Заражённая западным цветочным трипсом партия гвоздики уничтожена в Астане

Сельское хозяйство
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На фитосанитарном контрольном международного аэропорта столицы в срезах гвоздики выявлены объекты, сходные по морфологическим признакам с карантинными объектами, передает Kazpravda.kz

Фото: Яндекс Дзен

Партия из 1600 гвоздик была завезена из КНР, сообщает Минсельхоз.

Отобранные образцы были направлены в республиканский центр карантина растений для проведения карантинной лабораторной экспертизы. Согласно заключению экспертизы, заражение карантинным объектом западным цветочным трипсом было подтверждено.

Составлен административный протокол и дело направлено в суд.

Зараженная продукция уничтожена.

#АПК #карантин #гвоздика

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