анализа. 2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета обеспечивает проведение мониторинга мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству. 3. В целях проведения анализа и мониторинга эффективности мер государственной поддержки частного предпринимательства уполномоченным органом по предпринимательству формируется реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства (далее – реестр). 4. Техническое сопровождение ведения реестра осуществляется юридическим лицом, единственным акционером которого является государство, определяемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета (далее – регистратор). Техническое сопровождение мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей осуществляется регистратором в рамках двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, включающей: 1) первый уровень – регистраторская система, интегрированная с системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, где посредством окончательного постформатно-логического контроля определяется соответствие получателя мер государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям, определяемым уполномоченным органом по исполнению бюджета в рамках правил проведения мониторинга использования мер государственной поддержки частного предпринимательства и их получателей; 2) второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные цифровые системы, посредством которых осуществляется прием заявок от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень. Цифровые системы второго уровня обеспечивают получение согласия от получателей мер государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором. 5. Итоги мониторинга, проведенного посредством двухуровневой системы государственной поддержки частного предпринимательства, предоставляются в уполномоченный орган по предпринимательству. 6. Не допускается предоставление меры государственной поддержки частного предпринимательства без включения ее в реестр.»; 6) в пункте 1 статьи 97-1 слова «объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить словами «объектом цифровой инфраструктуры «цифрового правительства»; 7) в пунктах 1 и 3 статьи 112 слова «электронного реестра разрешений и уведомлений», «электронный реестр разрешений и уведомлений» заменить соответственно словами «цифрового реестра разрешений и уведомлений», «цифровой реестр разрешений и уведомлений»; 8) в статье 138: в подпункте 52) слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; в подпункте 53) слова «законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи» заменить словами «требований к электронному документу и электронной цифровой подписи»; подпункт 64) изложить в следующей редакции: «64) за использованием объектов права интеллектуальной собственности в случаях, установленных законами Республики Казахстан;»; 9) в частях четвертой и пятой пункта 2 статьи 144 слова «объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить словами «объекте цифровой инфраструктуры «цифрового правительства»; 10) в пункте 1 статьи 144-1 слова «электронных информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; 11) в пунктах 1, 3 и 4 статьи 144-2 слова «объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить словами «объекте цифровой инфраструктуры «цифрового правительства»; 12) в части третьей пункта 6 статьи 193 слова «оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить словами «оператора «цифрового правительства»; 13) в подпункте 3) пункта 1 статьи 239 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий». 4. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года: по всему тексту слова «информационной системы», «информационной системе», «информационную систему», «информационным и правовым системам», «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровую систему», «цифровым и правовым системам», «цифрового правительства». 5. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года: 1) в пункте 1 статьи 1: в подпункте 35-1) слова «информационная система» заменить словами «цифровая система»; в подпунктах 55-2) и 81) слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 2) в подпункте 6) пункта 2 статьи 23 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 3) в пункте 3 статьи 32 слова «информационных систем», «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифрового правительства»; 4) в части второй пункта 2 статьи 65 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 5) в пунктах 1, 3, 4 и 7 статьи 138 слова «объектами информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации», «объекты информатизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить соответственно словами «цифровыми объектами в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан», «цифровые объекты в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан»; 6) в части третьей пункта 3 статьи 159 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 7) в подпункте 10) статьи 179 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 8) в части третьей статьи 200 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему». 6. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»: 1) по всему тексту слова «электронного правительства», «информационной системы», «информационную систему», «информационных систем», «информационной системе», «информационно-коммуникационных технологий», «информационно-коммуникационные технологии», «информационные системы», «информационным системам», «информационными системами», «информационных системах», «информационной системой» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «цифровой системы», «цифровую систему», «цифровых систем», «цифровой системе», «цифровых технологий», «цифровые технологии», «цифровые системы», «цифровым системам», «цифровыми системами», «цифровых системах», «цифровой системой»; 2) в части первой пункта 6 статьи 19 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; 3) в пункте 2 статьи 438 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 4) в статье 441: в заголовке слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; в пункте 1 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан». 7. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года: 1) по всему тексту слова «уполномоченным органом в сфере информатизации», «электронного правительства», «информационных систем», «информационным системам», «информационной системы», «объектах информатизации» заменить соответственно словами «уполномоченным органом в сфере цифровизации», «цифрового правительства», «цифровых систем», «цифровым системам», «цифровой системы», «цифровых объектах»; 2) в подпункте 13) части первой статьи 4 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 3) статьи 43-2, 43-3 и 43-4 исключить; 4) в статье 45: в подпункте 2) абзаца первого части второй слова «государственных информационных ресурсов» заменить словами «государственных цифровых ресурсов»; части пятую, 5-1, шестую и седьмую исключить; 5) в части восьмой статьи 47 слова «национальной, информационной безопасности» заменить словами «национальной безопасности, кибербезопасности»; 6) в статье 64: часть четвертую изложить в следующей редакции: «4. Обращения, поступившие по общедоступным цифровым системам и соответствующие требованиям цифрового законодательства Республики Казахстан, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Кодексом.»; в части пятой слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; 7) в абзаце первом части третьей статьи 69 слова «информационной аналитической системы» заменить словами «цифровой аналитической системы»; 8) подпункт 7) части второй статьи 93 после слова «подпись» дополнить словами «либо электронная цифровая подпись». 8. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»: 1) по всему тексту слова «электронного правительства», «информационные системы», «информационных систем», «информационных системах», «информационная система», «информационным системам», «информационно-коммуникационных технологий», «информационно-коммуникационные услуги», «информационно-коммуникационных услуг», «объектов информатизации», «объектами информатизации», «информационную безопасность», «информационной безопасности», «государственных электронных информационных ресурсов», «электронный информационный ресурс», «Электронные информационные ресурсы», «электронного информационного ресурса» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «цифровые системы», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровых системах», «цифровая система», «цифровым системам», «цифровых технологий», «цифровые услуги», «цифровых услуг», «цифровых объектов», «цифровыми объектами», «кибербезопасность», «кибербезопасности», «государственных цифровых ресурсов», «цифровой ресурс», «Цифровые ресурсы», «цифрового ресурса»; 2) в подпункте 30) статьи 7 слова «законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 3) в подпункте 8) статьи 9 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 4) в статье 59-1 слова «информационно-коммуникационной платформы» заменить словами «цифровой платформы»; 5) в статье 62 слова «электронных информационных ресурсов», «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить соответственно словами «электронных цифровых ресурсов», «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 6) в части первой пункта 3 статьи 233 слова «обязаны соблюдать требования надлежащей аптечной практики (GPP)» заменить словами «соблюдают требования надлежащей аптечной практики (GPP) на добровольной основе»; 7) пункт 3 статьи 250 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью первой пункта 3 статьи 233 настоящего Кодекса». 9. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года: 1) по всему тексту слова «электронным информационным ресурсам», «информационной системы», «Информационная система», «информационная система», «информационные системы», «информационной системе», «информационных ресурсов», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровым ресурсам», «цифровой системы», «Цифровая система», «цифровая система», «цифровые системы», «цифровой системе», «цифровых ресурсов», «цифровую систему»; 2) в подпункте 2) пункта 6 статьи 170 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 3) в части четвертой пункта 4 статьи 186 слова «об информатизации» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан». 10. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года: 1) по всему тексту слова «сфере информатизации», «объект информатизации», «объектов информатизации», «объектами информатизации», «электронного правительства», «информационной системы», «информационной системе», «информационные системы», «информационным системам», «информационных систем», «информационных технологий», «информационной безопасности» заменить соответственно словами «сфере цифровизации», «цифровой объект», «цифровых объектов», «цифровыми объектами», «цифрового правительства», «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровые системы», «цифровым системам», «цифровых систем», «цифровых технологий», «кибербезопасности»; 2) в статье 12: в абзаце тридцать четвертом подпункта 5) слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) оказывает электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;»; 3) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «информационно-коммуникационные технологии» заменить словами «цифровые технологии»; 4) в пункте 1 статьи 24 слова «информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства» заменить словами «платформе «цифрового правительства»; 5) в части второй пункта 5 статьи 57 слова «Закона Республики Казахстан «Об информатизации» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан»; 6) в подпункте 2) пункта 4 статьи 66 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий»; 7) в подпункте 6) пункта 1 статьи 154 слово «информатизации» заменить словами «цифровым объектам»; 8) в абзаце третьем подпункта 3) пункта 5-1 статьи 263 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации». 11. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года: 1) по всему тексту слова «объектов информатизации», «объектам информатизации», «объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры», «информационную безопасность», «информационной безопасности», «в сфере информатизации», «законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации», «законодательством Республики Казахстан об информатизации», «информатизации», «информационной системы», «информационной системе», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровых объектов», «цифровым объектам», «объектов цифровой инфраструктуры», «кибербезопасность», «кибербезопасности», «в сфере цифровизации», «цифрового законодательства Республики Казахстан», «цифровым законодательством Республики Казахстан», «цифрового законодательства Республики Казахстан», «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровых систем»; 2) в пункте 2 статьи 9: часть десятую дополнить словами «и государственным гарантиям по поддержке частного предпринимательства»; в части одиннадцатой слова «государственных предприятий в виде имущественного комплекса,» исключить; 3) подпункт 13) пункта 1 статьи 30 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «выполнение обязательств по государственным гарантиям по поддержке частного предпринимательства;»; 4) в абзаце восьмом пункта 7 статьи 40 слова «и государственных гарантиях по поддержке экспорта», «и гарантиям государства по поддержке экспорта» заменить соответственно словами «, государственных гарантиях по поддержке экспорта и государственных гарантиях по поддержке частного предпринимательства», «, гарантиям государства по поддержке экспорта и гарантиям государства по поддержке частного предпринимательства»; 5) абзац третий пункта 1 статьи 49 после слова «экспорта,» дополнить словами «гарантированное государством обязательство по поддержке частного предпринимательства,»; 6) пункт 4 статьи 86 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: «лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства;»; 7) в пункте 1 статьи 137: в подпункте 2) слова «гарантированного государством долга по поддержке экспорта» заменить словами «гарантированного государством обязательства по поддержке экспорта, гарантированного государством обязательства по поддержке частного предпринимательства»; подпункт 3) дополнить абзацем шестым следующего содержания: «предоставления государственных гарантий по поддержке частного предпринимательства;»; подпункт 5) после слова «экспорта,» дополнить словами «обязательств по государственным гарантиям по поддержке частного предпринимательства,»; 8) дополнить статьями 144-1 и 144-2 следующего содержания: «Статья 144-1. Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства 1. Государственной гарантией Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства является обязательство Правительства Республики Казахстан перед специальным фондом развития предпринимательства в соответствии с условиями договора гарантии по поддержке частного предпринимательства полностью или частично погасить сумму его задолженности перед финансовыми и иными организациями при недостаточности средств специального фонда развития предпринимательства для исполнения обязательств по предоставленным им гарантиям по инвестиционным проектам с суммой финансирования свыше семи миллиардов тенге. Гарантированным государством обязательством по поддержке частного предпринимательства является сумма на определенную дату непогашенных обязательств по гарантиям в рамках государственной финансовой поддержки частного предпринимательства, обеспеченным государственной гарантией Республики Казахстан по поддержке частного предпринимательства, по которым специальным фондом развития предпринимательства не осуществлены гарантийные выплаты. 2. Исключительным правом предоставления государственных гарантий по поддержке частного предпринимательства от имени Республики Казахстан обладает Правительство Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет предоставление государственных гарантий по поддержке частного предпринимательства в порядке и по форме, которые определяются центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета. Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства предоставляется в пределах лимита, установленного законом о республиканском бюджете, на основании постановления Правительства Республики Казахстан. Лимитом предоставления государственных гарантий является фиксированная сумма на соответствующий финансовый год, в пределах которой могут быть выданы государственные гарантии. Сумма для определения лимита предоставления государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства устанавливается в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по бюджетной политике. Объем лимита предоставления государственных гарантий может быть использован только в пределах соответствующего финансового года, на который установлен данный лимит. 3. К специальному фонду развития предпринимательства, претендующему на получение государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства, предъявляются следующие требования: 1) иметь положительное отраслевое заключение центрального уполномоченного органа соответствующей отрасли; 2) иметь положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по бюджетной политике; 3) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных гарантированных государством займов и не иметь просроченной задолженности перед кредиторами; 4) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 5) объем фактически осуществленных гарантийных выплат за последние пять лет до момента обращения специального фонда по развитию предпринимательства за получением государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства не должен превышать пятнадцать процентов от объема собственного капитала. При этом объем гарантийных выплат указывается за вычетом суммы гарантийных выплат, которые возмещены в рамках гарантирования. 4. Требования к разработке или корректировке экономического заключения центрального уполномоченного органа по бюджетной политике и отраслевого заключения центрального уполномоченного органа соответствующей отрасли для предоставления государственных гарантий по поддержке частного предпринимательства устанавливаются уполномоченным органом по предпринимательству по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и бюджетному планированию. 5. Предоставление государственных гарантий по поддержке частного предпринимательства осуществляется на условиях возвратности специальным фондом развития предпринимательства бюджетных средств, расходуемых Правительством Республики Казахстан при исполнении обязательств гаранта, в соответствии со статьей

