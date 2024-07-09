Завершить дорожные проекты в срок и качественно поручил Олжас Бектенов

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О текущей ситуации и проводимых работах доложили министр транспорта Марат Карабаев, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев, руководители Национального центра качества дорожных активов и КаздорНИИ, акимы ряда регионов.

В рамках исполнения поручения главы государства по приведению в нормативное состояние всей республиканской сети дорог до 2025 года строительно-ремонтные работы на сегодня ведутся на 12 тыс. км автомобильных дорог Казахстана, в том числе на 8 тыс. км республиканской сети и 4 тыс. км – местной. По данным министерства транспорта, до конца текущего года на 7 тыс. км работы будут завершены.

В настоящее время нормативное состояние республиканских трасс составляет 92%, местных дорог – 87%. До конца текущего года данные показатели будут доведены на 93% и 89% соответственно.

По словам Марата Карабаева, в этом году завершается несколько важных отечественных проектов. В частности, самый длинный автомобильный тоннель на перевале Шакпак баба в Туркестанской области будет сдан в эксплуатацию в июле. В сентябре будет открыт автомобильный путепровод на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы. Будет введена в эксплуатацию автодорога Мерке - Бурылбайтал, которая соединяет центральные и северные регионы страны с коридором Западная Европа – Западный Китай. Строительство моста через Бухтарминское водохранилище планируется завершить в этом году. Также до конца этого года ожидается полное завершение ремонтных работ на автодорогах Казталовка - Жанибек и Униге – Бисен - Сайхин общей протяженностью 245 километров.

Глава Минтранспорта отметил, что, учитывая большой объем инвестиций в строительство, крайне важно сохранить на должном уровне построенные дороги. По его информации, всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки.

— Это напрямую влияет на разрушение путей. Для этого разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования. Данные нормы планируем ввести на рассмотрение в Мажилис до сентября этого года, – резюмировал Марат Карабаев.

По данным Национального центра качества дорожных активов, за 6 месяцев текущего года экспертизой качества охвачено 100% объектов республиканской сети и 84% объектов местной сети. В десяти регионах достигнут полный охват местной сети.

Осуществлено 5 тыс. выездов, в ходе которых отобрано и испытано порядка 11 тыс. проб материалов. По результатам экспертизы не допущены к применению 16 тыс. тонн асфальтобетона, 27 тыс. тонн инертных материалов и 3 тыс. тонн битума. Наибольшее количество несоответствий наблюдается в Жамбылской, Туркестанской областях и области Абай.

Также в ходе экспертизы было выявлено 1,9 тыс. нарушений технологии производства работ, из которых устранен 621 дефект. Оставшиеся дефекты взяты на контроль и будут устранены до ввода объектов в эксплуатацию. В результате подрядными организациями переустроено 99 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия, 28 тыс. м2 основания и заменено 18 тыс. м3 щебня.

В свою очередь президент АО «КаздорНИИ» Арман Алибаева рассказала о наполнении информацией Единой цифровой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий. Спикер также отметила, что острая нехватка специалистов в автодорожной отрасли привела к дефициту кадров инженерного, линейного составов и научно-технических работников.

- В течение последних пяти лет в вузах отсутствовала подготовка специалистов по направлению «Транспортное строительство», более 15 лет не выделялись гранты на докторантуру по данному направлению. В результате совместной работы с министерством науки и высшего образования, в текущем году открыто отдельное направление специальности «Транспортное строительство», планируется ежегодное выделение до 900 грантов, в том числе десяти грантов на докторантуру, - сообщила Арман Алибаева.

По ее словам, ведется работа по внедрению обязательного повышения квалификации специалистов автодорожной отрасли не реже одного раза в пять лет. Создана отраслевая квалификационная база – JOLSHY, в которой будет доступен реестр всех специалистов, инженеров и студентов, задействованных в автодорожной отрасли, с присвоением рейтинга каждому специалисту.

Глава правительства Олжас Бектенов, резюмируя обсуждение, подчеркнул, что в текущем году в Казахстане будет завершен ряд крупных автодорожных проектов: Караганда – Алматы, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань и Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Наряду с этим в стране также начинается ремонт порядка 2,5 тыс. км республиканских дорог.

Премьер-министр акцентировал внимание на проблеме финансирования. Так, в отдельных регионах отмечаются низкие темпы освоения выделяемых трансфертов общего характера. В качестве примеров он привел Актюбинскую, Туркестанскую области и Улытау.

Также был поднят вопрос четкого соблюдения сроков реализации проектов, что особенно важно в северных и восточных регионах, отличающихся коротким строительным сезоном. В этой связи поручено принять все меры для достижения поставленных задач в сжатые сроки.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на обращениях казахстанцев с жалобами на состояние дорог, в основном, местного значения.

- Жители Мугаджарского района Актюбинской области показали качество уложенного в этом году асфальта между селами Джурун и Каракол, который крошится. Жители села Коянкос Кербулакского района области Жетысу сами заставили подрядчика прекратить работы из-за несоблюдения технологии укладки асфальта. Где акиматы, почему на постоянной основе не проводится качественный контроль? В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству транспорта совместно с акиматами областей поручено обеспечить завершение действующих дорожных проектов в сроки. Помимо этого отмечена необходимость своевременного проектирования и подготовки новых проектов. Для этого нужно уже сейчас заранее резервировать земельные участки.

На сегодня требуется изъятие 550 участков для начала реализации новых автодорожных проектов. Среди них Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын и обход города Сарыагаш.

В ходе заседания премьер-министр поручил комплексно решать вопросы развития дорожной инфраструктуры с обеспечением высокого качества, а также усилить работу по снижению коррупционных рисков при строительстве дорог.

Глава правительства обратил внимание на проблему проезда большегрузных карьерных самосвалов на дорогах общего пользования, влияющую на качество дорог.

- Министерству транспорта ранее поручалось принять соответствующие меры по недопущению проезда тяжелой техники, не соответствующей допустимым параметрам. Поэтому были внесены поправки в законодательство, предусматривающие запрет выезда карьерных самосвалов на дороги общего пользования с 2026 года. Необходимо проработать вопрос по введению данной нормы уже с 2025 года, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер акцентировал внимание на ежегодно возникающей проблеме нехватки дорожно-строительных материалов в разгар работ. В связи чем министерству транспорта поручено провести ревизию наличия инертных материалов, технических и трудовых ресурсов, а также своевременно обеспечивать подрядные компании дорожным битумом.

Наличие в Казахстане водопропускных сооружений под действующей дорожной инфраструктурой – еще одна проблема, которая была особенно обострена текущей весной.

- Сколько было размыто дорог из-за течения и скопления воды. А если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги удалось бы сохранить. В этой связи Министерству транспорта надо обеспечить пересмотр действующей инфраструктуры. Также следует актуализировать нормативы при проектировании новых дорожно-строительных проектов с учетом гидрогеологической обстановки на местности, внедрения новых технологий, а также цифровизации проектных решений, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства также отметил, что новым Законом «О государственных закупках» предусмотрено внедрение в дорожном строительстве проектов «под ключ» по принципу ЕРСМ – Engineering Procurement and Construction Managemen (проектирование, инжиниринг, поставки и управление строительством). Теперь необходимо обеспечить четкий механизм его реализации. Помимо этого, министерству промышленности и строительства совместно с министерством финансов поручено в срочном порядке разработать и утвердить механизм осуществления реализации бюджетных проектов, с учетом опыта проекта БАКАД.