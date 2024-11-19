Завершился республиканский проект Alayaq.net

– Мы обучили в ходе онлайн-марафона около 120 тысяч человек. Это были 10-дневные курсы, работа в группах. Разоблачили более 200 мошенничес­ких схем, включая нелегальные онлайн-казино. Как мы работали? У нас в команде есть популярные блогеры с достаточно обширной аудиторией. Подписчики могли написать блогеру, оставить своего рода заявку или рассказать о какой-либо очередной мошеннической уловке. А дальше уже подключалась наша команда, мы подготавливали тематический видео­ролик. А потом уже все остальные блогеры распространяли его через свои соцсети, – пояснил спикер.

Командой проекта подсчитано: общий информационный охват, то есть количество просмотров, за два года составил 150 млн. В среднем каждый ролик набирал 100 тыс. просмотров. Благодаря поддержке Агентства по финансовому мониторингу, полиции и других ведомств проект наладил сотрудничество с 28 государственными и общественными организациями, которые также помогали в распространении информации.

– Мы никого в своих роликах не обвиняли, даже если «обманная» информация исходила от известного нам человека – презумпцию невиновности никто не отменял. И за руку никого не ловили – это не в нашей компетенции. В основном рассказывали, как уберечь свой кошелек от различных «пустых» инфокурсов от так называемых инфоцыган, как не попасться на удочку финансовой пирамиды, не оказаться вовлеченным в сомнительные кооперативы. Иногда темы для видео нам подсказывали сотрудники правоохранительных органов, – отметил Абылайхан Абдраш.

Форум стал площадкой для обсуж­дения актуальных вопросов борьбы с интернет-мошенничеством и повышения финансовой грамотности среди молодежи. Участники говорили о достигнутых результатах, обменялись опытом и узнали о новых методах защиты от киберугроз.

– Одна из главных целей форума – продвижение идеологии закона и порядка, на которой акцентировал внимание Глава государства в своем Послании. Киберпреступность – серьезная угроза для нашего общества. Лишь закон и порядок являются гарантией безопасности каждого казахстанца. Поэтому нам необходимы эффективные меры борьбы и профилактики, – подчеркнул в своем выступлении вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Помимо вышеупомянутого сайта, на котором по номеру телефона можно проверить, не занесен ли этот абонент в мошеннический черный список, коман­дой проекта издан журнал Alayaq.net, в котором собраны рекомендации специалистов, правила интернет-гигиены и современные инструменты защиты от кибермошенничества.