Защитим наших детей

В сентябрьском Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание теме безопасности населения. Тогда Президент напомнил, что огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите прав несовершеннолетних. «Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Вся эта комплексная работа – залог благополучия в обществе.

Если же рассмотреть принимаемые меры, что называется, в разрезе, то мы увидим, что в сфере образования за последний год, для того чтобы школьники чувствовали себя защищенными, дейст­вительно сделано немало. И соответствующую работу в этом направлении продолжает вести Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

Береженого Бог бережет

Вопросы обеспечения безопасности населения не случайно проходят крас­ной нитью в Пос­лании Президента. Инциденты, случившиеся не так давно в соседних странах, заставляют по-новому взглянуть на многие вещи, в том числе и на оснащение соответствующей инфраструктурой. Как театр начинается с вешалки, так и любое образовательное учреж­дение – с турникета и охранной службы.

– Учебные заведения, независимо от форм собственности, обеспечены техническими сис­темами безо­пасности зданий, общественными пространст­вами, дорожной инфраструктурой вблизи школ. Оснащение осуществляется согласно требованиям Инструкции по организации антитеррористической безопасности объектов образования. Мониторинг по обеспечению образовательных учреждений упомянутыми системами проводится через Национальную общеобразовательную базу данных. Отмечу, что безопасная среда в организации образования для министерства не ограничивается только техническими средствами безопас­ности, но и включает эмоциональное благополучие ребенка, – рассказывает председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения

Учитывая международный опыт, в 2023 году в стране принят Комплекс­ный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. В рамках межведомственного документа и исполнения поручения Главы государства во всех регионах страны открыты центры психологической поддержки, призванные обеспечить детям доступ к профессиональной помощи психолога.

– Центры открыты по поручению Главы государства в 20 регионах страны и оказывают не только психологическую, но и медицинскую, юридическую и социальную помощь, направленные на укрепление благополучия детей и их семей. Только в текущем году в них оказана помощь порядка 40 тысячам школьников и их родным. Из этого общего числа 20 414 – несовершеннолетние, а 19 467 – родители, – уточняет спикер.

Без хейта и буллинга

Министерством утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, травле (буллингу) и кибербуллингу, а также ставшим их свидетелями. Кроме того, в рамках Национальной образовательной базы данных была разработана интерактивная карта рисков, посвященная воп­росам защиты прав детей. Эта карта включает анализ состояния учащихся в различных образовательных учреж­дениях, охватывая такие аспекты, как факты буллинга, социальное благополучие в семьях и психоэмоциональное состояние детей. Также разработана программа помощи для несовершеннолетних, пострадавших от насилия, жестокого обращения и буллинга, для тех, кто стал свидетелем правонарушений против личности. Она включает алгоритм оказания помощи детям и комплекс различных видов поддержки (медицинская, психологическая, педагогическая, социальная, правовая), основанный на оценке потребностей несовершеннолетних.

– Для формирования позитивных отношений в школьной среде на основе привития навыков доброжелательности, отзывчивости и взаимоуважения с начала учебного года стартовали две важные антибуллинговые программы: финская программа Kiva и отечественная инициатива ДОСБОЛLiKe. Они запущены в пилотном режиме и направлены на соз­дание позитивного климата в учебном заведении. Также с начала учебного года в организациях образования внедрены уроки по личной безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня развития школьников. Наша задача – не только повысить осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях, – поясняет Насымжан Оспанова.

Занятия проводятся еженедельно в течение десяти минут в рамках классно­го часа с повторением темы три раза в год. На уроках детям дают практические советы. Для большего интереса и понимания новые знания преподносят в игровой форме, через интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и так далее. Основное внимание уделяется навыкам контактирования с экстренными службами и контакт-центрами, умению безопас­но отклонить приглашение чужого человека, а также способам защиты от него и многому другому.

В этом году принят ряд законодательных поправок по обеспечению прав детей. Так, к примеру, внедрен институт наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Также установлена норма, обязывающая строительные компании при возведении многоэтажных домов устанавливать на окнах замки или механизмы безопасности. Законом по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей введены также нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении несовершеннолетних, за буллинг и запрет на высадку ребенка из автобуса. Они призваны укрепить институт семьи и безопасность подростков. Здесь же следует сказать и об усилении независимого правозащитного института уполномоченного по правам ребенка, закреплении статуса региональных детских омбудсменов, – отмечает председатель комитета.

По словам Насымжан Жамбековны, для оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах, совместно с Институтом экономических исследований, Бюро нацстатис­тики и Детским фондом ООН в Казахстане (ЮНИСЕФ) разработан и внедрен c 2022 года Индекс благополучия детей. Проведенный по нему анализ демонст­рирует положительную динамику.

Защита в онлайн-среде

– Для тесного взаимодействия государственных и общественных инс­титутов в сфере защиты прав детей при минис­терстве действует межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Аналогичные комиссии работают во всех регионах, – говорит собеседница, добавляя, что ведомством принимаются меры по обеспечению информацион­ной безо­пасности детей и повышению их цифровой грамотности.

По данным Детского фонда ОНН в Казах­стане (ЮНИСЕФ), дети 9–17 лет сообщают, что впервые получили дос­туп к Интернету в относительно юном возрасте (46% – в 5–8 лет, еще 5% – до четырех лет или младше). Понятно, что во Всемирной паутине разношерстный контент, который не просто вреден, а даже опасен для неокрепших умов, поэтому в стране действует информационная система «Кибернадзор», являющаяся наиболее оптимальным инструментом по выявлению и передаче на блокировку в уполномоченный орган информационных материалов деструктивного характера. Совместно с ЮНИСЕФ запущены информационно-образовательные кампании «Родительский контроль» и «Кибер Тұмар», представляющие собой комп­лекс информационных инструментов, материалы с практическими советами экспертов, образовательные ролики. Нужно понимать, что, несмотря на существующие программы, самая лучшая защита – привитый детям иммунитет против потребления негативного, вредного контента.

– Во всех регионах страны открыты и успешно функционируют центры педагогической поддержки родителей. Они призваны укрепить взаимодейст­вие школы и родителей в обеспечении становления каждого ребенка как личности, определения общих целей, совместного решения трудностей с учетом особенностей семьи. Для оказания свое­временной юридической, социальной и психологической помощи семьям, предот­вращения нарушений прав детей и насилия функционирует единый государственный сall-центр 111 по воп­росам семьи, женщин и детей, – добавляет глава комитета.

Резюмируя разговор, скажем, что государственная политика в интересах детей основана на законодательном обеспечении их прав, а также ответственности долж­ностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда. Добавим: 2024 год особо значим для Казахстана, поскольку нынче отмечается 30-летие со дня ратификации Конвенции ООН о правах ребенка.