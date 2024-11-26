Завершился турнир на Кубок Главнокомандующего Нацгвардией по спортивному и боевому самбо

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Во дворце «Жекпе-жек» в Актобе состоялся турнир на Кубок Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК по спортивному и боевому самбо

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Зрители стали свидетелями захватывающих поединков, разворачивавшихся на татами. По результатам трехдневного соревнования первое место в общекомандном зачете завоевала команда Регионального командования «Батыс». На втором месте оказались спортсмены столичной воинской части 5573, а третье место заняли борцы Регионального командования «Оңтүстік».

- Этот турнир стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки наших военнослужащих. Каждый участник продемонстрировал не только личное мастерство, но и стремление к победе. Такие соревнования укрепляют боевой дух наших гвардейцев и способствуют развитию воинского братства, – отметил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов.

По словам начальника отдела физической подготовки и спорта Главного командования Национальной гвардии полковника Сатжана Абишева, спортсмены, победившие в этом соревновании, в будущем поборются за Кубок Министра внутренних дел РК.

- На турнире участвовало около 70 бойцов. Из них 5 мастеров спорта международного класса, 35 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера спорта. Все спортсмены показали высокий уровень подготовки, - подчеркнул полковник Сатжан Абишев.

В личном зачете чемпионами по спортивному самбо стали: рядовой Салих Шарип (Региональное командование «Батыс») – весовая категория до 58 кг, рядовой Ержан Еренкайыпов (воинская часть 5573) – до 64 кг, рядовой Олжас Абдувалиев (воинская часть 5573, Астана) – до 79 кг, рядовой Азат Куанов (Региональное командование «Батыс») – до 98 кг,  рядовой Еламан Койшыбаев (Региональное командование «Батыс») – свыше 98 кг.

В соревнованиях по боевому самбо золотые медали завоевали: рядовой Арман Турумбетов (Региональное командование «Батыс») – до 58 кг, ефрейтор Малик Байсултанов (Региональное командование «Орталық») – до 64 кг, рядовой Али Насипкали (Региональное командование «Батыс») – до 88 кг.

В номинации «За лучшую технику» был награжден спортсмен Регионального командования «Оңтүстік» рядовой Нурасыл Есенгельды, «За волю к победе» – рядовой Усерхан Жумагул (Региональное командование «Оңтүстік»), «Лучшая борьба» – рядовой Азат Куанов (Региональное командование «Батыс»).

Кроме того, нагрудным знаком «Ұлттық ұлан үздігі» были награждены почетный гость турнира Айдар Абуов и победитель соревнования, чемпион мира и Азии рядовой Еламан Койшыбаев.

В завершении мероприятия заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов вручил победителям пояса, Кубки, дипломы и ценные призы.

#Актобе #Нацгвардия #самбо

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