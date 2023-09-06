Зарплата «мертвым душам»

Эти факты выявили сотрудники антикоррупционной службы. Они возбудили восемь уголовных дел. В итоге около 77 млн тенге уже вернулось в бюджет.

Бухгалтеры, проворачивая преступные схемы, использовали «мертвые души». Они «принимали» на работу своих знакомых, перечисляли на их счета бюджетные деньги, а потом большую часть суммы забирали себе.

К примеру, бухгалтер отдела образования Бухаржырауского района заплатила семерым лжепедагогам 40 млн тенге. Ее коллега в одной из школ Караганды заработал на «мертвых душах» 18 млн тенге. А главбух, работавший в детском саду, перечислил фиктивным работникам более восьми миллионов тенге.

Провернуть эти махинации удалось из-за отсутствия интеграции между школьными системами бухгалтерского учета, базами данных Министерства просвещения и казначейства. Последнее ведомство только проводит платежи. А вот возможности проверить сведения о работниках, которым идет зарплата, у него нет.