Заторы на границе Казахстана с Россией прокомментировали в КГД

В ведомстве заверили, что совместно с Погранслужбой прилагают все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КГД, по состоянию на 4 ноября, на пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области наблюдалось скопление порядка 280 грузовых авто, следующих в Россию.

Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау – Астрахань.

«Однако пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 авто в сутки. Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 машин. Для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте, до 14 сотрудников», - говорится в сообщении КГД.

В КГД напомнили, что пропуск машин осуществляется через систему электронной очереди «CarGoRuqsat», которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска «Курмангазы» она действует с 9 сентября текущего года.

На данный момент проблем, связанных с электронной очередью, нет, у всех водителей имеются талоны прохождения.

«Касательно истечения сроков электронной очереди в течение одного дня до пересечения пункта пропуска, сообщаем, что в информационной системе проведены доработки с ограничением возможности бронирования очереди, в случае превышения пропускной способности пункта пропуска, а также с учетом паспортного, иных видов контроля и возможностями пропускной способности сопредельной стороны», - сообщили в ведомстве.

КГД совместно с Пограничной службой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска, добавили в пресс-службе.