144-2 настоящего Кодекса. За предоставление государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства со специального фонда взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента от суммы государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства. Предоставление государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства осуществляется после оформления и регистрации соглашения о предоставлении государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства в государственном казначействе в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. Соглашение о предоставлении государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства является соглашением между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, поверенным (агентом) и специальным фондом, устанавливающим правоотношения сторон по предоставлению государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства, возврату средств республиканского бюджета, отвлеченных в случае исполнения обязательств по государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства. 6. Предоставляемые государственные гарантии по поддержке частного предпринимательства подлежат регистрации и учету в государственном казначействе в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 7. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет мониторинг гарантированного государством обязательства по поддержке частного предпринимательства в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике. Мониторинг финансового состояния специального фонда, имеющего государственную гарантию по поддержке частного предпринимательства, осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетной политике. Статья 144-2. Исполнение государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства 1. Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства подлежит исполнению в случае недостаточности средств специального фонда развития предпринимательства для осуществления выплат по гарантиям, предоставленным специальным фондом развития предпринимательства в рамках государственной финансовой поддержки частного предпринимательства. 2. Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства исполняется только на часть непокрытой суммы гарантийных выплат за вычетом остатка средств, выделенных специальному фонду для формирования резерва на цели гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства по проектам с суммой финансирования свыше семи миллиардов тенге и собственного капитала специального фонда. 3. Исполнение обязательств по государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства осуществляется в течение восемнадцати месяцев с даты предъявления требований по исполнению обязательств по государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете. 4. Средства, выделенные на исполнение обязательств по государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства, подлежат возврату специальным фондом развития предпринимательства в республиканский бюджет за счет средств возмещения гарантийных выплат и иных источников. Условия, сроки, ставки вознаграждения и порядок возврата средств, отвлеченных из республиканского бюджета на исполнение государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства, определяются в соглашении о предоставлении государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства, заключаемом между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, поверенным (агентом) и специальным фондом развития предпринимательства. 5. Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства прекращает свое действие в случаях: 1) полного исполнения обязательств, оговоренных в договоре гарантии по поддержке частного предпринимательства; 2) истечения срока ее действия.»; 9) в подпункте 1) пункта 4 статьи 148 слова «объектов информатизации» заменить словами «технологически сложных цифровых объектов «цифрового правительства»; 10) абзац третий подпункта 2) пункта 1 статьи 149 изложить в следующей редакции: «бюджетному инвестиционному проекту, предусматривающему создание и развитие технологически сложных цифровых объектов «цифрового правительства», по которому разрабатывается техническое задание в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;»; 11) часть девятую пункта 2 статьи 168 дополнить словами «, государственным гарантиям по поддержке частного предпринимательства». 12. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»: 1) в статье 1: в подпункте 8-3) слова «информационная система» заменить словами «цифровая система»; в подпункте 8-4) слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 2) в абзаце восьмом части второй статьи 6 слова «информационно-коммуникационные технологии» заменить словами «цифровые технологии»; 3) в статье 6-2: в заголовке и пунктах 1 и 2 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; в пункте 3: слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; слова «информационной системе» заменить словами «цифровой системе»; в пунктах 4, 5 и 6 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 4) пункт 1 статьи 24-2: после слов «и морским транспортом» дополнить словами «по территории Республики Казахстан»; после слова «сведений» дополнить словами «, включая цифровые ресурсы, которые предоставляются из цифровых систем,». 13. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»: 1) в подпункте 3) статьи 1-1 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; 2) главу 2 дополнить статьей 11-1 следующего содержания: «Статья 11-1. Специальный экспертный совет 1. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан создается специальный экспертный совет. 2. Специальный экспертный совет рассматривает вопросы в сфере цифровизации органов национальной безопасности и вырабатывает предложения и (или) рекомендации. 3. Положение и состав специального экспертного совета утверждаются приказом первого руководителя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 4. Специальный экспертный совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе.»; 3) в подпункте 22) статьи 12 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 4) в статье 13: в подпункте 14) слова «электронные информационные ресурсы», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровые ресурсы», «цифровых систем»; в подпункте 20) слова «информационные системы» заменить словами «цифровые системы»; в подпунктах 21-2) и 21-3) слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства»; в подпункте 21-8) слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности». 14. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»: 1) в подпункте 14-1) статьи 2 слова «электронный информационный ресурс» заменить словами «цифровой ресурс»; 2) пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции: «5. Размер вознаграждения, порядок сбора, распределения и его выплаты, а также порядок определения суммы на покрытие фактических расходов экспертной организации устанавливаются уполномоченным органом.»; 3) в части первой пункта 4 статьи 43 слова «письменных договоров» заменить словами «договоров, заключенных посредством единой цифровой платформы»; 4) в пункте 5 статьи 44: в части второй слова «на счет организации» заменить словами «на текущий счет организации для сбора, распределения, выплаты и хранения вознаграждения»; часть третью изложить в следующей редакции: «Суммы собранного вознаграждения, распределенные и начисленные конкретным обладателям авторских и смежных прав, должны сохраняться на текущем счете для сбора, распределения, выплаты и хранения вознаграждения организации по коллективному управлению правами и быть выплачены соответствующему автору и (или) правообладателю по мере нахождения или обращения таких лиц вне зависимости от срока хранения таких сумм на текущем счете для сбора, распределения, выплаты и хранения вознаграждения.»; 5) в статье 46: в части второй пункта 1: часть первую подпункта 2) после предложения третьего дополнить предложениями четвертым, пятым и шестым следующего содержания: «Фактические расходы организации по коллективному управлению правами в том числе включают фактические расходы по использованию единой цифровой платформы в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом. При заключении договоров о взаимном представительстве интересов между организациями по коллективному управлению правами расходы организаций определяются по соглашению сторон в пределах размера расходов организации, установленного настоящим подпунктом. Не допускается повторное удержание из суммы собранного вознаграждения, поступившего от другой организации.»; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) размещать на интернет-ресурсе и единой цифровой платформе информацию о правах, переданных ей в управление, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом;»; дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: «3. Организация по коллективному управлению правами обязана открыть в банке текущий счет для сбора, распределения, выплаты и хранения вознаграждения и текущий счет для осуществления своей деятельности и покрытия фактических расходов организации. Операции по данным счетам осуществляются исключительно в безналичной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан и по направлениям, установленным уполномоченным органом. 4. Организация по коллективному управлению правами обязана обеспечить информационное размещение на единой цифровой платформе сведений о движении денег по текущему счету для сбора, распределения, выплаты и хранения вознаграждения в целях обеспечения целевого использования собранного вознаграждения, а также обеспечения полноты уплаты налогов в бюджет в порядке, определяемом правилами.»; 6) пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции: «1. Организация по коллективному управлению правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм или иных обладателей авторских и (или) смежных прав обязана ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный орган посредством единой цифровой платформы годовой баланс, годовой отчет, включая сведения о собранных, распределенных, нераспределенных, выплаченных, невыплаченных, невостребованных вознаграждениях, а также суммах, направленных на покрытие расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения. При необеспечении полного распределения и выплаты авторского вознаграждения в предыдущие годы информация по данным суммам вознаграждения предоставляется до полной выплаты авторского вознаграждения. Информация о суммах, перечисленных иностранным организациям, и уточнения по суммам выплат авторам и правообладателям предоставляются посредством единой цифровой платформы не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным.». 15. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»: 1) по всему тексту слова «объекта информатизации», «объектов информатизации», «объектам информатизации», «объектах информатизации», «объекта информатизации», «объекте информатизации», «объектами информатизации», «информационной безопасности», «информационную безопасность», «информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства», «объект информатизации «электронного правительства», «в сфере информатизации», «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить соответственно словами «цифрового объекта», «цифровых объектов», «цифровым объектам», «цифровых объектах», «цифрового объекта», «цифровом объекте», «цифровыми объектами», «кибербезопасности», «кибербезопасность», «платформу «цифрового правительства», «цифровой объект «цифрового правительства», «в сфере цифровизации», «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 2) в статье 10-6: в заголовке слова «Объекты и субъекты информатизации» заменить словами «Цифровые объекты и субъекты цифровой среды»; в пунктах 2 и 2-1 слова «Субъектами информатизации», «Субъекты (участники) информатизации» заменить соответственно словами «Субъектами цифровой среды», «Субъекты (участники) цифровой среды». 16. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»: 1) в статье 22: в заголовке слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; в части второй слова «объектов информатизации», «объекты информатизации», «государственных электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровых объектов», «цифровые объекты», «государственных цифровых ресурсов»; 2) в статье 25-6: в подпункте 2) пункта 4 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»; в подпункте 2) пункта 6 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам». 17. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года «О нотариате»: 1) по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы», «информационную систему», «информационной системе», «информационной системой», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы», «цифровую систему», «цифровой системе», «цифровой системой», «цифровых систем»; 2) в части второй подпункта 5-1) пункта 10 статьи 3 слова «Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» заменить словами «Цифровым кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»; 3) в пункте 6 статьи 4-1 слова «информатизации», «информационной безопасности» заменить соответственно словами «цифровизации», «кибербезопасности»; 4) в пункте 2 статьи 4-2 слова «информационной системы», «информатизации» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровизации»; 5) подпункт 3-2) статьи 18 изложить в следующей редакции: «3-2) соблюдать требования цифрового законодательства Республики Казахстан при работе с единой нотариальной цифровой системой;»; 6) в части второй статьи 99-2 слова «Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» заменить словами «Цифровым кодексом Республики Казахстан». 18. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года «О регистрации залога движимого имущества»: 1) по всему тексту слова «информационная система», «информационных систем», «информационным системам», «информационных системах», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровых систем», «цифровым системам», «цифровых системах», «цифровую систему»; 2) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства». 19. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»: в подпункте 18) статьи 3 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации». 20. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»: 1) в подпункте 13-2) статьи 13 слова «электронный реестр» заменить словами «цифровой реестр»; 2) подпункт 1) части первой пункта 2-1 статьи 16 изложить в следующей редакции: «1) цифровых систем;»; 3) в пункте 10 статьи 16-2: в части первой слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; в части второй слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства». 21. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»: 1) в подпункте 6) статьи 1 слово «письменный» заменить словами «письменный или электронный»; 2) в подпункте 4) статьи 7 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; 3) в пункте 1 статьи 10 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; 4) в части второй пункта 2 статьи 13 слова «в средствах массовой информации, определяемых Квалификационной комиссией» заменить словами «на интернет-ресурсе профессионального совета, уполномоченного органа, а также размещается в депозитарии финансовой отчетности»; 5) в части второй статьи 15 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на его интернет-ресурсе, а также размещается в депозитарии финансовой отчетности»; 6) в пункте 2 статьи 18: часть первую изложить в следующей редакции: «2. Аудиторский отчет, составленный в письменном виде, подписывается аудитором – исполнителем с указанием номера и даты выдачи квалификационного свидетельства, заверяется его личной печатью, утверждается подписью руководителя аудиторской организации, заверяется печатью аудиторской организации и подлежит регистрации в депозитарии финансовой отчетности в течение трех рабочих дней со дня составления аудиторского отчета.»; дополнить частью второй следующего содержания: «Аудиторский отчет в электронном виде формируется в депозитарии финансовой отчетности. При этом регистрация электронного аудиторского отчета в депозитарии финансовой отчетности не требуется.»; 7) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания: «8-1) проводить актуализацию сведений по аудиторам, осуществляющим свою деятельность в качестве аудитора в составе данной аудиторской организации;». 22. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»: подпункт 25) статьи 1 изложить в следующей редакции: «25) сервисный интегратор «цифрового правительства» – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложены функции по методологическому обеспечению развития архитектуры «цифрового правительства», а также иные функции, предусмотренные цифровым законодательством Республики Казахстан.». 23. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»: 1) в части третьей пункта 2 статьи 14 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; 2) в части четвертой пункта 2 статьи 15 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; 3) в подпункте 13) части первой пункта 4 статьи 19 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 4) в подпункте 3) пункта 2 статьи 30 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам». 24. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года «О карантине растений»: подпункт 1) части первой пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: «1) цифровых систем;». 25. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»: по всему тексту слова «информационная система», «информационной системе», «информационных системах», «электронный информационный ресурс», «электронных информационных ресурсах», «электронно-цифровой форме» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системе», «цифровых системах», «цифровой ресурс», «цифровых ресурсах», «цифровой форме». 26. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда»: 1) в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 5-1 слова «информационной системы», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровых систем»; 2) в статье 5-2 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 27. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму»: 1) в подпункте 2) пункта 1 статьи 23-4 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»; 2) в подпункте 3) пункта 2 статьи 23-5 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам». 28. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности»: в части второй пункта 3 статьи 18 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации». 29. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»: 1) по всему тексту слова «электронного правительства», «Закона Республики Казахстан «Об информатизации», «электронными информационными ресурсами», «электронные информационные ресурсы», «информационной системы», «информационных систем», «информационным системам», «информационные системы», «информационной системе», «информационных технологий», «информационным технологиям», «информационной безопасности» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «Цифрового кодекса Республики Казахстан», «цифровыми ресурсами», «цифровые ресурсы», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровым системам», «цифровые системы», «цифровой системе», «цифровых технологий», «цифровым технологиям», «кибербезопасности»; 2) в пункте 7 статьи 79: в подпункте 4) слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; в подпункте 6) слова «электронной базы данных» заменить словами «цифровой базы данных». 30. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»: 1) подпункты 21-1), 21-2) и 21-4) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: «21-1) в пределах своей компетенции оказывает электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан; 21-2) обеспечивает ведение и наполнение цифровой системы «Адресный регистр»;»; «21-4) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации положение о порядке регистрации и структуре адреса в цифровой системе «Адресный регистр»;»; 2) подпункт 17-1) пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «17-1) в пределах своей компетенции оказывает электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;». 31. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»: в статье 1: в подпункте 1) слова «технических средств, приборов и оборудований, прошедших метрологическую поверку, осуществляющих фото- и видеосъемку, работающих в автоматическом режиме,» заменить словами «технических средств и приборов, прошедших метрологическую поверку, осуществляющих фото- и видеосъемку, работающих в автоматическом режиме, обнаруживающих или»; в подпунктах 15-1) и 15-3) слова «информационная система» заменить словами «цифровая система». 32. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»: 1) в части второй пункта 1 статьи 43 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 2) в части первой пункта 1 статьи 88-6 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 3) в пункте 3 статьи 89-1 слова «информационных системах» заменить словами «цифровых системах». 33. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»: в пункте 1 статьи 43-1 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 34. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»: 1) в части второй пункта 1 статьи 12 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 2) в подпункте 5) статьи 15 слова «информатизации», «информационной системы» заменить соответственно словами «цифровизации», «цифровой системы»; 3) статью 22-1 изложить в следующей редакции: «Статья 22-1. Государственный контроль в сфере права интеллектуальной собственности Государственный контроль за деятельностью организаций по коллективному управлению правами, а также за использованием объектов права интеллектуальной собственности в части авторского права и смежных прав, товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»; 4) подпункт 8-1) статьи 24 изложить в следующей редакции: «8-1) оказывать электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;». 35. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений»: подпункт 1) части первой пункта 3 статьи 15-1 изложить в следующей редакции: «1) цифровых систем;». 36. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии»: 1) в статье 10: в подпункте 4-1) пункта 1 слова «электронного реестра» заменить словами «цифрового реестра»; в подпункте 4-1) пункта 1-1 слова «электронного реестра» заменить словами «цифрового реестра»; 2) в пункте 7 статьи 13-1 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 3) подпункт 1) части первой пункта 7-1 статьи 14-1 изложить в следующей редакции: «1) цифровых систем;». 37. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О семеноводстве»: в подпункте 5) статьи 6-1 слова «электронный реестр» заменить словами «цифровой реестр». 38. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»: по всему тексту слова «электронными информационными ресурсами», «информационной системы», «информационных системах», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровой системы», «цифровых системах», «цифровых систем». 39. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»: по всему тексту слова «электронными информационными ресурсами» заменить словами «цифровыми ресурсами». 40. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»: в подпункте 2) части первой пункта 6 статьи 15-19 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства». 41. