Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"

Агентство Казахстана по противодействию коррупции завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО «Астана-Зеленстрой» А. Наурызали по факту получения взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Наурызали подозревается в том, что 2 сентября этого года получил 9 млн тенге от директора ТОО «Табиғат НС Сервис» С. Карловой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны», – проинформировали в Антикоре.

Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, показаниями свидетелей и так далее.

Процессуальное задержание А. Наурызали не применялось в связи с полным признанием вины, уточнили в агентстве.

Итоговое решение о его виновности будет принято судом.