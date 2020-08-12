Зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса

Российская Федерация зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата, передает Ria.ru
Как сообщает агентство, Россия будет продвигать вакцину на зарубежный рынок, но при этом желает иностранным партнерам успешно завершить собственные исследования и разработки.
Вакцина была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд совместно с партнерами инвестировали 4 миллиарда рублей в производство вакцины.
Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Вакцинация проводится в два этапа, вначале – компонентом I, через три недели – компонентом II. Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет; опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.
Сейчас производить вакцину начнут на двух площадках в стране – в центре Гамалеи и на фармацевтическом заводе "Биннофарм", входящем в группу АФК "Система". Акции последней, судя по данным торгов Московской биржи, подскочили почти на 6% после сообщения о производстве вакцины.
Россия договорилась о производстве своей вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год, отметили в информагентстве.