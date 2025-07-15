Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

пункт 2 статьи 117 дополнить частью второй следующего содержания:

«Органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, при поступлении сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают их размещение сроком до трех суток в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по месту их выявления.».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) статью 139 дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:

«10-2) в сфере оказания медицинских услуг (помощи);»;

2) часть первую пункта 5 статьи 144 дополнить под­пунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) поручение первого руководителя уполномоченного органа в области здравоохранения по конкретным фактам причинения либо угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;

5-2) публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам причинения вреда жизни и здоровью человека в результате осуществления медицинской деятельности при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств с указанием времени и места их совершения;».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) орган человека – часть тела человека, выполняющая определенную физиологическую функцию, необходимую для поддержания жизнедеятельности организма;

2) клетки человека – биологические единицы человеческого организма, каждая из которых содержит генетическую информацию и выполняет специфическую функцию для поддержания жизнедеятельности организма;»;

дополнить подпунктами 2-1), 2-2) и 5-1) следующего содержания:

«2-1) среда обитания человека (далее – среда обитания) – совокупность природных, антропогенных и социальных факторов среды (природной и искусственной), определяющих условия жизнедеятельности человека;

2-2) ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы и приводящее к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита;»;

«5-1) социально значимые заболевания – заболевания, оказывающие значительное влияние на общественное здоровье, качество жизни и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе имеющие высокий уровень заболеваемости или смертности;»;

в подпункте 158) слова «, перечень которых определяется уполномоченным органом» исключить;

подпункт 185) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 63-2) следующего содержания:

«63-2) утверждает методику планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на основе потребности населения;»;

3) в статье 8:

подпункт 3) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

подпункты 6) и 8) после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

4) в пункте 3 статьи 28:

в части первой слова «сфере оказания медицинских услуг (помощи) и» исключить;

часть вторую после слов «в сфере» дополнить словами «оказания медицинских услуг (помощи) и сфере»;

5) заголовок параграфа 1 главы 5 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

6) в статье 30:

заголовок после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

в пункте 1:

после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

слово «направлен» заменить словом «направлены»;

слова «субъектами здравоохранения» заменить словами «субъектами (объектами) контроля и надзора»;

пункт 2 после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

в пункте 3:

абзац первый части первой после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

часть вторую после слова «контролю» дополнить словами «и надзору»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В отношении субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) контроль осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи) без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора и расследование осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Кодексом.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. В ходе осуществления и по результатам государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) могут применяться меры оперативного реагирования в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

7) заголовок и абзац первый пункта 1 статьи 31 после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

8) в статье 32:

заголовок после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

в пункте 1:

абзац первый после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

подпункт 3) после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) применять меры оперативного реагирования в соответствии с настоящим Кодексом;»;

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) осуществлять расследование в сфере оказания медицинских услуг (помощи);

6) по результатам государственного контроля принимать меры, предусмотренные законами Республики Казахстан, в отношении субъекта (объекта) контроля и надзора, допустившего нарушение требований законодательства Республики Казахстан.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для принятия решения при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в зависимости от установленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере оказания медицинских услуг (помощи), издаются следующие акты:

1) акт о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки и (или) расследования;

2) предписание об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере оказания медицинских услуг (помощи);

3) постановления главных государственных медицинских инспекторов о:

приостановлении действия разрешительного документа в области здравоохранения в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Кодекса и законами Республики Казахстан;

приостановлении исполнения или об отмене либо отзыве актов, принятых нижестоящими должностными лицами;

4) постановления главных государственных медицинских инспекторов о применении мер оперативного реагирования о:

приостановлении деятельности по оказанию медицинских услуг (помощи) субъектом (объектом) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий) при выявлении отсутствия разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии, сертификата специалиста в области здравоохранения);

временном отстранении лиц от работы при выявлении деятельности без сертификата специалиста в области здравоохранения;

5) частное представление главного государственного медицинского инспектора о принятии мер по устранению случаев нарушения законности, а также причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

9) заголовок и текст статьи 34 после слов «субъекта (объекта) контроля», «субъект (объект) контроля», «субъекту (объекту) контроля», «субъектом (объектом) контроля» дополнить словами «и надзора»;

10) в статье 34-1:

в пункте 4:

абзац первый после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

подпункт 2) после слова «контроль» дополнить словами «и надзор»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. В ходе осуществления и по результатам расследования при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 34-2 настоящего Кодекса, применяются меры оперативного реагирования в соответствии с настоящим Кодексом.»;

пункты 5, 7 и 9 после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

11) дополнить статьей 34-2 следующего содержания:

«Статья 34-2. Меры оперативного реагирования и порядок их применения в сфере оказания медицинских услуг (помощи)

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля органами контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) применяются меры оперативного реагирования в случае выявления деятельности по оказанию медицинских услуг (помощи) субъектом (объектом) контроля и надзора, которые представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

2. Мерами оперативного реагирования являются предусмотренные настоящей статьей способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки и расследования.

