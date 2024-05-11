Запечатлеть Победы звездный час

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Сергей Наговицын, Алматы

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

фото Юрия Беккера

Даже в самое тяжелое военное время художники создавали произведения, которые поддерживали боевой дух народа, вдохновляли на подвиги. Своим творчеством и талантом они как могли приближали Победу, наряду с хроникерами фиксируя для истории те страшные события. Многие художники отправились на фронт, участвовали в боях наравне с солдатами. Они писали репортажные портреты, виды разрушенных городов и сцены сражений, создавая уникальные свидетельства военного времени.

– Данная выставка продолжает нашу давнюю музейную традицию, – рассказывает ее куратор, заместитель директора музея, кандидат искусствоведения, член Союза художников РК Светлана Кобжанова. – В 1970-м состоялась выставка к 25-летию Великой Победы. И вот, пожалуй, с этого времени мы ежегодно устраиваем вернисажи, посвященные Дню Победы. В экспозицию вошли полотна, которые отражают тему войны у художников разных национальностей: белорусов, грузин, казахов, литовцев, русских, узбеков. Эти работы видятся сегодня очень важными. На днях мы всей страной отмечали День единства, и именно в годы войны все народы сплотились в борьбе против захватчика. Самое раннее произведение из представленных – «Трагедия на Днепре» Абрама Черкасского, где изображены события ­1943-го. Картина написана в годы Великой Отечественной войны.

Отдельного внимания заслуживает монументальная работа Ильи Глазунова. Как отметила искусствовед, она достаточно редко выставлялась, и ни разу – за годы независимости Казахстана. В 50-е годы Глазунов решил сделать эту работу своей дипломной, но тогда было не принято говорить и писать о войне с точки зрения исторической правды. Приветствовались изображения героических моментов, вызываю­щих патриотические чувства. А Глазунов изобразил эпизод из 1941 года, когда советские войс­ка отступали: у колодца люди пьют воду, на их лицах – скорбь, отчаяние, тревога в ожидании неизвестности. Из-за этой работы у художника начались сложности, даже были опасения, что ему так и не дадут защититься… Мастер повторил эту работу уже в 80-х, когда отношение к Великой Отечественной многие уже переосмыслили.

К военной тематике не раз обращались известные казах­станские художники – не только участники сражений, но и дети фронтовиков. Так, на холсте ­Магауи Аманжолова «Позиция и поступок» изображен момент сражения, где кто-то гибнет, шагнув из окопа, кто-то высоко держит знамя, кто-то, схватив противотанковую гранату, идет на врага… Трагедию происходившего описывает картина «Вес­ти 1941 года» Ерболата Толепбая. Нагим-Бек Нурмухаммедов «Под­виг», Айтымбай Молдабеков «Весна 1945», Токболат Тогысбаев «Степная баллада», Канафия Тельжанов «Победа»… Эти и другие произведения отдают дань памяти героям войны, увековечивая в памяти потомков подвиг народа.

#выставка #музей #ВОВ #музей искусств им. А. Кастеева

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