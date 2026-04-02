Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также возможности возобновления деятельности Межгосударственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Одним из ключевых направлений взаимодействия между странами остается агропромышленный комплекс. Отмечено, что молочные хозяйства нескольких казахстанских регионов на протяжении нескольких лет сотрудничали с Ассоциацией производителей молока Украины по поставкам племенного молочного скота, повышению квалификации казахстанских специалистов в области управления молочно-товарными фермами.

За 2025 год товарооборот между Казахстаном и Украиной составил $415,8 млн, что на 5,4% больше, чем в 2024 г. ($394,3 млн). Основными товарами экспорта из Казахстана в Украину являются ферросплавы, удобрения, рис и другие товары. В структуре импорта – шоколад и другие продукты с содержанием какао, мучные и кондитерские изделия, лекарственные средства, сыры, творог и другие.

По итогам встречи стороны договорились активизировать деловые контакты, проработать вопрос возобновления деятельности МГК, а также расширить сотрудничество в приоритетных секторах, прежде всего, в агропромышленном комплексе.