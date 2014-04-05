Защищая личность

Общество
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В доктрине партии «Нур Отан», определяющей ее миссию в XXI веке и роль в обеспечении эффективной реализации Стратегии «Казахстан-2050», подчеркивается особая значимость развития социальной сферы, доступа каждого человека с рождения к социальным и другим благам, а также необходимость воспитания молодежи в духе высоких ценностей. В связи с этим депутаты Парламента вносят вклад в совершенствование социального законодательства, проявляя законодательную инициативу. 

Так, недавно введен в действие инициированный депутатами Парламента Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия бытовому насилию». 

С принятием в 2009–2010 годах законов «О профилактике бытового насилия» и «О профилактике правонарушений» в арсенале правоохранительных органов появились действенные рычаги профилактики, а также новые меры административно-правового воздействия в отношении правонарушителей в сфере семейно-бытовых отношений. 

На повышение уровня профилактики бытовой преступности оказывают значительное влияние работа подразделений органов внутренних дел по защите женщин от насилия, а также деятельность неправительственного сектора. В целях оказания помощи жертвам бытового насилия в стране действуют кризисные центры, оказывающие помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия. 

Вместе с тем изучение практики применения законодательства в сфере противодействия бытовому насилию свидетельствует о наличии ряда проблем как в правоохранительном, так и в социальном аспекте, что явилось основанием для разработки группой депутатов Парламента соответствующего законопроекта. Основой для его формирования явились данные анализа соответствующей правоприменительной практики и законодательства, а также международный опыт, в том числе положения подписанной в Стамбуле в 2011 году Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, в которой сосредоточены современные представления в соответствующей области. 

Законом вносятся нормы, направленные на повышение эффективности применения законов в сфере противодействия бытовому насилию со стороны правоохранительных органов. Главным же его содержанием является социальная составляющая. Законом предусмотрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс, в законы «О государственном социальном заказе», «О специальных социальных услугах», «О профилактике бытового насилия» и «О профилактике правонарушений». 

В частности, уточнен круг семейно-бытовых отношений. Кодекс об административных правонарушениях дополнен нормами, согласно которым при установлении особых требований к поведению лица, совершившего административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, для охраны и защиты потерпевшего и членов его семьи суд в исключительных случаях вправе на срок до тридцати суток определить временную опеку над несовершеннолетними детьми и иными членами семьи, находящимися в трудной жизненной ситуации, запретить проживать лицу, совершившему бытовое насилие, в одном жилище с потерпевшим, а также запретить одной или обеим конфликтующим сторонам осуществлять передачу или реализацию каких-либо имущественных прав.

В ряде статей Кодекса об административных правонарушениях предлагается изменить меры наказания за правонарушения в семейно-бытовой сфере на более эффективные. При этом принят во внимание тот факт, что применяемый ныне штраф не является действенной мерой в профилактике бытового насилия. Кроме того, выплата штрафа зачастую наносит экономический вред самой жертве бытового насилия, что приводит к латентности соответствующих правонарушений.

Что касается социальной составляющей закона, то она также реализует ряд целей, среди которых: четкое и однозначное указание, что жертвы бытового насилия относятся к числу лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, что открывает им доступ к специальным социальным услугам. Кроме того, создаются условия для непрерывной и квалифицированной деятельности по оказанию специальных социальных услуг через уточненные правила государственного социального заказа. Также подчеркивается, что обязанность создавать и содержать специальные организации, в которых могут временно укрыться и получить необходимую помощь жертвы бытового насилия, лежит на государстве, что не исключает возможность оказания им дополнительной помощи физическими и юридическими лицами. Тем самым законом усовершенствован правовой механизм целенаправленной, системной и прозрачной деятельности в направлении социального содействия жертвам бытового насилия, что призвано повысить эффективность противодействия правонарушениям в указанной сфере.

Приоритетным направлением правовой политики Казахстана является обеспечение защиты прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в ратифицированной республикой Конвенции ООН о правах ребенка. В настоящее время все более актуализируется необходимость разработки надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию, а также устанавливать необходимые ограничения прав самого ребенка, а именно: свободу искать, получать, передавать информацию и идеи любого рода. 

Дети особо уязвимы в условиях интенсивного развития новых информационных технологий и в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию. Непредназначенная для детей информация, распространяемая с использованием СМИ, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, при обороте рек­ламной продукции, электронных и компьютерных игр, кино-, видео-, иных аудиовизуальных сообщений и материалов, оказывает на них психотравмирую­щее влияние, побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению, способствует их виктимизации, облегчает их вовлечение в совершение преступлений. Это вызывает потребность в создании эффективных механизмов обеспечения прав ребенка на информационную безопасность в условиях современного информационного пространства путем защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, полноценному нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию. 

Законодательство многих стран мира – США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Австрии, Франции, Италии, Японии – предусматривает ограничения и запреты на распространение среди детей и подростков информации, способной нанести вред здоровью и развитию детей, проведение соответствующей экспертизы информационной продукции, осуществление возрастной классификации такой продукции, установление временных рамок трансляции передач, предназначенных для детей, создание специальных контрольно-надзорных органов по защите детей от информации, наносящей им вред, а также меры ответственности за незаконный оборот информационной продукции среди несовершеннолетних, вплоть до уголовной. По указанному пути развивается и законодательство стран СНГ и Балтии. 

В то же время отечественное законодательство не содержит комплексного закона, регламентирующего отношения в соответствующей области, закрепляющего специальные требования к содержанию информационной продукции, предназначенной для разных возрастных групп детей с учетом их психофизиологических особенностей. В связи с этим депутатами инициированы и одобрены Мажилисом в первом чтении проекты законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и сопутствующий ему.

Целью законопроектов является создание законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию. 

В проекте Закона «О защите детей от информации, причиняю­щей вред их здоровью и развитию» закреплены такие успешно апробированные в зарубежной практике правовые механизмы, как осуществляемые на добровольной основе возрастная классификация и предупредительная маркировка информационной продукции, установление ограничений во времени ее теле- и радиотрансляции, иные меры охраны и защиты детей от вредной для них информации при ее публичном обороте.

Следует подчеркнуть, что меры, предусмотренные законопроектом, носят преимущественно превентивный характер. Его положения не ограничивают доступ совершеннолетних лиц к информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. В нем установлены лишь необходимые ограничения на распространение соответствующей продукции в доступное для детей время и в доступных для посещения детьми общественных местах, а также обязанности изготовителей и распространителей принимать соответствующие административные, технические, программные и иные меры защиты от доступа к ней несовершеннолетних на добровольной основе, в порядке саморегулирования. 

Задача законопроекта состоит также в том, чтобы обратить внимание взрослых, прежде всего родителей и иных близких родственников, на качество информационной продукции, к которой имеет доступ их ребенок, тем самым проявляя заботу о его физическом, психическом и нравственном здоровье и полноценном развитии. 

Светлана БЫЧКОВА, депутат Мажилиса Парламента РК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, член фракции партии «Нур Отан» 

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