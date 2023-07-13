Заслон лудомании

Если в начале 2021-го в стране действовали 38 букмекерских контор, то сегодня их 16, из которых факти­чески работают 12.

Чтобы сократить их коли­чество, Министерство культуры и спорта ведет как разъяс­нительную дея­тельность, так и работу в судебном порядке. Например, за последние три года букмекерами было доб­ровольно сдано 15 лицензий. А с начала 2023-го в судебном порядке были закрыты пять букмекерских контор, их работа не соответствовала нормам действующего законодательства. В отношении трех букмекерских контор сейчас ведется работа по аннулированию лицензий.

Сокращается и общее чис­ло субъектов игорного бизнеса в Казахстане. За последние пять лет их стало меньше в 2,5 раза: если в 2018-м их было 97, то в 2023-м – 38.

– Министерство культуры и спорта тщательно следит за соблюдением законов букмекерами и другими объектами игорного бизнеса. Так, с начала 2023 года министерством в судебном порядке было прекращено действие семи лицензий в сфере игорного бизнеса. Аналогичная работа проводится в отношении еще семи организаций. Также ведется мониторинг в Интернете. В этом году уже было заблокировано 3 670 нелегальных онлайн-казино, – отметил вице-министр МКС Ержан Еркинбаев.