В случае выявления нарушений требований, являющихся основанием применения мер оперативного реагирования, в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, расследования применяются меры оперативного реагирования без возбуждения административного производства.

3. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) приостановление деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора по оказанию медицинских услуг (помощи) или отдельных ее видов (процессов, действий) при выявлении отсутствия разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии, сертификата специалиста в области здравоохранения);

2) временное отстранение лиц от работы при выявлении деятельности без сертификата специалиста в области здравоохранения.

4. Основанием для применения мер оперативного реагирования является оказание медицинских услуг (помощи) без разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии, сертификата специалиста в области здравоохранения).

При проведении расследования для установления причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан и определения субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения указанных требований, меры оперативного реагирования применяются только в случае отсутствия разрешительного документа (лицензии, приложения к лицензии и сертификата специалиста в области здравоохранения).

5. Орган контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в ходе осуществления и (или) по результатам проверки или расследования при обнаружении факта нарушения требований, являющегося основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора в форме постановления, предусмотренный подпунктом 4) пункта 3 статьи 32 настоящего Кодекса.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта. Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам проверки или расследования нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в актах надзора.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в актах надзора.

10. До истечения сроков, предусмотренных актами надзора, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением (при необходимости) материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

11. В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи или по истечении сроков устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления и (или) по результатам проверки или расследования, проводится внеплановая проверка по контролю их устранения.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения органом контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

12. В случае неустранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами проверки или расследования, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания вышестоящим органом или должностным лицом недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию, не соответствующему данной мере;

3) применение органами контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг (помощи) мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию;

4) несоблюдение порядка согласования и принятия мер оперативного реагирования, установленного статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

12) пункт 2 статьи 177 дополнить частью второй следующего содержания:

«Обеспечение лекарственными средствами для лечения орфанных заболеваний осуществляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и за счет иных источников в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

13) в пункте 3 статьи 196:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) первичная медико-санитарная помощь:

при первичном обращении за медицинской помощью;

при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний;»;

в подпункте 3):

в абзаце втором слова «ВИЧ-инфекции и туберкулеза» заменить словами «заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом»;

абзац шестой исключить;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«при скрининговых исследованиях на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других, определяемых уполномоченным органом;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях при социально значимых заболеваниях;»;

абзац четвертый подпункта 5) после слова «форме» дополнить словами «при состояниях, угрожающих жизни, по перечню, определяемому уполномоченным органом,»;

подпункт 6) дополнить словами «, лиц с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями)»;

подпункт 10) исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом.»;

14) статью 197 изложить в следующей редакции:

«Статья 197. Принципы формирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

1. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования формируются на основе принципов универсальности, доступности, доказательности, реалистичности и регулируемости.

2. Принцип универсальности подразумевает всеобщий и равный охват медицинской помощью вне зависимости от уровня доходов и социального статуса.

3. Принцип доступности заключается в возможности получения медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на территории Республики Казахстан.

4. Принцип доказательности подразумевает наличие доказанных научных и клинических данных об эффективности и безопасности медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских изделий.

5. Принцип реалистичности подразумевает соответствие программы гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования параметрам бюджета и активам обязательного социального медицинского страхования.

6. Принцип регулируемости заключается в государственном регулировании тарифов на медицинские услуги, цен на лекарственные средства и медицинские изделия, предоставляемые при оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.»;

15) в статье 198:

заголовок дополнить словами «и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»;

в абзаце первом слово «являются» заменить словами «и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования являются»;

в подпункте 1) слово «диагностика» заменить словами «профилактика, диагностика»;

подпункт 2) после слова «хронических» дополнить словами «и (или) социально значимых»;

16) в пункте 1 статьи 200:

в подпункте 1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1) специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (за исключением случаев профилактики, диагностики заболеваний и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи), включающая:»;

в абзаце втором слова «, за исключением профилактических осмотров и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития, определенные уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) первичная медико-санитарная помощь (за исключением случаев профилактики, диагностики, лечения заболеваний и скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи);»;

подпункт 3) после слова «форме» дополнить словами
«, включая реконструктивные, пластические хирургические операции детям с врожденными анатомическими дефектами лицевого скелета и головы»;

подпункт 5) после слова «реабилитация» дополнить словами «(за исключением случаев лечения заболеваний в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи)»;

17) в статье 209:

по тексту пункта 2 слова «и (или) тканей (части ткани)» исключить;

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Изъятие, консервация, хранение, транспортировка и пересадка тканей (части ткани) осуществляются в государственных медицинских организациях, медицинских организациях, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также в медицинских организациях «Назарбаев Университет» при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации тканей (части ткани) согласно профилю медицинской деятельности.

