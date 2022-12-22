Генпрокуратура завершает расследование январских событий

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Первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве сообщил, что завершаются расследования по январским событиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По январским событиям расследования завершаются. На сегодня осуждены 1 249 человек. В основном это те, кто совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания", – сказал представитель ведомства.

Также он сообщил, что направлены в суд дела в отношении Масимова и других руководителей КНБ. Они обвиняются в попытке захвата власти, государственной измене и превышении должностных полномочий.

"Дело экс-министра обороны Бектанова по обвинению в превышении власти также находится в суде. Окончено следствие в отношении бывшего руководства департаментов органов национальной безопасности и полиции Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. По пыткам завершены уголовные дела в отношении 29-ти сотрудников КНБ и МВД в городах Алматы и Талдыкорган. По 17-ти из них дела уже направлены в суд", – дополнил спикер.