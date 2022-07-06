Законсервировать бывшие урановые рудники намерены власти Северо-Казахстанской области

«Консервы» для урана

Шесть урановых месторождений, расположенные в двух районах Северного Казахстана, когда-то разрабатывались открытым способом. Позже были оставлены, работы прекращены, но полноценной консервации опасных объектов так и не произошло.

– Это были старые технологии, – пояснил, выступая перед журналистами, аким области Кумар Аксакалов. – Сейчас урановая добыча происходит методом подземного скважинного выщелачивания (методом СВ), то есть закрытым способом.

К примеру, на территории Уалихановского района работает компания, занимающаяся добычей урана. Там все процессы идут под землей, без ущерба для окружающей среды.

– Открытым способом уран уже никто добывать не будет. Мы не раз обращались в Министерство энергетики, ставили вопрос о полноценной консервации бывших урановых шахт, просили денег на эти цели, но средства нам пока не выделили. Будем снова просить, – заявил глава региона.