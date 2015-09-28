Экономика
Замедление китайской экономики не повлияет на инвестиции в Казахстан – эксперт
Ксения Воронина
Замедление развития китайской экономики может оказать незначительное отрицательное влияние на торговлю, но не повлияет на инвестиции из КНР в Казахстан. Об этом прессе сообщил главный экономист Deloitte Beijing Ситао Сюй на рабочем заседании Казахстанско-китайского делового совета в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Замедление экономики Китая может в целом повлиять на уменьшение объемов инвестиций из Китая. Я предполагаю, что может быть замедление в торговле с Казахстаном, но в плане инвестиций в Казахстан снижения не будет", – заверил китайский эксперт.

Экономист также отметил, что замедление экономики КНР было в некоторой степени необходимостью.

"Замедление случилось на очень высокой точке, и потому последствия его будут незначительны. Кроме того, замедление для китайской экономики – не недостаток, а необходимость. Раньше китайская экономика развивалась в очень интенсивном темпе, но такое развитие не может сохраняться долгое время. То есть реформа, реконструкция китайской экономики – это необходимость и неизбежность. Из-за этого может снижаться спрос на крупные виды товаров, таких как железо. Но спрос на сырую нефть и другие виды товаров не будет снижаться", – пояснил он.

Кроме того, Ситао Сюй указывает, что Китай готов к сотрудничеству в различных сферах экономики.   

"Возрастают потребности  в сельхозпродукции, экологически чистых источниках энергии и других. Мы готовы к сотрудничеству. Потенциал большой, но это не депрессия, а просто замедление", – заключил экономист.

В свою очередь заместитель председателя Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Асель Ергазиева отметила, что компанией оказывается содействие в реализации 45 казахстанско-китайских проектов на сумму $22 млрд.

"Из них 15 проектов будут реализованы в ближайшие годы. Все проекты – в приоритетных отраслях: металлургия, производство строительных материалов, инфраструктура, энергетика, машиностроение", – сказала она.

Также представитель Казахстана напомнила, что в 2016 году начнется реализация совместного проекта по строительству легкорельсовой линии метро в Казахстане.

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