Хранение, транспортировка и пересадка консервированной роговичной ткани осуществляются в медицинских организациях независимо от форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации консервированной роговичной ткани согласно профилю медицинской деятельности.

2-2. Изъятие, консервация, хранение, транспортировка и трансплантация гемопоэтических, мезенхимальных стволовых клеток, клеток иммунной системы, лимфоцитов осуществляются в государственных медицинских организациях, медицинских организациях, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также медицинских организациях «Назарбаев Университет» при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг трансплантации клеток согласно профилю медицинской деятельности.

Изъятие, заготовка, хранение, транспортировка и аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток осуществляются в медицинских организациях независимо от форм собственности при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток согласно профилю медицинской деятельности.»;

18) подпункт 8) статьи 247 дополнить словами «и системе обязательного социального медицинского страхования».

4. В Cоциальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

подпункт 5) части четвертой пункта 2 статьи 163 дополнить словами «или супруг (супруга)».

5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) в части четвертой пункта 3 статьи 14:

слова «фонд социального медицинского страхования,» исключить;

после слова «Астана» дополнить словами «, а также из республиканского и (или) местного бюджетов в фонд социального медицинского страхования»;

2) в подпункте 5) пункта 1 статьи 30:

в абзаце втором слова «, и обязательное социальное медицинское страхование» исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, кроме взносов, уплачиваемых за счет местных бюджетов;»;

3) подпункт 5) пункта 1 статьи 31 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 32 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;

5) в части первой пункта 3 статьи 67 слово «бюджетом» заменить словами «и местным бюджетами».

6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 14-10) следующего содержания:

«14-10) осуществляет уплату взносов государства за отдельные категории лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании;».

7. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в графе 3 строки 15 приложения 1:

пункт 2 после слова «трансплантология» дополнить словами «: трансплантология органов (части органов), трансплантология тканей (части тканей), трансплантология консервированной роговичной ткани, трансплантация клеток, аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток»;

пункт 3 после слова «трансплантология» дополнить словами «: трансплантология органов (части органа), трансплантология тканей (части ткани), трансплантология консервированной роговичной ткани, трансплантация клеток, аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) в статье 4:

подпункт 3) дополнить словами «по охране здоровья»;

дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) приоритетности самостоятельной уплаты взносов над участием государства в системе обязательного социального медицинского страхования;

8) сбалансированного участия государства, работодателей и граждан в финансировании системы обязательного социального медицинского страхования;

9) возвратности средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Лица, которые непрерывно уплачивали взносы и (или) за них осуществлялась уплата отчислений в течение шестидесяти месяцев (за исключением лиц, указанных в пункте 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 настоящего Закона), в случае неуплаты отчислений и (или) взносов сохраняют право на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на срок не более шести месяцев с момента прекращения уплаты отчислений и (или) взносов. Это право не освобождает лиц от обязательной уплаты взносов за неуплаченный период.»;

3) в статье 6:

пункт 2 после слова «Граждане» дополнить словами «, за которых осуществлялась уплата отчислений и (или) взносов в фонд, а также освобожденные от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящего Закона,»;

пункт 3 после слова «граждан» дополнить словами «, за которых осуществлялась уплата отчислений и (или) взносов в фонд, а также освобожденных от уплаты взносов в фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 настоящего Закона,»;

4) подпункт 5-2) статьи 10 после слов «статьи 26» дополнить словами «и пункте 1 статьи 26-1»;

5) часть первую пункта 7 статьи 14 исключить;

6) пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктами 3-1), 3-2) и 4-1) следующего содержания:

«3-1) в случае отсутствия информации в открытом доступе представление по запросу потребителя медицинских услуг сведений о наличии разрешений и санитарно-эпидемиологических заключений, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим медицинские услуги;

3-2) доступ фонда к сведениям о расходах субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в порядке, определяемом уполномоченным органом;»;

«4-1) осуществление возврата средств от субъектов здравоохранения в фонд при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

7) в статье 17:

в пункте 1:

в подпункте 2-1) слова «исчисленных от 10-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете» заменить словами «установленных пунктом 2-2 статьи 27 и пунктом 5-2 статьи 28 настоящего Закона»;