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»: 1) в статье 1: в подпункте 1) слова «автоматизированная информационная система» заменить словами «автоматизированная цифровая система»; в подпункте 3-1) слова «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудований, прошедших метрологическую поверку, осуществляющих фото- и видеосъемку, работающих в автоматическом режиме,» заменить словами «сертифицированных контрольно-измерительных технических средств и приборов, прошедших метрологическую поверку, осуществляющих фото- и видеосъемку, работающих в автоматическом режиме, обнаруживающих или»; в подпункте 17-3) слова «перевозочной деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области автомобильного транспорта и дорожного движения» заменить словами «деятельностью по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений, а также технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения законодательства Республики Казахстан о дорожном движении и об автомобильном транспорте, работающих в автоматическом режиме»; в подпункте 18) слова «информационная система» заменить словами «цифровая система»; 2) в пункте 1 статьи 19-17 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 3) в пункте 4-1 статьи 21 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему»; 4) в части второй пункта 4 статьи 26 слова «электронном реестре» заменить словами «цифровом реестре». 42. В Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»: 1) подпункт 12-1) статьи 13 изложить в следующей редакции: «12-1) оказывает электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;»; 2) статью 18 изложить в следующей редакции: «Статья 18. Цифровая база данных государственного мониторинга собственности 1. Цифровая база данных государственного мониторинга собственности содержит краткую правовую, техническую и экономическую информацию об объектах мониторинга. Ее ведение осуществляется уполномоченным органом. 2. Государственные органы и организации, которые создают и ведут регистры и цифровые базы данных о физических и юридических лицах на безвозмездной основе предоставляют в уполномоченный орган информацию, необходимую для формирования и обновления цифровой базы данных государственного мониторинга собственности. 3. Доступ к информации государственного мониторинга собственности предоставляется в порядке, установленном уполномоченным органом.». 43. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»: 1) по всему тексту слова «информационных систем», «информационная система», «государственной правовой информационной статистической системы», «государственной правовой информационной статистической системой», «информационно-коммуникационные технологии», «электронные информационные ресурсы», «электронных информационных ресурсов», «электронными информационными ресурсами» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифровая система», «государственной цифровой правовой статистической системы», «государственной цифровой правовой статистической системой», «цифровые технологии», «цифровые ресурсы», «цифровых ресурсов», «цифровыми ресурсами»; 2) в абзаце втором подпункта 12-3) части первой статьи 6 слова «единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» заменить словами «единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности»; 3) в статье 16-1: в пункте 2 слова «об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; в пункте 3 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; 4) пункт 2 статьи 16-2 изложить в следующей редакции: «2. Запрос в форме электронного документа, соответствующий требованиям цифрового законодательства Республики Казахстан, равнозначен документу на бумажном носителе.»; 5) пункты 1 и 5 статьи 16-3 изложить в следующей редакции: «1. Пользователи системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов обеспечивают обоснованность запроса, использование полученной информации исключительно в целях, заявленных в запросе, а также соблюдение цифрового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»; «5. Должностные лица за нарушение требований цифрового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.». 44. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста»: по всему тексту «электронными информационными ресурсами», «информационная система», «информационных системах» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровая система», «цифровых системах». 45. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности»: 1) по всему тексту слова «информационной системы», «информационной системе», «информационных системах», «информационной системой», «информационную систему», «информационный ресурс», «информационных ресурсов», «информационно-коммуникационных технологий» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровых системах», «цифровой системой», «цифровую систему», «цифровой ресурс», «цифровых ресурсов», «цифровых технологий»; 2) в части первой пункта 4 статьи 22-6 слова «электронными информационными ресурсами» заменить словами «цифровыми ресурсами»; 3) в подпункте 1) пункта 3 статьи 29-1 слова «информационных ресурсах» заменить словами «цифровых ресурсах»; 4) в подпункте 3) статьи 29-2 слова «электронных средств связи» заменить словами «цифровых средств связи». 46. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»: 1) по всему тексту слова «информационной безопасности», «электронного правительства», «информационных систем», «информационно-коммуникационной инфраструктуры», «оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», «оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить соответственно словами «кибербезопасности», «цифрового правительства», «цифровых систем», «цифровой среды», «оператору «цифрового правительства», «оператора «цифрового правительства»; 2) в статье 2: дополнить подпунктом 13-2) следующего содержания: «13-2) владелец сети связи – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, которому принадлежат средства и линии связи, предназначенные для телекоммуникаций или почтовой связи, и обеспечивающее оказание услуг связи и (или) предоставление связи при реализации управленческих, организационных, внутрипроизводственных целей;»; подпункт 16) после слов «операторов связи» дополнить словами «и (или) владельцев сетей связи»; дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания: «31-1) уполномоченный орган в сфере обеспечения кибербезопасности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере обеспечения кибербезопасности;»; подпункт 44-1) изложить в следующей редакции: «44-1) президентская связь – связь для обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан;»; 3) в статье 3: пункт 1 после слов «состоит из» дополнить словами «Цифрового кодекса Республики Казахстан,»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»; 4) дополнить статьей 8-1 следующего содержания: «Статья 8-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере обеспечения кибербезопасности К компетенции уполномоченного органа в сфере обеспечения кибербезопасности относятся: 1) осуществление государственного регулирования за деятельностью в области связи в пределах своей компетенции; 2) осуществление государственного контроля в сфере цифровизации на сетях связи; 3) утверждение правил порядка приостановления оказания услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности; 4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»; 5) в пункте 2 статьи 9: подпункт 1) после слова «распределения» дополнить словами «, перераспределения (переустройства использования) радиочастотного спектра»; дополнить подпунктом 11) следующего содержания: «11) пересмотр национальной Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан и плана перспективного использования радиочастотного спектра.»; 6) пункт 1 статьи 9-1 дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания: «9) разработка плана перспективного использования радиочастотного спектра; 10) проведение аналитических работ по состоянию качества связи, а также подбор радиочастот для радиоэлектронных средств гражданского назначения в Республике Казахстан.»; 7) в статье 12: заголовок после слова «распределению» дополнить словами «, перераспределению (переустройству использования)»; в части второй пункта 6 после слов «радиоэлектронных средств,» дополнить словами «срок действия разрешения в соответствии с планом перспективного использования радиочастотного спектра»; абзац второй подпункта 6) пункта 8-1 дополнить словами «, в том числе в случае перехода полос частот на перспективные технологии согласно плану перспективного использования радиочастотного спектра»; 8) в статье 15: подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) осуществлять сбор и хранение служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи в порядке, определяемом уполномоченным органом в области связи. Хранение служебной информации об абонентах и (или) пользователях услуг связи осуществляется на территории Республики Казахстан. Запрещается передача служебной информации за пределы Республики Казахстан, за исключением случаев оказания услуг связи абонентам Республики Казахстан, находящимся за рубежом;»; пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Операторы связи обязаны иметь внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик (фрод). В этих целях в сетях телекоммуникаций устанавливается оборудование для выявления несанкционированного трафика и соблюдения требований кибербезопасности.»; 9) в статье 21: в абзаце первом пункта 2 слова «президентской связи» заменить словами «президентской и правительственной связи»; часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: «Работники операторов связи и владельцев сетей связи, в функциональные обязанности которых входят работа и обслуживание коммутационного оборудования (станций, подстанций, концентраторов) сетей проводной телефонной связи, сотовой, спутниковой и другой беспроводной телефонной связи, сетей передачи данных, а также средств проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий, а также обслуживание систем, обеспечивающих сбор и хранение служебной информации, должны быть гражданами Республики Казахстан. Передача операторами связи в каком-либо виде управления собственными сетями связи иным лицам запрещается.»; 10) пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: «4. Получение от оператора связи и (или) владельца сети связи служебной информации допускается только с согласия абонента и (или) пользователя и в случаях, предусмотренных настоящим Законом и законами Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», «О контрразведывательной деятельности».»; 11) главу 9 дополнить статьей 39-3 следующего содержания: «Статья 39-3. Система управления рисками и внутреннего контроля 1. Операторы связи формируют и утверждают систему управления рисками и внутреннего контроля, которая также должна содержать мероприятия, направленные на обеспечение качества услуг связи и предотвращение мошенничества на сетях связи. Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля определяется уполномоченным органом. 2. Оператор связи предоставляет информацию о системе управления рисками и внутреннего контроля в порядке и сроки, которые определяются уполномоченным органом.»; 12) абзац третий пункта 1-4 статьи 40 изложить в следующей редакции: «при поступлении сообщений от Национального координационного центра кибербезопасности, службы реагирования на инциденты кибербезопасности, оперативного центра кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности, которые могут привести к приостановлению функционирования критически важных цифровых объектов.». 47. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»: 1) по всему тексту слова «электронного правительства», «электронные информационные ресурсы», «информационно-коммуникационных технологий», «объектов информатизации» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «цифровые ресурсы», «цифровых технологий», «цифровых объектов»; 2) в подпункте 3) статьи 3 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 3) в части второй пункта 3 статьи 23 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации, договора с использованием электронного шлюза обмена информацией уполномоченного органа в сфере информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан, договора с использованием электронного шлюза обмена информацией уполномоченного органа в сфере цифровизации». 48. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»: в пункте 1 статьи 17-2 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 49. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам»: по всему тексту слова «электронными информационными ресурсами», «информационная система», «информационных системах» заменить соответственно словами «цифровыми ресурсами», «цифровая система», «цифровых системах». 50. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»: по всему тексту слова «информационной системе», «информационных систем», «информационным системам» заменить соответственно словами «цифровой системе», «цифровых систем», «цифровым системам». 51. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»: 1) по всему тексту слова «информационно-коммуникационная инфраструктура», «информационно-коммуникационной инфраструктуры» заменить соответственно словами «цифровая инфраструктура», «цифровой инфраструктуры»; 2) в подпункте 11-2) статьи 1 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности». 52. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму»: в подпункте 3) статьи 1 слова «информационных», «информационные» заменить соответственно словами «цифровых», «цифровые». 53. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»: по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы», «информационной системе», «электронных информационных ресурсов», «электронные информационные ресурсы», «информационно-коммуникационных технологий» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровых ресурсов», «цифровые ресурсы», «цифровых технологий». 54. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании»: 1) в пункте 4-1 статьи 7 слова «электронными информационными ресурсами» заменить словами «цифровыми ресурсами»; 2) в статье 7-1: слова «электронными информационными ресурсами» заменить словами «цифровыми ресурсами»; слова «информационная система» заменить словами «цифровая система». 55. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2006 года «О присяжных заседателях»: в статье 4: в пункте 1 слова «уполномоченного органа в сфере информатизации и объектов информатизации «электронного правительства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «уполномоченного органа в сфере цифровизации и цифровых объектов «цифрового правительства» в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан»; в пункте 2 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации». 56. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»: по всему тексту слова «информационная система», «информационной системой», «информационно-коммуникационных технологий», «электронный информационный ресурс», «электронных информационных ресурсах» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системой», «цифровых технологий», «цифровой ресурс», «цифровых ресурсах». 57. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»: 1) в подпункте 9) пункта 1 статьи 1 слова «информационные системы» заменить словами «цифровые системы»; 2) в статье 3: в пункте 2: в подпункте 1) слова «информационных баз» заменить словами «цифровых баз»; в подпункте 2) слова «электронных информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; в пункте 3 слова «информационных системах» заменить словами «цифровых системах»; в подпункте 12) пункта 4 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 58. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»: в статье 1: в подпункте 1) слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; в подпункте 10): слова «электронная база данных» заменить словами «цифровая база данных»; после слов «финансовую отчетность» дополнить словами «, отчеты об оценке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности». 59. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»: 1) по всему тексту слова «Электронная регистрация», «электронной регистрации», «информационная система», «информационной системы», «информационной системе», «информационную систему», «информационной системой», «информационных систем» заменить соответственно словами «Цифровая регистрация», «цифровой регистрации», «цифровая система», «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровую систему», «цифровой системой», «цифровых систем»; 2) подпункт 31) статьи 1 изложить в следующей редакции: «31) цифровая регистрация – государственная регистрация, осуществляемая на основании цифровой копии правоустанавливающего документа, поступающего в регистрирующий орган посредством цифровой системы правового кадастра.»; 3) в пункте 3-3 статьи 17 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства»; 4) в пункте 2 статьи 20: в подпункте 2) слова «платежный шлюз «электронного правительства» (далее – ПШЭП)», «об информатизации», «ПШЭП» заменить соответственно словами «платежный шлюз «цифрового правительства», «в сфере цифровизации», «платежный шлюз «цифрового правительства»; в абзаце втором подпункта 3) слово «ПШЭП» заменить словами «платежный шлюз «цифрового правительства»; 5) в пункте 2-1 статьи 21 слова «электронными информационными ресурсами» заменить словами «цифровыми ресурсами». 60. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»: 1) по всему тексту слова «объекты информатизации», «объектов информатизации», «информационно-коммуникационных технологий», «информационным системам» заменить соответственно словами «цифровые объекты», «цифровых объектов», «цифровых технологий», «цифровым системам»; 2) в подпункте 9) пункта 2 статьи 3 слова «информационно-коммуникационных» заменить словом «цифровых»; 3) в части первой статьи 5: в подпункте 8) слова «информационное обеспечение» заменить словами «цифровое обеспечение»; в подпунктах 10) и 11) слова «информационной безопасности информационной системы» заменить словами «кибербезопасности цифровой системы»; в подпункте 12) слова «объектам информатизации» заменить словами «цифровым объектам»; в подпункте 23) слова «электронный реестр разрешений и уведомлений» заменить словами «цифровой реестр разрешений и уведомлений»; 4) в подпункте 4) части первой статьи 5-3 слова «информационное обеспечение» заменить словами «цифровое обеспечение»; 5) в подпункте 22-2) пункта 2 статьи 6 слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; 6) в статье 7: в заголовке слово «Информационное» заменить словом «Цифровое»; в пункте 2: части первой слова «Объекты информатизации» заменить словами «Цифровые объекты»; часть вторую изложить в следующей редакции: «Уполномоченный орган в области образования и уполномоченный орган в области науки и высшего образования обязаны обеспечить свободный доступ граждан к данным цифровых объектов в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»; в пункте 3 слова «Информационная система», «объектами информатизации» заменить соответственно словами «Цифровая система», «цифровыми объектами»; в пункте 4 слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; 7) в пункте 2-1 статьи 8 слова «информационно-коммуникационной инфраструктуры» заменить словами «цифровой инфраструктуры»; 8) в части второй пункта 1 статьи 45 слова «объект информатизации» заменить словами «цифровой объект»; 9) в пункте 5-1 статьи 47 слова «информационной системе» заменить словами «цифровой системе»; 10) в пункте 4 статьи 57-1 слова «электронного реестра разрешений и уведомлений» заменить словами «цифрового реестра разрешений и уведомлений»; 11) в подпункте 2) пункта 8-6 статьи 59 слова «объекта информатизации» заменить словами «цифрового объекта». 61. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»: по всему тексту слова «информационной системы», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровых систем». 62. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»: 1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 2-1 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 2) в подпункте 1) пункта 3 статьи 6-1 слова «информационными системами» заменить словами «цифровыми системами»; 3) в пункте 1 статьи 14-1 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 4) в статье 16: в подпункте 7) слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; в подпункте 13-1) слова «электронный реестр» заменить словами «цифровой реестр»; 5) в подпункте 5) пункта 1 статьи 17 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; 6) в подпункте 3) пункта 2 статьи 18 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 63. