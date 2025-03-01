Завершился обучающий курс четвертого потока Школы аналитики при Сенате

Конкурс на участие в Школе 4.0 в этом году стал самым высоким в истории проекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената парламента РК

Фото: Н.Байбулин

Сегодня в Астане прошла завершающая лекция четвертого потока Школы аналитики при Сенате.

В подведении итогов обучения принял участие председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев. На протяжении восьми недель участники проекта получали новые знания, взаимодействовали с экспертами и работали над командными докладами.

Выступая перед выпускниками четвертого потока, председатель Сената отметил значимость проекта в развитии аналитического потенциала страны. Он подчеркнул, что аналитика и цифровые технологии определяют развитие экономики, государственной политики и бизнеса, а полученные знания помогут участникам принимать эффективные решения.

В заключительный день команды презентовали свои доклады, лучшие из которых были отмечены экспертами и самими выпускниками. Тематика охватывает широкий спектр актуальных вопросов - от инклюзии в образовании и гендерного баланса до искусственного интеллекта в законотворчестве и устойчивого развития в Центральной Азии.

Итоговые материалы будут опубликованы в сборнике аналитических работ четвертого потока и переданы депутатам парламента, а также в профильные госорганы в качестве экспертных рекомендаций.

«На протяжении нескольких недель вы готовили командные доклады в рамках семи основных направлений. Каждое из них отвечает стратегическим интересам Казахстана и входит в повестку, определённую Президентом нашей страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. В рамках этих направлений вы сами предложили темы аналитических материалов. Анализируя ваши материалы, мы оценивали не только конечный результат, но и сам процесс подготовки – от сбора данных и их анализа, до аргументации выводов и предложений. Хочу отметить, что уровень докладов в этом году заметно выше. Разрыв между сильными и менее удачными работами сократился. Это свидетельствует о росте общего качества подготовки материалов и углубленном понимании тематики участниками», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Отметим, что конкурс на участие в Школе 4.0 в этом году стал самым высоким в истории проекта – 12 человек на место, что подтверждает растущий интерес молодых специалистов к усилению аналитических навыков. Было сформировано 14 команд, с участниками работали 32 лектора и 15 менторов. Кроме того, у слушателей была возможность встретиться с руководителями различных государственных органов в формате бизнес-ланчей. Общий объём лекций превысил 60 часов. Отдельное внимание в этом году было уделено региональной составляющей проекта – число участников из областей страны увеличилось втрое.

«Главной темой этого потока была «Аналитика и цифровые инструменты в Data-driven decision-making». Компании и госструктуры стремятся сегодня к эффективности через использование аналитических платформ и решений, основанных на данных. Думаю, что на примерах Национального банка, Отбасы банка, Бюро национальной статистики вы убедились, что именно такая аналитика на основе данных используется и востребована на многих уровнях. В ходе обучения вы не только получили новые знания и развили командные навыки, но и укрепили профессиональные связи, нашли соратников и заложили прочную основу для будущего сотрудничества с другими профессионалами. Все это – ваш капитал, который останется с вами и после завершения проекта», - сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам проекта.

Председатель Сената выразил уверенность, что выпускники Школы внесут значимый вклад в развитие аналитики в Казахстане, а проект станет не просто образовательным курсом, но и площадкой для формирования профессионального экспертного сообщества, которое будет работать на будущее страны.

Отметим, что в этот же день перед участниками проекта выступил Президент Nazarbayev University Вакар Ахмад с лекцией на тему «Evidence-based policy и роль академического сообщества». Его выступление подчеркнуло важность качественного анализа данных в процессе формирования государственной политики.

Напомним, что видеоверсии всех лекций Школы аналитики размещаются на официальном YouTube-канале проекта www.youtube.com/@SchoolofAnalytics.