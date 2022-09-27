Проект созвучен с поручениями, данными Главой государства в Пос­лании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Озвучивая документ, Президент подчеркнул, что «предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредст­вом повышенной стои­мости услуг для других».

Это значит, что в скором времени население станет платить за электро­энергию столько же, сколько юридичес­кие лица и бюджетные организации.

Западно-Казахстанская область вошла в число трех регионов, где с 1 сентября в пилотном режиме был запущен национальный проект, направленный на поэтапное сокращение дифференциации тарифов и ее постепенную отмену.

Но какие последствия будет иметь проект для кошельков потребителей, как он скажется на состоянии отрасли в целом?

– От практики перекрестного субсидирования необходимо уходить. Мы этот вопрос поднимали давно, – говорит генеральный директор энерго­снабжающей компании ТОО «Батыс Энергоресурсы» Роман Османов. – До недавнего времени тариф дифференцировался с целью оказания социальной поддержки населению. При этом его удешевление для всех бытовых потребителей осущест­влялось за счет искусственного удорожания электро­энергии для юридических лиц и бюджетных организаций.

С 1 октября прошлого года согласованная предельная цена на электроэнергию в регионе составляет 23,5 тенге за кВт с учетом НДС. Бытовые потребители платили на 18% ниже установленного тарифа, тогда как для юридических лиц услуга обходилась дороже на 12%, а для бюджетных организаций – на 86%.

Согласно проведенному анализу, в Западном Казахстане 45% населения использует до 250 кВт в месяц, то есть по «минимальной» квитанции. Около 18% населения потребляет до 350 кВт в месяц. Но есть группа населения, использующая чуть ли не 52% электроэнергии. Это владельцы огромных домов, где потребляемые энергетические мощности сравнимы с мини-предприятиями.

Проще говоря, если малообес­печенные граждане экономят на освещении, то состоятельные семьи благодаря дешевой электроэнергии могут отапливать полы, крыши многоуровневых домов, гаражи, бассейны. То есть при перекрестном тарифе государство поддерживало в том ­числе и тех, кто в этой поддержке не нуждался.

За счет средств бизнеса и бюджета субсидировалось все население, а не целевая малообеспеченная аудитория. Но почему состоятельные люди должны покупать электро­энергию по социальной цене, а «нагрузку за них» вынуждены нести бизнес и бюджетные организации?

1 сентября осуществлен первый этап выравнивания тарифов по группам потребителей. Согласованная предельная цена на электроэнергию остается прежней – 23,5 тенге за кВт с учетом НДС. Но теперь соглас­но правилам ценообразования государство на 10% увеличило тариф по группе «бытовой потребитель», при этом снизило на 30% для бюджетных организаций и на 5% – для юридических лиц.

– Для семьи со средним потреб­лением теперь квитанция за свет обходится дороже на 300–500 тенге. Для бюджетных организаций региона электроэнергия подешевела на два тенге за кВт, благодаря чему из бюджета до 2025 года высвободятся около 1,2 миллиарда тенге, – говорит депутат областного маслихата Дина Галиметденова. – Эти деньги могут быть направлены на решение разных проблем, в том числе и на поддержку социально незащищенных слоев населения.

Президент в Послании поручил со следующего года внедрить цифровую карту семьи, или социальный кошелек. Таким образом, меры господдерж­ки будут точечными и проактивными. Порядка 800 млн тенге на момент завершения проекта высвободятся по юридическим лицам. Здесь нужно еще отметить, что высокий тариф на электроэнергию для малого и среднего бизнеса заложен в стоимости каждого товара и услуги, поэтому в конечном итоге все равно оплачивается потребителями.

Второй, не менее важный ­момент ухода от перекрестного тарифа – создание на общест­венно значимых рынках здоровой конкуренции. Сейчас эта конкуренция только на бумаге.

– Выравнивание тарифа направлено и на то, чтобы бороться с монополией, которая по факту ­существует на немонопольном рынке. В силу статуса гарантирующего поставщика ТОО «Батыс Энергоресурсы» снабжает 100% населения области. Кроме того, заключены договоры с 70% юридических лиц и бюджетных организаций. Ряд других энергоснабжающих компаний облас­ти работает только с ­юридическими лицами и бюджетными организация­ми. При дифференцированном тарифе им это выгодно, и они не хотят брать на себя обязательств по энергоснабжению бытовых потребителей. У БЭРа должны появиться конкуренты в продаже электроэнергии физическим лицам для того, чтобы у потребителя оказался выбор. Если появится конкурентная среда, то, возможно, компании, просчитав свои затраты, скажут, что могут поставлять электроэнергию дешевле, оказывать эту услугу более оптимизировано, – поясняет Роман Османов.

У граждан большую озабоченность вызывает плачевное состояние электросетей и оборудования. Средняя изношенность электросетей в Западно-Казахстанской области на сегодня составляет 82%. Как считают энергетики, это в том числе следствие многолетнего искусственного сдерживания тарифа.

– Если из-за аварий горожане сидят без света час-два, то в районах иногда на устранение обрывов требуется несколько дней. За счет чего монополист может отремонтировать сети? Только за счет поднятия тарифа. Одномоментно это, конечно, не осуществимо, – считает депутат. – Президент акцентировал внимание на том, что теперь государство не будет заниматься искусственным сдерживанием тарифа, ведь подобный подход чреват веерными отключениями, авариями и как итог – угрозой здоровью и жизни граждан. Предлагаемая новая тарифная политика на монопольных рынках – «Тариф в обмен на инвестиции». Она предполагает, что весомую часть инвестиций собственник должен внести самостоятельно, а не за счет тарифа.

Принцип «Тариф в обмен на инвестиции» уже применялся в энергетике. Эти меры дали возможность запустить процесс модернизации отрасли. В результате в 2009–2012 годах общий объем инвестиций, направленных на восстановление, реконструкцию и модернизацию энергогенерирую­щих мощностей, составил 514,6 млрд тенге.

При этом за данный период было введено в строй 1 250 МВт. Вместе с тем, по мнению спе­циалистов, в сегодняшних реалиях данная политика должна предполагать модернизацию всей сферы, особенно сетей.

– В энергетике самое важное – сети. Производители (станции) по значимости – на втором ­месте. Но если выйдут из строя сети, электроэнергию никак не ­доведешь до потребителя, даже если к снабжающей компании выстроилась очередь из станций, – поясняет депутат.

Главная проблема такова: ­сейчас у инвесторов нет понимания того, что они получат от вложения в строительство новой или в модернизацию сущест­вующей станции или сетей. Тариф в обмен на инвес­тиции как раз и закрепляет право, что вложенные деньги вернутся.