Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ

Пробное тестирование для подготовки к Единому национальному тестированию (ЕНТ) запустил Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана. Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

Пробное тестирование было разработано для помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке https://prob-ent.testcenter.kz/.

Для этого тестируемым необходимо только набрать ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

«Министерством на постоянно основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. В рамках принимаемых мер сегодня мы запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ.

Технология проведения пробного тестирования соответствует технологии основного ЕНТ. То есть уже сейчас абитуриентам будет доступна комбинация предметов «Математика – Информатика», которую ввели в этом году для поступления на IT-специальности. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с измененной структурой тестовых заданий», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, в этом году было принято решение уменьшить количество дистракторов (варианты ответа). В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) количество вариантов с восьми до шести.

В формате тестирования изменений нет. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор, в общем 120 тестовых заданий. Однако внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий, а по «Грамотности чтения» – 15.

«Также для подготовки к тестированию Национальным центром тестирования опубликован список 100 дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история». А по профильным предметам «Казахская литература» и «Русская литература» для абитуриентов будет доступен список произведений, по которым составлялись тестовые задания. В скором времени стартуют бесплатные онлайн-уроки», – сказал Руслан Емелбаев.

Для желающих проверить уровень знаний запущено также платное онлайн-тестирование на сайте НЦТ. Сдать тесты можно по ссылке https://cabinet.testcenter.kz/.