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»: 1) по всему тексту слова «информационная система», «информационным системам», «информационной системе», «информационно-коммуникационных технологий», «объектов информатизации «электронного правительства»», «веб-портала «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровым системам», «цифровой системе», «цифровых технологий», «цифровых объектов «цифрового правительства», «веб-портала «цифрового правительства»; 2) в статье 1: в подпункте 2): слова «государственные органы, осуществляющие» заменить словами «государственные органы, а также владельцы государственных цифровых объектов, осуществляющие»; слова «иных данных в процессе» заменить словами «иных данных и (или) их обработку, и (или) формирование в процессе»; в подпункте 3): слова «похозяйственного учета, формируемые» заменить словами «похозяйственного учета, собираемые и (или) обрабатываемые, и (или) формируемые»; дополнить частью второй следующего содержания: «Административными данными могут быть административные цифровые данные;»; подпункт 4-1) исключить; 3) пункт 4-1 статьи 26 изложить в следующей редакции: «4-1. Распространение продукта цифровых данных обеспечивается с соблюдением норм законодательства Республики Казахстан. При формировании продукта цифровых данных источниками являются первичные статистические и (или) административные, и (или) альтернативные данные и (или) статистическая и (или) аналитическая информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики. Порядок формирования продукта цифровых данных определяется уполномоченным органом.». 64. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: 1) по всему тексту слова «государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства», «государственной автоматизированной информационной системой исполнительного производства», «автоматизированной информационной системы по исполнительному производству», «государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства» заменить соответственно словами «государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства», «государственной автоматизированной цифровой системой исполнительного производства», «автоматизированной цифровой системы по исполнительному производству», «государственной автоматизированной цифровой системе исполнительного производства»; 2) в статье 1: подпункт 1-1) изложить в следующей редакции: «1-1) государственная автоматизированная цифровая система исполнительного производства – цифровая система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства;»; в подпункте 3) слова «информационная система» заменить словами «цифровая система»; 3) подпункт 11) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «11) предписания о предупреждении или необходимости уплаты штрафа, выданные органом (должностным лицом), уполномоченным налагать административные взыскания, в части, касающейся уплаты штрафа;»; 4) в пункте 5 статьи 10-5 слова «автоматизированной информационной системе исполнительного производства» заменить словами «автоматизированной цифровой системе исполнительного производства»; 5) в части третьей пункта 2 статьи 47 слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства»; 6) в подпункте 4) статьи 147 слова «электронных баз данных» заменить словами «цифровых баз данных»; 7) в подпункте 4) пункта 1 статьи 148 слова «государственной автоматизированной информационной системе по исполнительному производству» заменить словами «государственной автоматизированной цифровой системе по исполнительному производству»; 8) в подпункте 10) статьи 167 слова «электронным базам данных» заменить словами «цифровым базам данных». 65. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года «О внешней разведке»: 1) в подпункте 13) статьи 8 слова «информационных систем», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифровых ресурсов»; 2) в части второй пункта 2 статьи 12 слова «информационных системах», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровых системах», «цифровых ресурсов». 66. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»: 1) в статье 1: дополнить подпунктами 10-7) и 10-8) следующего содержания: «10-7) уполномоченная организация по расследованию авиационных происшествий – организация, единственным учредителем и участником (акционером) которой является Правительство Республики Казахстан, ответственная за организацию проведения расследований авиационных происшествий и инцидентов гражданской и экспериментальной авиации; 10-8) служащие уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий – работники уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, занимающие должности первого руководителя и его заместителей, руководителей структурных подразделений и уполномоченные по расследованию;»; подпункт 67-1) изложить в следующей редакции: «67-1) процедуры по расследованию – документ, включающий описание процессов и процедур, предназначенных для уполномоченных по расследованию уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, в целях единообразного применения законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при проведении расследования авиационных происшествий и инцидентов;»; дополнить подпунктом 67-2) следующего содержания: «67-2) сертификат типа – документ, выданный уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, международной организацией в сфере гражданской авиации, осуществляющей сертификацию воздушных судов, или иностранным государством для определения конструкции типа гражданского воздушного судна, двигателя или воздушного винта и подтверждающий соответствие конструкции нормам летной годности;»; 2) в подпункте 17) статьи 10-2 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; 3) в пункте 1 статьи 14: подпункт 41-4) изложить в следующей редакции: «41-4) утверждает состав комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидентов в соответствии со статьей 93 настоящего Закона;»; подпункты 41-5), 41-12) и 41-14) исключить;

в подпункте 41-63) слова «электронной грузовой авианакладной» заменить словами «цифровой грузовой авианакладной»; 4) в подпункте 6) части второй пункта 2 статьи 16-3 слова «или уполномоченную» заменить словами «, уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий и (или) уполномоченную»; 5) дополнить главой 2-2 следующего содержания: «Глава 2-2. Уполномоченная организация по расследованию авиационных происшествий Статья 16-14. Статус и компетенция уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий 1. Юридическое лицо, осуществляющее функции уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, определяется Правительством Республики Казахстан. 2. Уполномоченная организация по расследованию авиационных происшествий в пределах своей компетенции: 1) оказывает содействие уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, связанным с расследованием авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации; 2) организует проведение расследования авиационных происшествий и инцидентов гражданской и экспериментальной авиации на территории Республики Казахстан Комиссией по расследованию авиационного происшествия или инцидента, создаваемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации по представлению уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации; 3) участвует в расследовании авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации на территории других государств, произошедших с воздушными судами, которые зарегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан либо эксплуатантами которых являются физические или юридические лица Республики Казахстан, по решению уполномоченного органа в сфере гражданской авиации; 4) по результатам проведенных расследований выдает рекомендации и направляет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации и в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации в целях предотвращения авиационных происшествий и инцидентов или уменьшения их последствий, а также проводит анализ выполнения таких рекомендаций; 5) собирает, хранит и передает в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами, которые зарегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан либо эксплуатантами которых являются физические или юридические лица Республики Казахстан; 6) собирает, хранит и передает в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами эксплуатантов иностранных государств на территории Республики Казахстан; 7) совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации участвует в обмене статистическими данными с международными организациями гражданской авиации; 8) взаимодействует в пределах компетенции с органами иностранных государств и международными организациями гражданской авиации, ответственными за расследование авиационных происшествий и инцидентов; 9) взаимодействует с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов; 10) обеспечивает сохранность доказательств при расследовании авиационных происшествий и инцидентов; 11) обеспечивает защиту конфиденциальной информации о безопасности полетов, связанную с расследованием авиационных происшествий и инцидентов; 12) осуществляет мониторинг соответствия законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов; 13) обеспечивает своевременное уведомление Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о существующих различиях со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов и их опубликование в документах аэронавигационной информации; 14) осуществляет мониторинг реализации рекомендации по итогам проведенных расследований авиационных происшествий и инцидентов. Статья 16-15. Финансирование деятельности уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий 1. Бюджет уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий формируется за счет отчислений на обеспечение безопасности полетов. 2. Поставщик аэронавигационного обслуживания, являющийся государственным предприятием, подведомственным уполномоченному органу в сфере гражданской авиации, перечисляет в уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий отчисления на обеспечение безопасности полетов в целях организации и проведения расследования авиационных происшествий и инцидентов и предотвращения их в будущем. 3. Источником отчислений поставщика аэронавигационного обслуживания является оставшаяся в распоряжении поставщика аэронавигационного обслуживания часть чистого дохода, норматив распределения которого устанавливается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. 4. Порядок перечисления и норматив отчислений на обеспечение безопасности полетов утверждаются уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.»; 6) в части второй пункта 5 статьи 76 слова «информационной системы и информационных технологий» заменить словами «цифровой системы и цифровых технологий»; 7) в статье 92-1: в абзаце первом пункта 5: слова «эксплуатант и» заменить словами «эксплуатант и (или)»; после слова «сообщают» дополнить словами «уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий,» в пункте 9 слова «электронных базах данных» заменить словами «цифровых базах данных»; 8) пункт 4 статьи 92-3 после слов «анализов в» дополнить словами «уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий,»; 9) в статье 93: в пункте 2: части первую, вторую и третью изложить в следующей редакции: «2. Единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности. В гражданской и экспериментальной авиации расследование авиационного происшествия или инцидента осуществляется комиссией по расследованию авиационного происшествия или инцидента, создаваемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации по представлению уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.»; в части четвертой слова «уполномоченного органа в сфере гражданской авиации», «уполномоченный орган в сфере гражданской авиации» заменить соответственно словами «уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий», «уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий»; в пункте 3: дополнить частью второй следующего содержания: «Расследование авиационного происшествия или инцидента осуществляется уполномоченным по расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с обязательным применением установленных процедур по расследованию.»; в части третьей слово «других» исключить; дополнить частями пятой и седьмой следующего содержания: «Председатель комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента в гражданской и экспериментальной авиации утверждается из числа служащих уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий.»; «Итоговым документом расследования авиационных происшествий или инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации является подписанный комиссией окончательный отчет по результатам расследования.»; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Авиационное происшествие или инцидент, произошедшие с иностранным гражданским воздушным судном на территории Республики Казахстан, подлежат расследованию комиссией по расследованию авиационного происшествия или инцидента, создаваемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, или по взаимному согласию расследуются иностранным государством страны регистрации воздушного судна (эксплуатанта).»; в пункте 5: слова «уполномоченный орган в сфере гражданской авиации осуществляет» заменить словами «уполномоченная организация по расследованию авиационных происшествий и уполномоченный орган в сфере гражданской авиации осуществляют»; слова «в сфере гражданской и экспериментальной авиации» заменить словами «в гражданской и экспериментальной авиации»; пункт 8 после слова «проводимые» дополнить словами «комиссиями, создаваемыми»; 10) в статье 93-1: в части первой пункта 1: слова «должностное лицо уполномоченного органа в сфере гражданской авиации, прошедшее» заменить словами «сотрудник уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, прошедший»; слова «в сфере гражданской авиации» заменить словами «в гражданской и экспериментальной авиации»; дополнить частью третьей следующего содержания: «Квалификационные требования к служащим уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, осуществляющим функции расследования авиационных происшествий и инцидентов, устанавливаются в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.»; пункт 3 дополнить подпунктами 4-1), 4-2) и 4-3) следующего содержания: «4-1) запрашивать и получать результаты судебно-медицинских экспертиз; 4-2) требовать у лиц, причастных к авиационному происшествию или инциденту, прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивных веществ и состояния опьянения; 4-3) производить фото- и видеосъемку, а также запрашивать и получать фото- и видеоматериалы, относящиеся к авиационному происшествию или инциденту;»; пункт 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) проходить профессиональную подготовку по расследованию авиационных происшествий и инцидентов и иное обучение, связанное с обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасностью.»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Уполномоченные по расследованию авиационных происшествий обеспечиваются денежным довольствием, соответствующим уровням, сравнимым с условиями работы и вознаграждением авиационного персонала гражданской авиации.»; 11) в подпункте 6-3) пункта 2 статьи 105 слова «информационных и связных технологий» заменить словами «цифровых и связных технологий». 67. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»: по всему тексту слова «информационная система», «информационную систему», «информационно-коммуникационных технологий» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровую систему», «цифровых технологий». 68. В Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года «О медиации»: 1) в части второй пункта 6 статьи 14 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему»; 2) в подпункте 5) пункта 1 статьи 17 слова «информационно-коммуникационных технологий» заменить словами «цифровых технологий». 69. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»: 1) в подпункте 22) статьи 1 слово «информационная» заменить словом «цифровая»; 2) статью 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. В целях совершенствования управления государственным имуществом уполномоченный орган по государственному имуществу вправе осуществлять реализацию пилотных проектов в реестре государственного имущества в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом по государственному имуществу.»; 3) в статье 14: в подпункте 3) слова «предприятий как имущественного комплекса» заменить словами «государственных пакетов акций (долей участия) в организациях»; дополнить подпунктами 23-1) и 23-2) следующего содержания: «23-1) осуществляет методологическую поддержку уполномоченных органов соответствующих отраслей по эффективному управлению государственными активами и квазигосударственным сектором с применением библиотек данных согласно законодательству Республики Казахстан об искусственном интеллекте; 23-2) устанавливает порядок и сроки реализации пилотного проекта в реестре государственного имущества;»; в подпункте 26-7) слова «проводит открытый конкурс» заменить словами «проводит посредством веб-портала реестра государственного имущества открытый конкурс»; 4) в подпунктах 4) и 25) статьи 17 слова «, а также предприятий как имущественного комплекса» исключить; 5) в подпунктах 4) и 24) статьи 18 слова «, а также предприятий как имущественного комплекса» исключить; 6) в части первой пункта 2 статьи 75: слова «имущественные комплексы государственных предприятий,» исключить; слово «деньги,» исключить; 7) в статье 93: в части первой пункта 3 слова «за исключением случая, предусмотренного пунктом 4-1 настоящей статьи» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 4-1 настоящей статьи»; пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: «В иных случаях отчуждение продавцом государственного имущества осуществляется с использованием веб-портала реестра государственного имущества, если иное не предусмотрено настоящим Законом.»; 8) статью 94 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Отчуждение государственного предприятия как имущественного комплекса осуществляется путем его реорганизации (преобразования) в акционерное общество (товарищество с ограниченной ответственностью) с последующей приватизацией акций (долей участия в уставном капитале).»; 9) подпункт 1) пункта 1 статьи 96 исключить; 10) статью 97 исключить; 11) в части третьей пункта 1 статьи 100 слова «электронной форме» заменить словами «цифровой форме»; 12) пункты 2, 3 и 5 статьи 100-1 изложить в следующей редакции: «2. Оценка объектов приватизации в виде принадлежащих государству контрольных пакетов акций (долей участия в уставном капитале) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), балансовая стоимость которых составляет более 2 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, осуществляется независимыми консультантами в соответствии с международными стандартами оценки. 3. Оценка объектов приватизации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.»; «5. Привлечение независимых консультантов и оценщика осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.»; 13) пункт 9 статьи 101 после цифр «102,» дополнить словами «103 и»; 14) в статье 103: пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: «2. Конкурс включает в себя следующий план мероприятий: 1) привлечение независимого консультанта в порядке, установленном статьей 100-1 настоящего Закона; 2) осуществление независимым консультантом работ по проведению всестороннего анализа объекта приватизации и оценки его стоимости, разработке требований (при необходимости) к потенциальным покупателям (инвесторам) и условий приватизации, формированию для потенциальных покупателей (инвесторов) информации об объекте приватизации; 3) публикацию продавцом извещения о продаже объекта приватизации на казахском и русском языках на веб-портале реестра государственного имущества, а также рассылку независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам), соответствующим требованиям (при наличии); 4) формирование независимым консультантом перечня заявок, содержащих предложения потенциальных покупателей (инвесторов); 5) вскрытие продавцом с участием независимого консультанта заявок потенциальных покупателей (инвесторов) с целью выявления не менее двух потенциальных покупателей (инвесторов), представивших наилучшие предложения (первый этап конкурса); 6) проведение продавцом с участием независимого консультанта торгов между победителями первого этапа на предмет улучшения ранее предложенных цены и (или) условий (второй этап конкурса); 7) подведение итогов конкурса. 