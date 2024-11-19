Завершился республиканский проект Alayaq.net
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Два года большая команда волонтеров совместно с правоохранительными органами занималась разоблачением мошеннических схем, создавала разъясняющие ролики, вела интернет-сайт, куда можно было обратиться за помощью и поиском информации. Основатель проекта Абылайхан Абдраш рассказал о нем на итоговом форуме. Организатором мероприятия выступило РОО «Медицинская молодежь» при поддержке Министерства культуры и информации и Агентства по финансовому мониторингу.