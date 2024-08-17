Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане

На фитосанитарном контрольном международного аэропорта столицы в срезах гвоздики выявлены объекты, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами, передает Kazpravda.kz

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Партия из 1600 гвоздик была завезена из КНР, сообщает Минсельхоз.

Отобранные образцы были направлены в республиканский центр карантина растений для проведения карантинной лабораторной экспертизы. Согласно заключению экспертизы, заражение карантинным объектом западным цветочным трипсом было подтверждено.

Составлен административный протокол и дело направлено в суд.

Зараженная продукция уничтожена.