3. По итогам проведения каждого этапа конкурса продавцом, независимым консультантом и участниками конкурса подписывается протокол о его результатах.»; дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: «3-1. При проведении конкурса путем двухэтапных процедур стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 100-1 настоящего Закона. Снижение стартовой цены объекта приватизации на конкурсе путем двухэтапных процедур не допускается.»; 15) в статье 107: в подпункте 2) пункта 2 слова «, а также о сумме кредиторской и дебиторской задолженности, заключенных приватизируемым предприятием договорах, если объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс» исключить; часть вторую пункта 3 после слова «сведений» дополнить словами «, а также за сохранность объекта приватизации до перехода прав собственности к покупателю»; 16) в пункте 3 статьи 112 слова «шесть месяцев со дня его подписания» заменить словами «три года со дня его подписания»; 17) в подпункте 8) пункта 2 статьи 134 слова «информационных баз данных» заменить словами «цифровых баз данных»; 18) пункт 6 статьи 182 после слов «конкурсном порядке» дополнить словами «в электронной форме посредством веб-портала реестра государственного имущества»; 19) статью 196 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Мониторинг эффективности управления государственным имуществом осуществляется посредством: 1) цифрового мониторинга реестра государственного имущества; 2) данных дистанционного зондирования Земли, в том числе за использованием земельных участков, участков недропользования, лесных и охотничьих угодий, водохозяйственных сооружений и водных объектов.»; 20) в пункте 1 статьи 198: в подпункте 5-1) слова «объекты информатизации» заменить словами «цифровые объекты»; дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания: «5-2) цифровые активы, принадлежащие государству;»; 21) в части первой пункта 9 статьи 200: подпункт 4) изложить в следующей редакции: «4) оказывает электронные услуги пользователям реестра государственного имущества с применением цифровых систем в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;»; дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания: «9-2) обеспечивает учет цифровых активов, принадлежащих государству, в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;»; 22) в пункте 1 статьи 213: в части первой: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии) реализуются продовольственные товары с ограниченным сроком годности (хранения);»; в подпункте 3) слова «подпункте 1) настоящей части» заменить словами «подпунктах 1) и 2) настоящего пункта»; часть вторую исключить. 70. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»: 1) в пункте 1 статьи 15: в подпункте 8-2): слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; слова «информатизации и «электронного правительства» заменить словом «цифровизации»; в подпункте 9) слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; 2) в статье 23: в подпункте 8) пункта 1: слова «информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; в пункте 2 слова «электронных информационных ресурсов», «информационных систем», «информационно-коммуникационной инфраструктуры», «критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры» заменить соответственно словами «цифровых данных», «цифровых систем», «цифровой инфраструктуры», «критически важных цифровых объектов»; в пункте 5: в подпункте 2) слово «информатизации» заменить словами «цифровой среды»; в подпункте 3) слова «информационных ресурсов», «информационных систем» заменить соответственно словами «цифровых ресурсов», «цифровых систем»; в части третьей подпункта 5) пункта 6 слова «2026 года» заменить словами «2027 года». 71. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»: 1) в подпункте 17-3) статьи 1 слова «информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; 2) в подпункте 2) пункта 2 статьи 19-1 слова «информационно-коммуникационным системам» заменить словами «цифровым системам». 72. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении»: по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы». 73. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»: пункт 1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания: «В деятельности совета директоров Фонда используется система искусственного интеллекта, относящаяся к локальным системам искусственного интеллекта в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере искусственного интеллекта.». 74. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»: 1) по всему тексту слова «электронного правительства», «объектов информатизации», «информационных систем», «объекты информатизации» заменить соответственно словами «цифрового правительства», «цифровых объектов», «цифровых систем», «цифровые объекты»; 2) в подпунктах 4-4) и 4-5) статьи 27 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации». 75. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»: 1) в статье 2: подпункт 1) исключить; дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания: «24-1) цифровая система цифровой очереди (далее – система цифровой очереди) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для бронирования времени въезда автомобильных транспортных средств в автомобильные пункты пропуска при выезде из Республики Казахстан;»; 2) в пункте 8-1 статьи 19: слово «электронной» заменить словом «цифровой»; часть вторую после слов «предписание о» дополнить словами «предупреждении или». 76. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных и социально ответственных услугах»: 1) по всему тексту слова «сфере информатизации», «электронного правительства», «объект информатизации», «информационных систем», «информационных системах», «информационным системам», «объектов информатизации», «информационной системы», «объектом информатизации» заменить соответственно словами «сфере цифровизации», «цифрового правительства», «цифровой объект», «цифровых систем», «цифровых системах», «цифровым системам», «цифровых объектов», «цифровой системы», «цифровым объектом»; 2) в статье 1: подпункты 1-1) и 1-5) исключить; подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) услугополучатель – физические и юридические лица, филиалы и представительства юридических лиц, имеющие право и (или) намерение подать заявление на получение государственной или социально ответственной услуги или получающие государственную или социально ответственную услугу либо получившие результат оказания государственной или социально ответственной услуги для реализации своих прав, свобод и законных интересов с предоставлением им соответствующих материальных или нематериальных благ;»; подпункты 4-1) и 4-2) изложить в следующей редакции: «4-1) соуслугодатель – физические и юридические лица, участвующие в одном или нескольких этапах оказания государственной или социально ответственной услуги и предоставляющие услугодателю документы и информацию, необходимые для оказания государственной услуги; 4-2) общественно значимая услуга – государственная услуга, осуществляемая на непрерывной основе и направленная на удовлетворение законных интересов общества;»; дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания: «4-3) мобильное приложение Государственной корпорации – цифровой объект для оказания государственных услуг через видеосвязь с Государственной корпорацией;»; в подпункте 10): слова «информационная система» заменить словами «цифровая система»; слово «автоматизации» заменить словом «цифровизации»; в подпункте 15) слово «автоматизация» заменить словом «цифровизация»; подпункт 17-1) исключить; подпункт 17-4) изложить в следующей редакции: «17-4) технический сбой – незапланированный временный выход из строя программно-аппаратного комплекса или отдельного из компонентов цифровой системы, повлекший за собой отсутствие возможности использования цифровой системы одним или несколькими пользователями;»; дополнить подпунктами 17-5) и 17-6) следующего содержания: «17-5) абонентское устройство сотовой связи – средство связи индивидуального использования, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема заданной абонентом информации и подключаемое к сети оператора сотовой связи, не имеющее постоянного географически определяемого местоположения в рамках обслуживаемой территории, работающее в сетях сотовой связи; 17-6) уполномоченный орган в сфере цифровизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровизации;»; подпункт 19) изложить в следующей редакции: «19) веб-портал «цифрового правительства» – цифровой объект, представляющий собой «единое окно» доступа к консолидированной информации, размещаемой государственными органами и иными субъектами, участвующими в предоставлении государственных услуг, включая нормативную правовую базу, а также к государственным и иным услугам, оказываемым в электронной форме.»; 3) абзац пятый части второй статьи 3 изложить в следующей редакции: «клиентоориентированности, качества и доступности государственных и социально ответственных услуг;»; 4) в статье 4: в пункте 1: подпункты 4-1) и 5) исключить; дополнить подпунктом 8) следующего содержания: «8) получать государственные или социально ответственные услуги лично или через законного представителя, за исключением ограничений, установленных законами Республики Казахстан.»; пункт 2 после слов «иностранные юридические лица» дополнить словами «и их филиалы и представительства»; 5) в части первой пункта 2 статьи 5: в подпункте 2) слова «для лиц с ограниченными возможностями» заменить словами «для лиц с инвалидностью»; дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «10-1) осуществлять прием заявлений на оказание государственной услуги с использованием цифрового листа ожидания;»; в подпункте 11): слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему»; слово «установленном» заменить словом «определенном»; дополнить подпунктами 15) и 16) следующего содержания: «15) не допускать проявления бюрократизма и волокиты; 16) принимать меры по обеспечению стабильности работы цифровых объектов, используемых для оказания государственных или социально ответственных услуг.»; 6) главу 1 дополнить статьей 5-1 следующего содержания: «Статья 5-1. Права и обязанности соуслугодателей 1. Соуслугодатели имеют право получать от услугодателей документы и информацию, необходимые для оказания государственных или социально ответственных услуг. 2. Соуслугодатели обязаны: 1) соблюдать требования подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных или социально ответственных услуг; 2) предоставлять отрицательный ответ на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной или социально ответственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки при неустранении недостатков в установленный срок; 3) своевременно предоставлять услугодателям, в Государственную корпорацию документы и информацию, необходимые для оказания государственных или социально ответственных услуг, в том числе посредством интеграции цифровых систем, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; 7) в статье 9: дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания: «11-1) согласовывает перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы;»; в подпункте 12-4) слово «автоматизации» заменить словом «цифровизации»; дополнить подпунктами 13-2), 13-3) и 13-4) следующего содержания: «13-2) утверждает правила классификации государственных услуг в электронной форме для определения способа аутентификации услугополучателя; 13-3) утверждает обязательные реквизиты результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также порядок проверки их достоверности; 13-4) утверждает правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов;»; 8) в статье 10: дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания: «9-2) обеспечивают перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;»; подпункт 11) изложить в следующей редакции: «11) обеспечивают предоставление информации в уполномоченный орган в сфере цифровизации о принимаемых мерах по цифровизации процесса оказания государственных услуг для проведения оценки процесса цифровизации оказания государственных услуг и выработки рекомендаций по переводу государственных услуг в цифровой формат в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;»; подпункт 15) после слова «услугодателями» дополнить словом «, соуслугодателями»; дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания: «15-1) принимают меры по переводу в проактивный, композитный и экстерриториальный виды оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;»; 9) в подпункте 9) статьи 11 слово «автоматизации» заменить словом «цифровизации»; 10) в подпункте 2) пункта 1 статьи 11-2 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; 11) главу 2 дополнить статьей 11-3 следующего содержания: «Статья 11-3. Единый контакт-центр Единый контакт-центр: 1) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение физических и юридических лиц по вопросам оказания государственных и иных услуг; 2) осуществляет круглосуточное консультационное сопровождение физических и юридических лиц, государственных органов по вопросам «цифрового правительства»; 3) направляет государственным органам и иным организациям запросы для дачи разъяснений по вопросам, возникшим у получателя государственных и иных услуг, в том числе сервиса цифровых документов; 4) на систематической основе направляет государственным органам и иным организациям информацию по поступившим обращениям физических и юридических лиц, а также их филиалам и представительствам.»; 12) статью 12 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Государственная услуга, за исключением общественно значимых услуг, характеризуется следующими признаками: 1) является одной из форм реализации отдельных государственных функций или их совокупности; 2) предоставляется в индивидуальном порядке физическому или юридическому лицу, филиалам и представительствам юридических лиц по обращению или без обращения; 3) осуществляется посредством взаимодействия услугополучателя с услугодателем и (или) соуслугодателем; 4) предполагает реализацию права услугополучателя на обращение (требование) о предоставлении государственной услуги; 5) направлена на предоставление результата. Подпункты 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта распространяются на социально ответственные услуги.»; 13) в статье 13: пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: «Проекты подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, разрабатываются в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления.»; пункт 2 исключить; дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: «4. Подзаконный нормативный правовой акт, определяющий порядок оказания государственной услуги, разрабатывается и утверждается в срок не позднее трех месяцев со дня утверждения реестра государственных услуг или внесения в него изменений и дополнений. 5. Утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания общественно значимых услуг, не требуется.»; 14) статью 15 исключить; 15) дополнить статьями 18-1 и 18-2 следующего содержания: «Статья 18-1. Сроки оказания государственных или социально ответственных услуг 1. Срок определяется календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, или период времени, который исчисляется годами, месяцами, днями, часами или минутами, предусмотренными законодательством в сфере оказания государственных или социально ответственных услуг. Государственные или социально ответственные услуги оказываются в сроки, установленные подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственных или социально ответственных услуг. Истечение срока не освобождает услугодателей от оказания государственных или социально ответственных услуг. 2. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующий последний месяц срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который не имеет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного периода. Если заявление на оказание государственной или социально ответственной услуги поступило за два часа до окончания рабочего дня услугодателя, то срок начинается со следующего рабочего дня. В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока, исчисляемого годами, месяцами и днями, считается следующий за ним рабочий день. Срок оказания государственных или социально ответственных услуг, исчисляемый днями, считается в рабочих днях. Срок, исчисляемый часами или минутами, истекает в последний час или минуту установленного периода. Статья 18-2. Приостановление сроков оказания государственных или социально ответственных услуг 1. Основания для приостановления процесса оказания государственной или социально ответственной услуги устанавливаются подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги. Приостановление срока оказания государственной или социально ответственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги. Течение срока оказания государственной или социально ответственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной или социально ответственной услуги. 2. Услугодатель обязан приостановить процесс оказания государственной или социально ответственной услуги в случаях: 1) смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство; 2) признания гражданина недееспособным и (или) ограниченно дееспособным в установленном законами Республики Казахстан порядке; 3) невозможности оказания государственной или социально ответственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами либо в судебном порядке. 3. Процесс оказания государственной или социально ответственной услуги приостанавливается: 1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, – до определения правопреемника умершего лица или назначения недееспособному лицу опекуна; 2) в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, – до определения позиции государственным органом или до вступления в законную силу судебного акта. 4. Услугодатель по ходатайству услугополучателя или по своей инициативе вправе приостановить процесс оказания государственной или социально ответственной услуги в случаях: 1) действия непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказанию услуги. Под действиями непреодолимой силы, временно препятствующей дальнейшему процессу оказания государственной услуги, понимается введение чрезвычайного положения, угроза или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 2) нахождения услугополучателя в служебной командировке, в медицинской организации на стационарном лечении, превышающих срок оказания государственной услуги, за исключением случаев получения услуги его законными представителями.»; 16) в статье 19-1: пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: «В ответе указываются полный перечень оснований с обоснованиями, по которым услугодателем принято решение о предоставлении мотивированного отказа в оказании государственной или социально ответственной услуги, а также сроки и порядок обжалования.»; пункт 5 изложить в следующей редакция: «5. Основания для отказа в оказании государственных или социально ответственных услуг также могут устанавливаться отраслевыми законами Республики Казахстан в зависимости от специфики получаемой государственной или социально ответственной услуги.»; 17) в статье 21: в пункте 2-2 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; в пункте 5 слова «электронные информационные ресурсы» заменить словами «цифровые ресурсы»; дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Государственные услуги могут оказываться с использованием цифрового листа ожидания, в том числе посредством функционала портала «цифрового правительства» и цифровых объектов, позволяющих подачу заявления в период технических сбоев цифровых систем, с последующим уведомлением услугополучателя.»; 18) статью 21-1 изложить в следующей редакции: «Статья 21-1. Оказание проактивных услуг Оказание проактивных услуг осуществляется без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя посредством цифровых систем государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале «цифрового правительства» и включает в себя: 1) отправку услугополучателю уведомлений с запросом на оказание государственной услуги; 2) получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от услугополучателя, в том числе ограниченного доступа, посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, не требуется отправка услугополучателю уведомления с запросом на оказание проактивной услуги, при этом осуществляется обязательное информирование услугополучателей об ее оказании путем отправления текстового сообщения на зарегистрированный на веб-портале «цифрового правительства» абонентский номер сотовой связи или в кабинет пользователя на веб-портале «цифрового правительства».»; 19) дополнить статьей 21-3 следующего содержания: «Статья 21-3. Виды государственных услуг 1. По степени цифровизации государственные услуги, оказываемые в электронной форме, являются: 1) полностью цифровизированными – государственная услуга, исключающая в процессе ее оказания бумажный документооборот и участие услугодателя и (или) соуслугодателя оказания государственных услуг; 2) частично цифровизированными – государственная услуга, содержащая в процессе ее оказания последовательность бумажного и электронного документооборота с участием услугодателя и (или) соуслугодателя оказания государственных услуг. 2. Виды оказания государственной услуги являются: 1) композитными; 2) проактивными; 3) экстерриториальными. Композитной услугой является государственная услуга, предусматривающая совокупность нескольких государственных услуг, оказываемых на основании одного заявления. Проактивной услугой является государственная услуга, оказываемая без заявления услугополучателя по инициативе услугодателя. Экстерриториальной услугой является государственная услуга, предусматривающая возможность получения услуг независимо от места регистрации услугополучателя.»; 20) в статье 22: часть вторую изложить в следующей редакции: «Реализация пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг осуществляется разработчиком подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги до одного года, по согласованию с уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг и заинтересованными государственными органами.»; дополнить частью третьей следующего содержания: «Реализация пилотных проектов в сфере социально ответственных услуг осуществляется разработчиком подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания социально ответственных услуг до одного года, по согласованию с заинтересованными государственными органами.»; 21) статью 30: после слова «Нарушение» дополнить словами «услугодателями и соуслугодателями»; слово «влечет» заменить словами «влечет их». 77. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»: 1) по всему тексту слова «объектах информатизации», «объектами информатизации», «объектов информатизации», «электронного правительства», «электронных информационных ресурсов», «электронных информационных ресурсах», «объектам информатизации» заменить соответственно словами «цифровых объектах», «цифровыми объектами», «цифровых объектов», «цифрового правительства», «цифровых ресурсов», «цифровых ресурсах», «цифровым объектам»; 2) в статье 1: подпункт 1) исключить; подпункт 2) изложить в следующей редакции: «2) персональные данные – сведения или совокупность сведений о субъекте персональных данных, дополненные одним или несколькими идентификаторами персональных данных;»; 3) в пункте 7 статьи 7 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 4) статью 9 дополнить подпунктом 9-5) следующего содержания: «9-5) формирования и ведения реестра государственного имущества единым оператором в сфере учета государственного имущества;»; 5) в пункте 2 статьи 17 слова «оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» заменить словами «оператор «цифрового правительства»; 6) в статье 23 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан»; 7) в подпункте 6-2) пункта 1 статьи 27-1 слова «информационно-коммуникационной инфраструктуры» заменить словами «цифровой инфраструктуры»; 8) в статье 27-3: в подпункте 2) пункта 4 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»; в подпункте 2) пункта 6 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам». 78. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»: 1) в части первой пункта 3 статьи 12 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы»; 2) подпункт 18) статьи 15 изложить в следующей редакции: «18) оказывает электронные услуги с применением цифровых систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере цифровизации;»; 3) в подпункте 5) пункта 1 статьи 71 слова «информационной системы» заменить словами «цифровой системы». 79. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»: 1) в статье 37-1: в подпункте 2) части первой пункта 17 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»; в подпункте 2) пункта 19 слова «информационным системам» заменить словами «цифровым системам»; 2) в пункте 2 статьи 53-1 слова «информационной системе» заменить словами «цифровой системе». 80. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»: 1) по всему тексту слова «информационная система», «информационной системы», «информационных систем», «информационной системе», «информационную систему» заменить соответственно словами «цифровая система», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровой системе», «цифровую систему»; 2) в статье 1: в подпункте 26-1): слова «сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения» заменить словами «технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения»; дополнить словами «, работающих в автоматическом режиме»; в подпункте 27-2) слова «информационные ресурсы», «информационную технологию» заменить соответственно словами «цифровые ресурсы», «цифровую технологию»; в подпункте 40) слова «электронная база данных» заменить словами «цифровая база данных»; 3) часть вторую подпункта 24-2) статьи 10 изложить в следующей редакции: «К интеграции цифровых систем в сфере дорожного движения относятся мероприятия по организации и обеспечению взаимодействия между цифровыми системами объектов цифровизации в едином цифровом пространстве;»; 4) в подпункте 5-5) статьи 11: слово «информационное» исключить; слова «информационной системой» заменить словами «цифровой системой»; 5) в подпункте 9) пункта 1 статьи 23 слова «предписание о необходимости уплаты штрафа» заменить словами «предписание о предупреждении или необходимости уплаты штрафа»; 6) в статье 42-1: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 42-1. Парковка в местах, определенных местными исполнительными органами городов Астаны, Алматы в качестве платных коммунальных парковок»; в пункте 1: слова «, оборудованные специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств,» заменить словами «размещения платных коммунальных парковок»; слова «областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «городов Астаны, Алматы»; в пункте 2: слова «парковки в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств» заменить словами «организации дорожного движения в части, не урегулированной правилами дорожного движения»; слова «исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «представительными органами городов Астаны, Алматы»; пункт 3 исключить; часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: «4. Парковка на платных коммунальных парковках без оплаты запрещается, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта и правилами организации дорожного движения в части, не урегулированной правилами дорожного движения.»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за соблюдением правил организации дорожного движения в части, не урегулированной правилами дорожного движения, осуществляется местными исполнительными органами городов Астаны, Алматы.»; 7) в статье 52: в подпункте 1) пункта 1 слова «зафиксированное сертифицированным специальным техническим средством и прибором» заменить словами «обнаруженное или зафиксированное в автоматическом режиме»; в подпункте 4) пункта 3 слова «зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами» заменить словами «обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме»; 8) в части второй подпункта 16) пункта 4 статьи 54 слова «фиксации или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными» заменить словами «обнаружения или фиксации, или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными»; 9) в подпункте 5) статьи 71-1 слова «информационными системами» заменить словами «цифровыми системами»; 10) в пункте 2 статьи 89 слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации». 81. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел Республики Казахстан»: в статье 6: в пункте 1: в подпункте 45) слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»; в подпункте 48) слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; в подпункте 31) пункта 2 слова «информационные системы, информационно-коммуникационные» заменить словами «цифровые системы, цифровые». 82. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»: 1) по всему тексту слова «электронный реестр разрешений и уведомлений», «информационной системы», «электронного реестра разрешений и уведомлений», «электронного правительства», «в сфере информатизации», «информационной системе», «информационных систем», «информационных системах», «информационной безопасности», «информационным системам», «электронном реестре разрешений и уведомлений» заменить соответственно словами «цифровой реестр разрешений и уведомлений», «цифровой системы», «цифрового реестра разрешений и уведомлений», «цифрового правительства», «в сфере цифровизации», «цифровой системе», «цифровых систем», «цифровых системах», «кибербезопасности», «цифровым системам», «цифровом реестре разрешений и уведомлений»; 2) в статье 1: подпункт 1-1) исключить; подпункт 25) изложить в следующей редакции: «25) государственная цифровая система разрешений и уведомлений – цифровая система, являющаяся компонентом «цифрового правительства», предназначенная для осуществления в цифровом виде лицензирования, разрешительных процедур в части получения разрешения с присвоением идентификационного номера, направления уведомления заявителем и обеспечения этих процессов;»; дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания: «29-1) уполномоченный орган в сфере цифровизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере цифровизации;»; 3) в пункте 3 статьи 7 слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; 4) в подпункте 7) пункта 1 статьи 28 слово «информатизации» заменить словом «цифровизации»; 5) в пункте 3 статьи 29: подпункты 3) и 4) исключить; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора, за исключением оплаты через платежный шлюз «цифрового правительства»;»; 6) пункт 1 статьи 33 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «Представление заявлений на переоформление лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, не требуется при переоформлении через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных и социально ответственных услугах». Днем обращения для переоформления лицензии через проактивную услугу считается день получения согласия на предоставление данной услуги.»; 7) пункт 8 статьи 36 после слов «приложения к лицензии» дополнить словами «, а также приостановления действия лицензии»; 8) в статье 46: в пункте 2 слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; в части первой пункта 5 слова «электронных информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; 9) в заголовке главы 9 слова «Информационно-коммуникационные технологии» заменить словами «Цифровые технологии»; 10) часть третью пункта 7 статьи 48 изложить в следующей редакции: «Перечень разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной цифровой системе разрешений и уведомлений, определяется уполномоченным органом в сфере цифровизации на основании утвержденного нормативного правового акта разрешительного органа.»; 11) приложение 3 дополнить пунктом 66 следующего содержания: «66. Уведомление о начале или прекращении деятельности платформы обмена и оборота продуктов цифровых данных». 83. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Астана Хаб»: по всему тексту слова «информационно-коммуникационных технологий», «в сфере информатизации», «информационно-коммуникационных и инновационных технологий» заменить соответственно словами «цифровых технологий», «в сфере цифровизации», «цифровых и инновационных технологий». 84. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан»: в подпункте 27) пункта 1 статьи 5 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности». 85. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»: 1) в подпункте 6-1) статьи 1 слова «информационно-коммуникационная платформа», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровая платформа», «цифровых ресурсов»; 2) в статье 26-1: в подпункте 3) слова «информационную безопасность», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «кибербезопасность», «цифровых ресурсов»; в подпункте 4): слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»; слова «электронных информационных ресурсов» заменить словами «цифровых ресурсов»; слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности». 86. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»: в части второй пункта 2 статьи 10 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем». 87. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О саморегулировании»: в подпункте 10) части первой пункта 1 статьи 19 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему». 88. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»: по всему тексту слова «информационных технологий», «информационными», «информационных систем», «информационным системам», «электронного правительства», «информационными системами», «информационной системы» заменить соответственно словами «цифровых технологий», «цифровыми», «цифровых систем», «цифровым системам», «цифрового правительства», «цифровыми системами», «цифровой системы». 89. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»: 1) по всему тексту слова «информационных систем», «информационным системам», «электронных информационных ресурсов», «электронного правительства» заменить соответственно словами «цифровых систем», «цифровым системам», «цифровых ресурсов», «цифрового правительства»; 2) в статье 1: в подпунктах 4), 6), 6-1) и 7) слова «объект информатизации» заменить словами «компонент открытого правительства»; подпункт 7-1) изложить в следующей редакции: «7-1) открытое правительство – цифровой объект, обеспечивающий доступ к информации о деятельности государства и участие граждан в обсуждении и принятии решений посредством взаимосвязанных интернет-порталов открытых данных, открытых бюджетов, открытых нормативных правовых актов;»; дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания: «7-2) общественно значимая информация – информация, представляющая общественный интерес, установленная статьей 6 настоящего Закона;»; в подпунктах 8-1) и 11) слова «объект информатизации» заменить словами «компонент открытого правительства»; 3) в пункте 2 статьи 6-2: в абзаце первом слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; в подпункте 1) слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; в подпункте 2): слова «объектах информатизации» заменить словами «цифровых объектах»; слова «в сфере информатизации» заменить словами «в сфере цифровизации»; 4) в пункте 9 статьи 11 слова «законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан». 90. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»: 1) по всему тексту слова «информационную систему», «информационные системы», «информационным системам», «информационной системы», «информационными системами», «информационных систем», «информационной системе», «электронные информационные ресурсы», «электронным информационным ресурсам», «электронных информационных ресурсов» заменить соответственно словами «цифровую систему», «цифровые системы», «цифровым системам», «цифровой системы», «цифровыми системами», «цифровых систем», «цифровой системе», «цифровые ресурсы», «цифровым ресурсам», «цифровых ресурсов»; 2) в частях первой и второй пункта 3 статьи 17 слова «законодательством Республики Казахстан об информатизации и о государственных секретах» заменить словами «цифровым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственных секретах». 91. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»: 1) подпункт 4) статьи 1 после слов «и его ведомств; служащие» дополнить словами «уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий и»; 2) в подпункте 9) пункта 2 статьи 21 слова «информационные системы» заменить словами «цифровые системы». 92. В Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан»: 1) по всему тексту слова «информационной системы», «информационной системе», «информационных систем», «информационным системам» заменить соответственно словами «цифровой системы», «цифровой системе», «цифровых систем», «цифровым системам»; 2) в подпункте 16) части первой статьи 10 слова «информационную безопасность в процессе работы с информационными ресурсами» заменить словами «кибербезопасность в процессе работы с цифровыми ресурсами». 93. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»: 1) заголовок изложить в следующей редакции: «О кибербезопасности»; 2) преамбулу исключить; 3) заголовок раздела 1 исключить; 4) статью 1 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) средство защиты информации – программное обеспечение, технические и иные средства, предназначенные и используемые для обеспечения защиты информации; 2) пользователь с привилегированными правами – пользователь с повышенными правами доступа к цифровому объекту, обеспечивающий его штатные эксплуатационные условия функционирования; 3) критически важные цифровые объекты – цифровые объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и иных сведений, содержащих охраняемую законом тайну, возникновению чрезвычайных ситуаций социального и (или) техногенного характера или к значительным негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений, экономики, отдельных сфер хозяйства или для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории, в том числе инфраструктуры: теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, промышленности, здравоохранения, связи, банковской сферы, транспорта, гидротехнических сооружений, правоохранительной деятельности, «цифрового правительства»; 4) Национальный репозиторий исходных кодов – хранилище исходных кодов и скомпонованных из них исполняемых кодов цифровых объектов; 5) доменное имя – символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с правилами адресации Интернета, соответствующее определенному сетевому адресу и предназначенное для поименованного обращения к объекту Интернета; 6) вредоносная программа – созданная или существующая программа или программный продукт с внесенными изменениями, позволяющая осуществлять несанкционированный доступ, уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование цифровых данных, а также нарушать функционирование цифровых объектов; 7) единый шлюз доступа к Интернету – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для защиты цифрового объекта при доступе к Интернету и (или) сетям связи, имеющим выход в Интернет; 8) кибербезопасность – состояние защищенности цифровых объектов от нарушения их конфиденциальности, целостности или доступности; 9) аудит кибербезопасности – оценка состояния защищенности цифровых объектов на соответствие требованиям кибербезопасности; 10) исследователь кибербезопасности – специалист в сфере обеспечения кибербезопасности, участвующий в программе взаимодействия с исследователями кибербезопасности; 11) угроза кибербезопасности – совокупность условий и факторов, создающих предпосылки к возникновению инцидента кибербезопасности; 12) система управления событиями кибербезопасности – программное обеспечение или аппаратно-программный комплекс, предназначенные для автоматизированного выявления событий кибербезопасности путем сбора и анализа журналов регистрации событий цифрового объекта; 13) мониторинг событий кибербезопасности – постоянное наблюдение за цифровым объектом с целью выявления и идентификации событий кибербезопасности посредством системы управления событиями кибербезопасности; 14) событие кибербезопасности – идентифицированное возникновение состояния цифрового объекта, указывающее на возможное нарушение кибербезопасности или ранее неизвестную ситуацию, которая может иметь отношение к обеспечению кибербезопасности; 15) программа взаимодействия с исследователями кибербезопасности – организационно-технические мероприятия, обеспечивающие взаимодействие исследователей кибербезопасности с цифровыми объектами для выявления в них уязвимостей; 16) система мониторинга обеспечения кибербезопасности – организационные и технические мероприятия, направленные на проведение мониторинга безопасного использования цифровых технологий; 17) центр обеспечения кибербезопасности – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, являющееся резидентом Республики Казахстан без участия иностранных юридических и физических лиц, осуществляющее деятельность по защите цифровых объектов; 18) уполномоченный орган в сфере обеспечения кибербезопасности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере обеспечения кибербезопасности; 19) национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан в целях развития отрасли кибербезопасности; 20) служба реагирования на инциденты кибербезопасности – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, являющееся резидентом Республики Казахстан без участия иностранных юридических и физических лиц, осуществляющее реагирование на инцидент кибербезопасности в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Законом; 21) инцидент кибербезопасности – событие или совокупность событий, негативно влияющих на кибербезопасность цифрового объекта; 22) реагирование на инцидент кибербезопасности – действия, предпринятые для минимизации или устранения инцидента кибербезопасности, включая действия, предпринятые для защиты и восстановления штатного функционирования цифровых объектов и цифровых данных, находящихся в них, процесс, включающий в себя выявление, анализ и принятие мер для противодействия событиям или нарушениям, которые могут представлять угрозу кибербезопасности цифровых объектов; 23) отраслевой центр кибербезопасности – юридическое лицо или структурное подразделение государственного органа, осуществляющее организацию и координацию мероприятий по обеспечению кибербезопасности в отношении подведомственных организаций и (или) регулируемой сферы управления; 24) внутренний аудит кибербезопасности – объективный, документированный процесс контроля качественных и количественных характеристик текущего состояния кибербезопасности цифровых объектов в организации, осуществляемый самой организацией в своих интересах; 25) киберкультура – совокупность норм и ценностей безопасного и ответственного поведения в цифровой среде; 26) профиль защиты – перечень минимальных требований к безопасности программных и технических средств, являющихся компонентами цифровых объектов; 27) государственная техническая служба – государственное юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан; 28) уязвимость – недостаток цифрового объекта, создающий угрозу кибербезопасности; 29) технические средства – устройства, используемые для сбора, обработки, хранения, коммутации и передачи цифровых данных; 30) автоматизированная система управления технологическими процессами – объект цифровой инфраструктуры, предназначенный для автоматизации, управления, контроля и мониторинга производственных процессов в режиме реального времени; 31) классификатор цифровых объектов (далее – классификатор) – систематизированный перечень категорий, направленный на идентификацию, категоризацию, описание и учет цифровых объектов; 32) журналирование цифровых событий – процесс систематической записи, сбора и хранения цифровых записей о событиях, происходящих в цифровых объектах, с целью последующего анализа, выявления отклонений и исследования инцидентов кибербезопасности; 33) единый шлюз электронной почты «цифрового правительства» – аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий защиту электронной почты «цифрового правительства» в соответствии с требованиями кибербезопасности.»; 5) статьи 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции: «Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о кибербезопасности 1. Законодательство Республики Казахстан о кибербезопасности основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан. Статья 3. Сфера действия настоящего Закона Сферой действия настоящего Закона являются общественные отношения в сфере кибербезопасности, возникающие на территории Республики Казахстан между государственными органами, физическими и юридическими лицами на всех этапах жизненного цикла цифровых объектов. Статья 4. Цель и принципы государственного регулирования общественных отношений в сфере кибербезопасности 1. Целью государственного регулирования общественных отношений в сфере обеспечения кибербезопасности являются достижение и поддержание защищенности цифровых объектов, обеспечивающих устойчивое развитие Республики Казахстан. 2. Государственное регулирование в сфере кибербезопасности основывается на следующих основных принципах: 1) законности; 2) обеспечения безопасности личности, общества и государства при применении цифровых технологий; 3) баланса прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, и их взаимная ответственность в цифровой среде; 4) соблюдения прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; 5) равенства прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере обеспечения кибербезопасности и использование ее результатов. Статья 5. Задачи государственного регулирования в сфере обеспечения кибербезопасности Задачами государственного регулирования в сфере обеспечения кибербезопасности являются: 1) защита цифровых объектов и критически важных цифровых объектов на всех этапах их жизненного цикла; 2) содействие формированию и развитию отрасли кибербезопасности; 3) обеспечение условий для развития и внедрения современных решений кибербезопасности в производственные процессы; 4) повышение киберкультуры; 5) формирование и реализация единой научной, технической, государственной технологической политики в сфере кибербезопасности; 6) мониторинг обеспечения кибербезопасности цифровых объектов государственных органов, физических и юридических лиц; 7) предупреждение и оперативное реагирование на инциденты кибербезопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного или военного положения; 8) развитие решений в сфере кибербезопасности и кадрового потенциала; 9) участие в международном сотрудничестве; 10) совершенствование законодательства Республики Казахстан о кибербезопасности.»; 6) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции: «Глава 2. Государственное регулирование в сфере обеспечения кибербезопасности»; 7) статью 6 изложить в следующей редакции: «Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере обеспечения кибербезопасности Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере обеспечения кибербезопасности и организует их осуществление; 2) определяет национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности; 3) утверждает единые требования в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 4) утверждает национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности; 5) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»; 8) статью 7 исключить; 9) статьи 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 и 7-5 изложить в следующей редакции: «Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган: 1) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в сфере обеспечения кибербезопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 2) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции; 3) разрабатывает единые требования в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 4) утверждает перечень критически важных цифровых объектов, а также правила и критерии отнесения цифровых объектов к критически важным; 5) утверждает методику и правила проведения испытаний цифровых объектов «цифрового правительства» и критически важных цифровых объектов на соответствие требованиям кибербезопасности; 6) утверждает правила проведения мониторинга событий кибербезопасности цифровых объектов государственных органов по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; 7) утверждает правила проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов «цифрового правительства» и критически важных цифровых объектов по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; 8) утверждает правила проведения мониторинга выполнения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 9) осуществляет мониторинг выполнения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 10) осуществляет государственный контроль в сфере цифровизации, а также за соблюдением требований к электронному документу и электронной цифровой подписи; 11) направляет для исполнения предписания при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 12) осуществляет координацию деятельности по управлению цифровыми объектами при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного или военного положения; 13) участвует во вводе в промышленную эксплуатацию цифровых объектов «цифрового правительства»; 14) организует содействие собственникам, владельцам и пользователям цифровых объектов в вопросах безопасного использования цифровых технологий, включая предотвращение неправомерных действий по получению, копированию, распространению, модификации, уничтожению или блокированию цифровых ресурсов; 15) разрабатывает национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности; 16) определяет администратора и регистратора доменных имен, утверждает правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета; 17) утверждает правила функционирования единой национальной резервной платформы хранения цифровых ресурсов, периодичность резервного копирования цифровых ресурсов критически важных цифровых объектов; 18) утверждает правила функционирования единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты «цифрового правительства» по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; 19) утверждает правила функционирования Национального репозитория исходных кодов; 20) утверждает профили защиты и методику разработки профилей защиты; 21) утверждает правила обмена информацией, необходимой для обеспечения кибербезопасности, между центрами обеспечения кибербезопасности, отраслевыми центрами кибербезопасности и Национальным координационным центром кибербезопасности; 22) выдает заключения в сфере обеспечения кибербезопасности на инвестиционные предложения и финансово-экономические обоснования бюджетных инвестиций на основании экспертиз государственной технической службы; 23) согласовывает техническую документацию, в том числе техническое задание, на создание или развитие цифровых объектов «цифрового правительства» на соответствие требованиям кибербезопасности на основании экспертиз государственной технической службы, за исключением цифровых объектов специальных государственных органов Республики Казахстан; 24) утверждает правила функционирования программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности; 25) осуществляет координацию деятельности национального института развития в сфере обеспечения кибербезопасности; 26) в случае неисполнения предписания или акта об устранении нарушений в части соблюдения требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности в установленный срок, предъявляет в суд иск о понуждении субъекта к совершению действий, указанных в предписании или акте; 27) обрабатывает персональные данные, безопасность которых нарушена, в целях информирования субъектов персональных данных на веб-портале «цифрового правительства» посредством личного кабинета; 28) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. Статья 7-2. Компетенция центральных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в сфере обеспечения кибербезопасности Центральные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан: 1) обеспечивают соблюдение единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 2) обеспечивают соблюдение базовых принципов киберкультуры, рекомендованных уполномоченным органом; 3) определяют цифровые объекты, относящиеся к критически важным цифровым объектам, в пределах своей компетенции; 4) обеспечивают рабочими местами с доступом к цифровым объектам работников Национального координационного центра обеспечения кибербезопасности, за исключением уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальных государственных органов и Вооруженных Сил Республики Казахстан; 5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. Компетенция центральных исполнительных органов также определяется актами Правительства Республики Казахстан. Статья 7-3. Компетенция местных исполнительных органов в сфере обеспечения кибербезопасности Местные исполнительные органы: 1) обеспечивают соблюдение единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности, требований по управлению данными; 2) осуществляют мониторинг выполнения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 3) создают условия для повышения киберкультуры; 4) определяют цифровые объекты, относящиеся к критически важным цифровым объектам, в пределах своей компетенции; 5) осуществляют государственный контроль в сфере цифровизации в отношении субъектов частного предпринимательства в пределах соответствующей административно-территориальной единицы; 6) содействуют развитию отрасли кибербезопасности, в том числе путем привлечения инвестиций; 7) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. 2. Местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы осуществляют государственный контроль за соблюдением требований к электронному документу и электронной цифровой подписи, за исключением источников комплектования Национального архива Республики Казахстан и центральных государственных архивов; Статья 7-4. Государственный оперативный центр кибербезопасности 1. Государственный оперативный центр кибербезопасности: 1) осуществляет мониторинг обеспечения кибербезопасности цифровых объектов «цифрового правительства» посредством системы мониторинга обеспечения кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности; 2) осуществляет мониторинг событий кибербезопасности цифровых объектов государственных органов; 3) осуществляет мероприятия по выявлению, пресечению и исследованию угроз и инцидентов кибербезопасности на цифровых объектах «цифрового правительства» и формирует рекомендации по их устранению или предотвращению; 4) осуществляет координацию мероприятий по обеспечению кибербезопасности цифровых объектов «цифрового правительства», а также реагированию на инциденты кибербезопасности; 5) обеспечивает функционирование программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности по цифровым объектам государственных органов; 6) осуществляет совместно с оператором «цифрового правительства» мероприятия по обеспечению кибербезопасности платформы «цифрового правительства» в соответствии с регламентом обеспечения кибербезопасности платформы «цифрового правительства», утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; 7) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения. 2. Работники Государственного оперативного центра кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 7-5. Центр обеспечения кибербезопасности 1. Центр обеспечения кибербезопасности: 1) осуществляет деятельность по обнаружению, оценке, прогнозированию, локализации, нейтрализации и профилактике угроз кибербезопасности цифровых объектов, подключенных к центру обеспечения кибербезопасности; 2) принимает меры по минимизации угроз кибербезопасности, незамедлительно информирует собственника и (или) владельца цифрового объекта, а также Национальный координационный центр кибербезопасности о фактах выявления инцидентов и угроз кибербезопасности; 3) осуществляет мониторинг обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов, не относящихся к цифровым объектам «цифрового правительства»; 4) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения кибербезопасности цифровых объектов, подключенных к центру обеспечения кибербезопасности, с отраслевым центром кибербезопасности, Национальным координационным центром кибербезопасности и другими центрами обеспечения кибербезопасности; 5) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах кибербезопасности; 6) предоставляет собственникам и (или) владельцам критически важных цифровых объектов информацию, необходимую для обеспечения кибербезопасности цифровых объектов, в том числе информацию об угрозах кибербезопасности, уязвимости программного обеспечения, устройств и технологий, способах реализации угроз кибербезопасности, предпосылках возникновения инцидентов кибербезопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий; 7) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными центру обеспечения кибербезопасности в рамках осуществления его деятельности; 8) обеспечивает Национальному координационному центру кибербезопасности доступ к журналам регистрации событий цифровых объектов «цифрового правительства», подключенных к центру обеспечения кибербезопасности; 9) вправе создать собственную программу взаимодействия с исследователями кибербезопасности или приобрести услугу пользования программой взаимодействия с исследователями кибербезопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан; 10) обеспечивает кибербезопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами; 11) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения; 12) вправе с согласия уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных обрабатывать персональные данные, безопасность которых нарушена, в целях информирования субъектов персональных данных на веб-портале «цифрового правительства» посредством личного кабинета; 13) проводит национальный технический аудит центров обработки данных; 14) обеспечивает соблюдение единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности на своих цифровых объектах; 15) проводит аудит кибербезопасности; 16) ведет мониторинг и журналирование цифровых событий кибербезопасности цифровых объектов, в том числе осуществляющих сбор и обработку персональных данных. 2. Центр обеспечения кибербезопасности осуществляет свою деятельность на основании лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий. 3. Работники центра обеспечения кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. 4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан, банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции центра обеспечения кибербезопасности осуществляются их структурными подразделениями.»; 10) статью 7-6 исключить; 11) статьи 7-7 и 7-8 изложить в следующей редакции: «Статья 7-7. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности 1. Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности: 1) осуществляет межотраслевую координацию по вопросам мониторинга обеспечения кибербезопасности, защиты и безопасного функционирования цифровых объектов «цифрового правительства», казахстанского сегмента Интернета, а также критически важных цифровых объектов, реагирования на инциденты кибербезопасности с проведением совместных мероприятий по обеспечению кибербезопасности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 2) содействует собственникам, владельцам и пользователям цифровых объектов по вопросам обеспечения кибербезопасности; 3) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения. 2. Работники Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 7-8. Служба реагирования на инциденты кибербезопасности 1. Служба реагирования на инциденты кибербезопасности: 1) осуществляет сбор и анализ информации об инцидентах кибербезопасности и актуальных угрозах кибербезопасности, а также предоставляет рекомендации по их устранению; 2) вырабатывает рекомендации, направленные на противодействие угрозам кибербезопасности; 3) информирует собственников и владельцев цифровых объектов, а также Национальный координационный центр кибербезопасности о ставших известными инцидентах и угрозах кибербезопасности; 4) вправе создать собственную программу взаимодействия с исследователями кибербезопасности или приобрести услугу пользования программой взаимодействия с исследователями кибербезопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан; 5) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения; 6) обеспечивает соблюдение единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности на своих цифровых объектах. 2. Служба реагирования на инциденты кибербезопасности осуществляет свою деятельность на основании лицензии на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для оперативно-розыскных мероприятий. 3. Работники службы реагирования на инциденты кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. 4. Требование пункта 2 настоящей статьи не распространяется на банки второго уровня Республики Казахстан, в которых функции службы реагирования на инциденты кибербезопасности осуществляются их структурными подразделениями.»; 12) статью 8 исключить; 13) статью 9 изложить в следующей редакции: «Статья 9. Национальный координационный центр кибербезопасности 1. Национальный координационный центр кибербезопасности: 1) осуществляет сбор, анализ и обобщение информации отраслевых центров кибербезопасности и центров обеспечения кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности на цифровых объектах «цифрового правительства» и критически важных цифровых объектах; 2) реализует задачи и функции Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности; 3) реализует задачи и функции Государственного оперативного центра кибербезопасности; 4) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения. 2. Работники Национального координационного центра кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан.»; 14) статью 9-1 исключить; 15) статью 10 изложить в следующей редакции: «Статья 10. Отраслевой центр кибербезопасности 1. Отраслевой центр кибербезопасности организует и координирует обеспечение кибербезопасности собственниками или владельцами цифровых объектов соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования, в том числе: 1) осуществляет деятельность по анализу, оценке, прогнозированию и профилактике угроз кибербезопасности организаций; 2) осуществляет обмен информацией, необходимой для обеспечения кибербезопасности с Национальным координационным центром кибербезопасности; 3) осуществляет сбор, консолидацию, анализ и хранение сведений о событиях и инцидентах кибербезопасности, поступивших от собственников или владельцев цифровых объектов соответствующей отрасли (сферы); 4) предоставляет информацию, необходимую для обеспечения кибербезопасности собственникам или владельцам цифровых объектов соответствующей отрасли (сферы), в том числе информацию об угрозах кибербезопасности, уязвимостях в цифровых объектах соответствующей отрасли (сферы), предпосылках возникновения инцидентов кибербезопасности, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий; 5) обеспечивает сохранность сведений ограниченного распространения, ставших известными отраслевому центру кибербезопасности в рамках осуществления своей деятельности; 6) оповещает уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных о нарушении безопасности персональных данных в течение трех часов c момента его обнаружения; 7) координирует обеспечение кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами и систем управления технологическими процессами, входящих в состав критически важных цифровых объектов, в порядке и сроки, которые установлены внутренними регламентами деятельности отраслевого центра кибербезопасности; 8) вырабатывает на основе единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности дополнительные требования по обеспечению кибербезопасности в соответствующей отрасли (сфере) государственного регулирования. 