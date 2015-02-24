Зарина Дияс вышла во второй круг турнира WTA в Дохе

Первая ракетка Казахстана Зарина Дияс вышла во второй круг турнира серии WTA, который проходит в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В матче первого круга 21-летняя Дияс встречалась с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. В итоге казахстанская теннисистка расправилась с соперницей за 58 минут, выиграв со счетом 6:3, 6:2.
Стоит отметить, что Дияс является 31-й ракеткой мира, а 20-летняя представительница Туниса занимает 126-е место в рейтинге WTA. Благодаря победе Дияс сравняла счет в личном противостоянии, который теперь стал 1:1.
Во втором круге соперницей Дияс станет победительница встречи между шестой ракеткой соревнований – немецкой теннисисткой Андреа Петкович и бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Напомним, что в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который вышел 23 февраля, Зарина Дияс вновь приблизилась вплотную к ТОП-30 теннисисток мира.
В матче первого круга 21-летняя Дияс встречалась с теннисисткой из Туниса Онс Жабер. В итоге казахстанская теннисистка расправилась с соперницей за 58 минут, выиграв со счетом 6:3, 6:2.
Стоит отметить, что Дияс является 31-й ракеткой мира, а 20-летняя представительница Туниса занимает 126-е место в рейтинге WTA. Благодаря победе Дияс сравняла счет в личном противостоянии, который теперь стал 1:1.
Во втором круге соперницей Дияс станет победительница встречи между шестой ракеткой соревнований – немецкой теннисисткой Андреа Петкович и бельгийкой Кирстен Флипкенс.
Напомним, что в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который вышел 23 февраля, Зарина Дияс вновь приблизилась вплотную к ТОП-30 теннисисток мира.