Закрыты участки автодорог в пяти регионах

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на пяти участках автодорог республиканского значения в пяти областях республики , передает Kazpravda. kz со ссылкой на Казавтожол .

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Жамбылская область – 1 участок



«Алматы-Ташкент-Термез» км 159-238, участок с. Кенен - с. Кайнар Движение осуществляется через старый перевал Кордай – 79 км - туман, ограничение видимости, ветер.



Область Жетысу – 1 участок



«Ушарал-Достык» км 84-184, участок ст. Коктума-ст. Достык – 100 км - метель, ограничение видимости.



Карагандинская область – 1 участок



«Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход» км 0-16, участок с. Пришахтинск-с. Новостройка. – 16 км. - снег, метель, ограничение видимости.



Костанайская область – 1 участок



«Жезказган-Петропавловск» км 252-335, участок гр. Улытауской области - г. Аркалык – 83 км - в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау.



Область Улытау – 1 участок



«Жезказган-Петропавловск» км 137-252, участок п.Улытау - граница Костанайской области – 115 км - метель, ограничение видимости.



Наавтодорогах республиканского значения задействованы 337 единиц техники и 457 человек.