2. Работники отраслевого центра кибербезопасности несут ответственность за разглашение коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны, полученной ими в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. 3. Отраслевой центр кибербезопасности для осуществления своих функций использует цифровой объект по сбору, обработке и обмену информацией по событиям и инцидентам кибербезопасности, порядок подключения и использования которого отраслевыми организациями определяется уполномоченным органом соответствующей отрасли (сферы) государственного регулирования.»; 16) статьи 11, 12, 13, 13-3 и 13-4 исключить; 17) статьи 14 и 14-1 изложить в следующей редакции: «Статья 14. Государственная техническая служба 1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности, отнесенные к государственной монополии: 1) обеспечивает функционирование единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты «цифрового правительства»; 2) проводит испытания на соответствие требованиям кибербезопасности цифровых объектов «цифрового правительства»; 3) проводит экспертизу инвестиционного предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на создание или развитие цифрового объекта «цифрового правительства» на соответствие требованиям кибербезопасности; 4) осуществляет мониторинг интернет-ресурсов, а также мониторинг функционирования системы доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета; 5) реализует задачи и функции Национального координационного центра кибербезопасности; 6) осуществляет администрирование прав доступа, мониторинг функционирования и мониторинг обеспечения кибербезопасности Национальной системы видеомониторинга; 7) осуществляет обследование обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных, содержащихся в цифровых объектах; 8) обеспечивает функционирование цифровых объектов Национального координационного центра кибербезопасности; 9) обеспечивает функционирование единой национальной резервной платформы хранения цифровых ресурсов, устанавливает периодичность резервного копирования цифровых ресурсов критически важных цифровых объектов в порядке, определяемом уполномоченным органом; 10) принимает участие в осуществлении государственного контроля в сфере цифровизации; 11) предоставляет услуги пользования Национальным репозиторием исходных кодов; 2. Цены на указанные в пункте 1 настоящей статьи товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые государственной технической службой, устанавливаются Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию с антимонопольным органом. Статья 14-1. Национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности Национальный институт развития в сфере обеспечения кибербезопасности: 1) участвует в реализации государственной политики в сфере обеспечения кибербезопасности; 2) разрабатывает документы по стандартизации в сфере обеспечения кибербезопасности; 3) осуществляет научно-техническую деятельность в сфере обеспечения кибербезопасности; 4) проводит научно-техническую экспертизу проектов в сфере обеспечения кибербезопасности; 5) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере обеспечения кибербезопасности.»; 18) статью 15 исключить; 19) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции: «Глава 3. Права и обязанности собственников и владельцев цифровых объектов в сфере обеспечения кибербезопасности, обязанности собственника и (или) владельца критически важных цифровых объектов»; 20) статьи 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции: «Статья 16. Права и обязанности собственников цифровых объектов 1. Собственник цифровых объектов вправе: 1) передавать цифровые объекты в аренду, доверительное управление, хозяйственное ведение или оперативное управление и иным образом распоряжаться ими; 2) устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила обработки, защиты и доступа к цифровым объектам; 3) определять условия распоряжения цифровыми объектами при их хранении, копировании и распространении; 4) определять условия владения и пользования цифровыми объектами; 5) пользоваться иными правами, установленными настоящим Законом и законами Республики Казахстан. 2. Собственник цифровых объектов обязан: 1) обеспечить кибербезопасность цифровых объектов; 2) распространять, предоставлять, ограничивать или запрещать доступ к цифровым ресурсам и объектам цифровой инфраструктуры в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан; 3) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан. 3. Собственник цифрового объекта, содержащего персональные данные, обязан принимать меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. 4. Собственник цифрового объекта несет ответственность перед собственником и (или) владельцем цифровых ресурсов за безопасность хранения и защиту цифровых ресурсов, размещенных на принадлежащих ему цифровых объектах. Статья 17. Права и обязанности владельца цифровых объектов 1. Владелец цифрового объекта вправе: 1) владеть и пользоваться цифровыми объектами на условиях, определенных собственником; 2) определять условия доступа и пользования цифровыми объектами в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта; 3) определять условия обработки цифровых ресурсов в цифровой системе; 4) пользоваться иными правами, установленными настоящим Законом и законами Республики Казахстан. 2. Владелец цифровых объектов обязан: 1) обеспечить кибербезопасность цифровых объектов; 2) соблюдать права, свободы и законные интересы собственника цифровых объектов и третьих лиц; 3) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан. 3. Владелец цифрового объекта, содержащего персональные данные, обязан принимать меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. 4. Владелец цифрового объекта несет ответственность перед собственником и (или) владельцем цифровых ресурсов, цифровых объектов за безопасность хранения и защиту цифровых ресурсов, цифровых объектов, размещенных на принадлежащих ему объектах. Статья 18. Обязанности собственника и (или) владельца критически важных цифровых объектов 1. Собственник или владелец критически важных цифровых объектов обязан: 1) создать собственный центр обеспечения кибербезопасности и обеспечить его функционирование или приобрести услуги центра обеспечения кибербезопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан в объеме (в наборе), установленном едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 2) обеспечить для критически важных цифровых объектов, являющихся цифровыми объектами «цифрового правительства», подключение систем журналирования цифровых событий кибербезопасности к техническим средствам системы мониторинга обеспечения кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности самостоятельно или путем приобретения услуг у третьих лиц в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан; 3) оповещать Национальный координационный центр кибербезопасности и центр обеспечения кибербезопасности, к которому подключены критически важные цифровые объекты, о самостоятельно выявленных инцидентах кибербезопасности в порядке и сроки, которые определены правилами проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности цифровых объектов «цифрового правительства» и критически важных цифровых объектов, если иное не установлено законами Республики Казахстан; 4) осуществлять передачу резервных копий цифровых ресурсов на единую национальную резервную платформу хранения цифровых ресурсов в порядке и сроки, которые определены уполномоченным органом, если иное не установлено законами Республики Казахстан. Запрещается доступ к копии цифровых ресурсов, хранящейся на единой национальной резервной платформе хранения цифровых ресурсов, за исключением собственника или владельца цифрового ресурса. 2. Собственник и (или) владелец критически важных цифровых объектов, обрабатывающие данные, содержащие охраняемую законом тайну, проводят аудит кибербезопасности не реже одного раза в год. Аудит кибербезопасности банков второго уровня проводится в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан.»; 21) статьи 19 и 20 исключить; 22) заголовок раздела 2 исключить; 23) главу 4 изложить в следующей редакции: «Глава 4. Субъекты и объекты обеспечения кибербезопасности»; 24) статьи 21, 22, 25, 26, 27 и 28 исключить; 25) дополнить статьями 28-1 и 28-2 следующего содержания: «Статья 28-1. Исследователь кибербезопасности 1. Исследователь кибербезопасности: 1) осуществляет поиск уязвимостей в границах, установленных собственником и (или) владельцем цифрового объекта; 2) представляет отчет с описанием выявленных уязвимостей; 3) информирует собственников и (или) владельцев цифровых объектов о выявленных уязвимостях; 4) не раскрывает сведения о выявленной уязвимости до ее полного устранения и официального разрешения со стороны собственника и (или) владельца цифрового объекта; 5) не использует обнаруженные уязвимости в личных или незаконных целях; 6) не нарушает штатное функционирование цифрового объекта при поиске уязвимостей. 2. Исследователь кибербезопасности несет ответственность за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны, полученной им в результате своей деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 28-2. Лицензирование в сфере обеспечения кибербезопасности 1. Деятельность в сфере обеспечения кибербезопасности подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. 2. Лицензиаты в сфере обеспечения кибербезопасности представляют лицензиару отчеты, уведомления, перечень, формы и периодичность которых определяются лицензиаром в рамках квалификационных требований.»; 26) статьи 29, 30 и 30-1 изложить в следующей редакции: «Статья 29. Единая транспортная среда государственных органов 1. Единая транспортная среда государственных органов – сеть телекоммуникаций, входящая в инфраструктуру «цифрового правительства» и предназначенная для обеспечения взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов цифровой среды, определенных уполномоченным органом, с соблюдением требуемого уровня кибербезопасности. 2. Государственные органы, их подведомственные организации и органы местного самоуправления, а также иные субъекты цифровой среды, определенные уполномоченным органом, для взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей обязаны использовать исключительно единую транспортную среду государственных органов. 3. В целях обеспечения кибербезопасности присоединение локальных, ведомственных и корпоративных сетей, подключенных к единой транспортной среде государственных органов, к сетям телекоммуникаций общего пользования и другим сетям телекоммуникаций, осуществляется в соответствии с едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности. Статья 30. Единый шлюз доступа к Интернету и единый шлюз электронной почты «цифрового правительства» 1. Подключение цифровых объектов государственных органов, органов местного самоуправления, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, а также собственников или владельцев критически важных цифровых объектов к Интернету осуществляется операторами связи через единый шлюз доступа к Интернету. 2. Подключение цифровых объектов государственных органов и органов местного самоуправления к Интернету осуществляется в соответствии с едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности. 3. Специальными государственными, правоохранительными органами Республики Казахстан и органами военной разведки Министерства обороны Республики Казахстан в оперативных целях, Национальным Банком Республики Казахстан могут быть организованы подключения к Интернету без использования единого шлюза доступа к Интернету. Уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций могут быть организованы подключения к Интернету без использования единого шлюза доступа к Интернету с учетом реализации функций отраслевого центра кибербезопасности. 4. Электронное взаимодействие электронной почты государственных органов и собственников и (или) владельцев критически важных цифровых объектов с внешней электронной почтой иных лиц осуществляется перенаправлением электронных сообщений. Статья 30-1. Национальная система видеомониторинга 1. Национальная система видеомониторинга – цифровая система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка. 2. Не допускается использование сведений, полученных Национальной системой видеомониторинга, для решения задач, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 3. Категориями объектов, подлежащих обязательному подключению к Национальной системе видеомониторинга, являются: 1) системы видеонаблюдения центральных государственных и местных исполнительных органов; 2) системы видеонаблюдения объектов, уязвимых в террористическом отношении; 3) системы видеонаблюдения общественной и дорожной безопасности. Перечень объектов, подлежащих обязательному подключению к Национальной системе видеомониторинга, определяется Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по согласованию со Службой государственной охраны Республики Казахстан. 4. Пользователями Национальной системы видеомониторинга являются специальные государственные органы и органы внутренних дел Республики Казахстан. Перечень служб, подразделений и категорий сотрудников, имеющих право пользования Национальной системой видеомониторинга, определяется руководителями специальных государственных органов и органов внутренних дел Республики Казахстан. Сведения, полученные в результате функционирования Национальной системы видеомониторинга, могут представляться иным государственным органам в случаях, установленных законами Республики Казахстан. 5. Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга утверждаются Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»; 27) дополнить статьей 30-2 следующего содержания: «Статья 30-2. Журналирование цифровых событий 1. Журналирование цифровых событий обеспечивается путем сбора, учета и хранения журналов цифровых событий и их неизменности. 2. Журналирование цифровых событий используется для обеспечения мониторинга, анализа и хранения журналов цифровых событий, возникающих в результате действий пользователей с привилегированными правами в цифровых объектах государственных органов и цифровых объектах иных лиц, используемых государственными органами для цифровизации своей деятельности. 3. Порядок осуществления журналирования цифровых событий определяется уполномоченным органом.»; 28) статью 31 исключить; 29) заголовок главы 5 исключить; 30) статьи 32, 33, 34, 35 и 36 исключить; 31) заголовок главы 6 исключить; 32) статью 37 исключить; 33) статью 38 изложить в следующей редакции: «Статья 38. Требования кибербезопасности к цифровому объекту «цифрового правительства» 1. Цифровой объект «цифрового правительства» создается, эксплуатируется и развивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан стандартами, жизненным циклом цифрового объекта «цифрового правительства» и с учетом обеспечения: 1) единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 2) архитектуры «цифрового правительства», а также требований по управлению данными; 3) интеграции (при необходимости) с другими цифровыми объектами «цифрового правительства»; 4) информационного взаимодействия цифрового объекта «цифрового правительства» с системой мониторинга событий кибербезопасности Национального координационного центра кибербезопасности; 5) создания собственного центра обеспечения кибербезопасности и обеспечения его функционирования или приобретения услуг центра обеспечения кибербезопасности у третьих лиц в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан в объеме (наборе), установленном едиными требованиями в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности; 6) приоритета свободного программного обеспечения; 7) присвоения класса в соответствии с классификатором; 8) доступа пользователей с ограниченными возможностями. 2. Цифровая система государственного юридического лица и негосударственная цифровая система, предназначенные для формирования государственных цифровых ресурсов, создаются, эксплуатируются и развиваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан стандартами, жизненным циклом цифровой системы и при условии выполнения следующих требований: 1) согласованного с уполномоченным органом и уполномоченным органом в сфере цифровизации технического задания; 2) протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности; 3) интеграции цифровой системы государственного органа с негосударственной цифровой системой только через внешний шлюз «цифрового правительства», введенный в промышленную эксплуатацию; 4) единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности. 3. Информация, содержащаяся в цифровом ресурсе, нормативно-техническая документация, а также другие сопутствующие документы цифровой системы государственных органов создаются и хранятся на казахском и русском языках. 4. Собственник или владелец цифровой системы государственного органа или уполномоченное им лицо обеспечивает Национальному координационному центру кибербезопасности доступ к цифровой системе государственного органа по месту ее нахождения для проведения мониторинга обеспечения кибербезопасности.»; 34) статьи 39, 39-1, 40, 41 и 41-1 исключить; 35) статью 42 изложить в следующей редакции: «Статья 42. Обязательные требования к средствам обработки, хранения и резервного копирования цифровых ресурсов в цифровой инфраструктуре «цифрового правительства» 1. Для обеспечения надежности и безопасности функционирования объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства» технические средства, которые используются для хранения, обработки и передачи цифровых ресурсов, обязаны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования. 2. Собственник или владелец объекта цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», а также оператор «цифрового правительства» осуществляют хранение и, при необходимости, обеспечивают восстановление государственных цифровых ресурсов, содержащихся в объектах цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», и несут ответственность за утрату, модификацию или иное необеспечение сохранности государственных цифровых ресурсов в порядке, установленном законами Республики Казахстан и соглашением сторон. 3. Обеспечение изготовления резервной копии государственных цифровых ресурсов является обязательным для собственника и владельца объекта цифровой инфраструктуры «цифрового правительства» или оператора «цифрового правительства». Способ изготовления и хранения резервной копии, содержащей государственные цифровые ресурсы, должен обеспечивать сохранность цифровых ресурсов до изготовления следующей резервной копии. Периодичность резервного копирования государственных цифровых ресурсов устанавливается технической документацией на цифровой объект «цифрового правительства».»; 36) статьи 43 и 44 исключить; 37) заголовок главы 8 изложить в следующей редакции: «Глава 8. Испытания на соответствие требованиям кибербезопасности, аудит кибербезопасности»; 38) статью 48 исключить; 39) статьи 49 и 50 изложить в следующей редакции: «Статья 49. Испытания на соответствие требованиям кибербезопасности 1. Испытания цифровых объектов на соответствие требованиям кибербезопасности проводятся в обязательном порядке и (или) по инициативе собственника или владельца. 2. К объектам испытаний, подлежащим обязательным испытаниям на соответствие требованиям кибербезопасности, относятся: 1) платформенный программный продукт; 2) платформа «цифрового правительства»; 3) интернет-ресурс государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора; 4) цифровая система государственного органа, государственного юридического лица, субъекта квазигосударственного сектора; 5) критически важные цифровые объекты; 6) негосударственная цифровая система, предназначенная для формирования государственных цифровых ресурсов, осуществления государственных функций и оказания государственных услуг. 3. Цифровой системе государственного органа и негосударственной цифровой системе для использования сервисов национального удостоверяющего центра Республики Казахстан по проверке подлинности электронной цифровой подписи прохождение испытаний на соответствие требованиям кибербезопасности не требуется. 4. Испытания цифровых объектов (за исключением цифровых объектов, собственником (владельцем) и (или) заказчиком которых является государственный орган) на соответствие требованиям кибербезопасности проводятся аккредитованными испытательными лабораториями в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 5. Испытания цифровых объектов с целью оценки их качества проводятся в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. Статья 50. Аудит кибербезопасности 1. Аудит кибербезопасности цифровых объектов проводится по инициативе их собственника и (или) владельца. 2. Собственник и (или) владелец цифровых объектов вправе проводить внутренний аудит или приобрести услугу согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан у юридических лиц, имеющих лицензию в сфере обеспечения кибербезопасности.