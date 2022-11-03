Законы

Закон Республики Казахстан Об амнистии

Об амнистии

Руководствуясь принципом гуманизма, принят настоящий Закон.

Статья 1. Лица, в отношении которых применяется амнистия

Настоящий Закон распространяется на лиц, совершивших на территории Республики Казахстан с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

статьей 102 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны);

статьей 103 (Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление);

статьей 104 (Причинение смерти по неосторожности);

частями первой и второй
статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);

статьей 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);

статьей 112 (Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны);

статьей 113 (Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление);

статьей 114 (Неосторожное причинение вреда здоровью);

статьей 115 (Угроза);

статьей 119 (Оставление в опас­ности);

статьей 131 (Оскорбление);

статьей 132 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений);

статьей 149 (Нарушение неприкосновенности жилища);

статьей 155 (Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем);

статьей 157 (Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке);

статьей 187 (Мелкое хищение);

статьей 188 (Кража);

статьей 191 (Грабеж);

статьей 196 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем);

статьей 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения);

статьей 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статьей 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статьей 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций);

статьей 252 (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);

статьей 269-1 (Незаконное проникновение на охраняемый объект);

частью первой статьи 272 (Массовые беспорядки), если это
деяние совершено несовершеннолетним;

частями второй и третьей статьи 272 (Массовые беспорядки);

статьей 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма);

статьей 274 (Распространение заведомо ложной информации);

статьей 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статьей 288 (Незаконное изготовление оружия);

статьей 291 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статьей 293 (Хулиганство);

статьей 294 (Вандализм);

статьей 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами);

статьей 350 (Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения);

статьей 371 (Халатность);

статьей 378 (Оскорбление представителя власти);

статьей 379 (Неповиновение представителю власти);

статьей 380 (Применение насилия в отношении представителя власти);

статьей 381 (Воспрепятствование дея­тельности прокурора и неисполнение его законных требований);

статьей 384 (Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей);

статьей 389 (Самоуправство);

статьей 400 (Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний);

статьей 401 (Руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации в военное время или условиях чрезвычайного положения);

статьей 402 (Действия, провоцирую­щие к продолжению участия в забас­товке, признанной судом незаконной);

статьей 414 (Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей);

статьей 415 (Принуждение к даче показаний);

статьей 432 (Укрывательство преступления);

статьей 433 (Укрытие уголовного правонарушения);

статьей 434 (Недонесение о преступлении);

статьей 441 (Самовольное оставление части или места службы);

статьей 453 (Халатное отношение к службе).

Статья 2. Лица, в отношении которых не применяется амнистия

Действие настоящего Закона не распространяется на лиц:

1) совершивших террористические преступления;

2) совершивших экстремистские преступления;

3) совершивших пытки;

4) совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;

5) совершивших государственную измену;

6) совершивших коррупционные преступления;

7) совершивших организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним;

8) наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Статья 3. Условия, порядок применения амнистии и меры по реализации настоящего Закона

1. Находящиеся в производстве уголовные дела об уголовных проступках, преступлениях небольшой, средней тяжести в отношении лиц, подпадающих под амнистию, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, в части уголовных правонарушений, указанных в статье 1 настоящего Закона, с освобождением указанных лиц от уголовной ответственности.

2. Осужденные, подпадающие под амнистию, освобождаются от наказания (основного и дополнительного) или дальнейшего его отбывания за совершение уголовных проступков, преступлений небольшой, средней тяжести, указанных в статье 1 настоящего Закона.

3. Лицам, подпадающим под амнистию, назначенное судом основное наказание за совершение тяжких преступлений, указанных в статье 1 настоящего Закона, сокращается на три четверти, по особо тяжким преступлениям – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие настоящего Закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

4. С лиц, подпадающих под амнистию, отбывших наказание за преступления небольшой, средней тяжести, указанные в статье 1 настоящего Закона, или освобожденных от его дальнейшего отбывания, снимается судимость.

5. Органы, ведущие уголовный процесс, а также учреждения и органы, исполняющие наказание, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимают меры к обеспечению исполнения настоящего Закона в течение шести месяцев со дня введения его в действие.

6. Правительство Республики Казах­стан и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы принимают меры по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений, оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Статья 4. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 2 ноября 2022 года

№ 152-VІI ЗРК

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