в подпункте 4) слова «бюджетных средствах» заменить словами «средствах республиканского бюджета»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) формирует ежемесячную потребность и направляет в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы заявки о потребности в средствах местного бюджета для взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 26-1 настоящего Закона.»;

в подпункте 1) пункта 2 слова «в соответствии с пунктом 1 статьи 26 настоящего Закона» исключить;

8) часть вторую пункта 5-1 статьи 18 после слов «статьи 26» дополнить словами «, пункте 1 статьи 26-1»;

9) пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктами 3-1), 9-1), 9-2) и 9-3) следующего содержания:

«3-1) в случае выявления фактов осуществления медицинской деятельности без разрешительных документов (лицензии, приложения к лицензии) применить неустойку к субъекту здравоохранения, с которым заключен договор закупа услуг, в размере 10 процентов от суммы заключенного договора закупа услуг;»;

«9-1) формировать ежемесячную потребность и направлять в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы заявки о потребности в средствах местного бюджета для взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, указанных в подпункте 2) пункта 1 статьи 26-1 настоящего Закона;

9-2) ежеквартально публиковать на своем официальном интернет-ресурсе:

объем поступивших средств за отчетный период;

сведения о средствах, выделяемых на виды медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, с указанием сумм;

сведения о средствах, оплаченных медицинским организациям за оказанные услуги;

сведения об административных расходах фонда;

9-3) принять меры по возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг;»;

10) в статье 26:

заголовок после слова «государства» дополнить словами «из средств республиканского бюджета»;

в пункте 1:

абзац первый части первой после слова «государства» дополнить словами «из средств республиканского бюджета»;

подпункт 2) исключить;

в подпункте 6) слова «лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью» заменить словами «получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью)»;

в подпункте 6-1) слова «лица, осуществляющие» заменить словами «получатели государственного пособия лицам, осуществляющим»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Взносы государства из средств республиканского бюджета на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в следующих размерах:

с 1 января 2020 года – 1,4 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2021 года – 1,6 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2022 года – 1,7 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2023 года – 1,8 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2024 года – 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2025 года – 2 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2027 года – 2,2 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2029 года – 2,7 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2031 года – 3,2 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2033 года – 3,7 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2035 года – 4,2 процента от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2037 года – 4,7 процента от объекта исчисления взносов государства.

При этом размер взносов государства из средств республиканского бюджета ежегодно устанавливается на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

пункт 3 после слова «государства» дополнить словами «из средств республиканского бюджета»;

пункт 5 после слова «государства» дополнить словами «из республиканского бюджета»;

11) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:

«Статья 26-1. Взносы государства из средств местного бюджета на обязательное социальное медицинское страхование

1. Взносы государства из средств местного бюджета на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются за:

1) лиц, зарегистрированных в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя;

2) неработающих лиц, не отчисляющих обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящихся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите, за исключением лиц, указанных в пункте 1 статьи 26 настоящего Закона.

Для целей настоящего подпункта под неработающими лицами понимаются лица, не осуществляющие предпринимательскую или трудовую деятельность и не имеющие дохода.

2. Взносы за лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца в порядке, определяемом бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Взносы за лиц, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, уплачиваются до конца текущего календарного года ежемесячно в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата обращения таких лиц за медицинской помощью в системе обязательного социального медицинского страхования, в порядке, определяемом бюджетным законодательством Республики Казахстан.

3. Взносы государства из средств местного бюджета на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере 2 процентов от объекта исчисления взносов государства.

4. Объектом исчисления взносов государства из средств местного бюджета является среднемесячная заработная плата в соответствующем регионе Республики Казахстан, предшествующая двум годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области государственной статистики.»;

12) в статье 27:

часть вторую пункта 2-1 исключить;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений, должен исчисляться по сумме всех видов начисленных доходов работника и не должен превышать 40-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.»;

13) в статье 28:

часть вторую пункта 5-1 исключить;

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов начисленных доходов и не должен превышать 20-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

При уплате взносов с суммы дохода, указанного в части первой настоящего пункта, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная работодателем и (или) налоговым агентом.

Требования настоящего пункта не распространяются на физических лиц, являющихся самостоятельными плательщиками.»;

подпункт 1) пункта 7 после слов «статьи 26» дополнить словами «и пункте 1 статьи 26-1»;

14) пункт 3 статьи 29 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением:

1) пункта 1 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) пункта 2, абзаца десятого подпункта 1), подпунктов 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 3, абзаца шестого подпункта 1), подпункта 6), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 9) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, тринадцатого и пятнадцатого подпункта 13), абзацев восьмого и девятого подпункта 16) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 14 июля 2025 года

№ 206-VІIІ ЗРК

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