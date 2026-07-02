Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

в части 1-1 статьи 467 цифры «2027» заменить цифрами «2030».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 4 июля 2014 года:

1) в статье 59:

пункт 7) части второй после слов «направлять прокурору уголовные дела с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

предложение третье части четвертой после слов «направлении уголовного дела прокурору с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

2) абзац первый части третьей статьи 60 после слова «составления» дополнить словами «обвинительного акта или»;

3) абзац первый части пятой статьи 62 после слов «досудебного расследования; согласовывает» дополнить словами «обвинительный акт или»;

4) предложение третье части шестой статьи 63 после слов «протоколом обвинения,» дополнить словами «обвинительным актом или»;

5) в статье 65:

пункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

«1) прокурором составлен или утвержден обвинительный акт;»;

пункт 2) части пятой после слова «составленного» дополнить словами «или утвержденного»;

6) часть тринадцатую статьи 151 после слов «поступившего с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

7) часть седьмую статьи 152 после слов «поступившего с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

8) абзац первый части второй статьи 192 после слов «прекращении уголовного дела,» дополнить словами «обвинительным актом или»;

9) в статье 193:

пункт 16) части первой изложить в следующей редакции:

«16) утверждает или составляет обвинительный акт с учетом требований части первой статьи 298 настоящего Кодекса;»;

пункт 9) абзаца второго части второй после слова «составление» дополнить словами «или утверждение»;

10) часть вторую статьи 195 после слов «протокол обвинения,» дополнить словами «обвинительный акт или»;

11) заголовок главы 38 после слова «Составление» дополнить словами «обвинительного акта или»;

12) заголовок и часть первую статьи 298 изложить в следующей редакции:

«Статья 298. Составление обвинительного акта или отчета

о завершении досудебного расследования

1. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств составляет:

1) отчет о завершении досудебного расследования – по делам об особо тяжких преступлениях, расследуемых следователями органов внутренних дел и службы экономических расследований, коррупционных преступлениях, предусмотренных пунктом 29) статьи 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в том числе соединенных с делами о других уголовных правонарушениях, а также в случаях, предусмотренных статьями 547, 548, 549, 550, 551 и 551-1 настоящего Кодекса;

2) обвинительный акт – по делам об иных преступлениях.»;

13) дополнить статьей 299-1 следующего содержания:

«Статья 299-1. Содержание обвинительного акта, составляемого

лицами, осуществляющими досудебное расследование

1. Обвинительный акт состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

2. Во вводной части указываются:

1) дата и место составления обвинительного акта;

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего обвинительный акт;

3) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), число, месяц, год и место рождения подозреваемого.

3. В описательно-мотивировочной части излагаются:

1) событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация и иные обстоятельства;

2) сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

3) сведения об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения;

4) обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого;

5) сведения о подозреваемом (гражданство, семейное положение, род занятий, образование, место жительства, наличие судимостей), иные характеризующие его данные, избранная в отношении него мера пресечения;

6) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица;

7) сведения об обстоятельствах, являющихся предпосылками применения лечения от алкогольной, наркотической или другой зависимости.

4. В резолютивной части обвинительного акта указываются фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подозреваемого, конкретная статья, часть и пункт статьи уголовного закона, по которым квалифицируется инкриминируемое ему деяние, и о направлении лицом, осуществляющим досудебное расследование, уголовного дела прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

5. Обвинительный акт подписывается лицом, его составившим.

6. При обвинении лица в совершении нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных разными статьями, частями или пунктами уголовного закона, в обвинительном акте должна быть указана квалификация каждого из этих уголовных правонарушений в отдельности.

При обвинении нескольких лиц в совершении одного уголовного правонарушения в обвинительном акте квалификация уголовного правонарушения указывается в отношении каждого подозреваемого.

7. К обвинительному акту прилагаются документы, предусмотренные частью третьей статьи 299 настоящего Кодекса.»;

14) в статье 300:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 300. Направление уголовного дела прокурору»;

часть первую после слов «Уголовное дело с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

15) заголовок главы 39 после слов «поступившему с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

16) в статье 301:

заголовок после слов «поступившего с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

абзац первый после слов «изучает поступившее с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

17) в статье 302:

заголовок после слов «поступившему с» дополнить словами «обвинительным актом или»;

в части первой:

пункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) по делам, поступившим с отчетом о завершении досудебного расследования, составляет обвинительный акт, а по делам, поступившим

с обвинительным актом, утверждает его;»;

дополнить пунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) при несогласии с обвинительным актом, составленным лицом, осуществляющим досудебное расследование, пересоставляет обвинительный акт;»;

18) в статье 314:

абзац второй части третьей исключить;

дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Под местом завершения досудебного расследования

в настоящей статье понимается место составления обвинительного акта, отчета о завершении досудебного расследования, протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке, вынесения постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.»;

19) в части третьей статьи 537 слово «прокурором» исключить.

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) статью 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае освобождения лица от административного взыскания

на основании акта амнистии, устраняющего применение административного взыскания, срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию, исчисляется со дня применения акта амнистии.»;

2) часть первую статьи 63 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При применении акта амнистии согласие правонарушителя

и потерпевшего (при его наличии) не требуется.»;

3) в статье 726:

часть первую после цифр «519» дополнить словами

«, 641 (в отношении критически важных цифровых объектов)»;

в части второй:

после цифр «519» дополнить словами «, 641 (в отношении критически важных цифровых объектов)»

слова «департамента и его» заменить словами «службы, департамента и их»;

4) часть первую статьи 741 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) наличие акта амнистии.»;

5) часть первую статьи 821 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) об освобождении от административного взыскания на основании акта амнистии.»;

6) в части первой статьи 861 слова «и 11)» заменить словами

«, 11) и 16)»;

7) часть вторую статьи 887 дополнить словами «, за исключением случаев применения акта об амнистии»;

8) дополнить статьей 889-1 следующего содержания:

«Статья 889-1. Прекращение исполнения административного

взыскания в связи с актом амнистии

с использованием цифровой системы

1. Исполнение постановления о наложении административного взыскания подлежит прекращению в случаях и порядке, предусмотренных актом об амнистии, распространяющимся на соответствующие административные правонарушения.

2. Реестр лиц, подпадающих под действие акта об амнистии, может быть сформирован Единым реестром административных производств путем алгоритмического решения на основании имеющихся в цифровой системе критериев, определенных актом амнистии.

3. По делам об административных правонарушениях, сформированных

в реестре лиц, подпадающих под действие акта об амнистии, решение

о применении акта амнистии принимается уполномоченным органом (должностным лицом) в цифровом формате и удостоверяется посредством электронной цифровой подписи уполномоченного органа (должностного лица).

О прекращении исполнения административного взыскания лицо,

в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомляется в порядке, предусмотренном статьей 743 настоящего Кодекса.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 3) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие

с 12 июля 2026 года;

2) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие

с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2026 года

№ 331-VІIІ ЗРК