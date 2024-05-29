Запрет на онлайн-кредиты без подтверждения биометрических данных ввели в РК

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Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенными Сенатом поправками в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее на пленарном заседании сенаторы вернули закон в Мажилис, добавив в документ ряд норм:

- внесен запрет на предоставление физическим лицам банковского займа онлайн без биометрической идентификации,

- установлены дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмена.

Кроме того, уточнены нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также предоставление военнослужащим дополнительной отсрочки выплат по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы.