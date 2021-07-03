Зависимость мировой экономики от нефти станет иной – Келимбетов
Екатерина Елисеева
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов в ходе конференции Astana Finance Days высказал мнение об изменениях в мировой экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его мнению, сейчас во всем мире идет анализ, как правительства тех или иных стран смогли справиться с пандемией коронавирусной инфекции. У Казахстана достаточно позитивные оценки.
"В целом, можно констатировать, что наша подушка безопасности позволила оказать социальную поддержку, создавать рабочие места, но понятно, что мы использовали средства Национального фонда, понятно, что скорее всего росли бюджетные расходы, дефицит бюджета. Нельзя надеяться, что такая ситуация может быть на постоянной основе. Необходимо смотреть в будущее. Как раз Президент дал поручение всем госорганам, что мы должны заглянуть немного в будущее. Когда мы видим, что происходит у нас в Казахстане, что происходит в мире, то видим, что очень многое меняется", – сказал спикер.
По его словам, пандемия как раз ускорила все мега тренды, которые можно сейчас наблюдать.
"Прежде всего, стало понятно, что в эти дни цена барреля нефти Brent увеличивается, но в целом было очевидно, что зависимость мировой экономики от нефти будет несколько иной. И рассчитывать на супер-циклы цен на нефть достаточно трудно. В связи с этим в перезагрузке нуждается своего рода экономическая и бизнес-модель государства, то есть, каковы будут источники бюджета в перспективе, что будет источником экономического роста на фоне вот такого тренда на декарбонизацию", – продолжил Келимбетов.
Он отметил, что Казахстан экспортирует, прежде всего, в Европейский союз и Китай.
"Мы знаем, что эти два экономических пространства очень сильно нацелены на новые стандарты "зеленой" экономики, поддержку охраны окружающей среды. Мы знаем, что Европейский союз планирует вводить углеродный налог. На самом деле очень много сигналов, что в целом меняется отношение к инвестициям в нефтегазовом секторе", – заявил Кайрат Келимбетов.
С его слов, два таких фактора наряду с увеличением геополитического противостояния, торговых войн крупнейших экономик друг с другом - все это безусловно изменило картину мира.
"Казахстану, чтобы понимать, какая стратегия у нас должна быть, на что мы должны надеяться, во что вкладывать, прежде всего, имею ввиду не только краткосрочные меры поддержки рабочих мест, поддержки благосостояния сейчас, но и то, насколько устойчивая эта модель в перспективе, с этой целью был создан Высший совет по реформам, который президент возглавил сам и, вы знаете, что все экономические ведомства туда вошли. Там происходит обсуждение, какова должна быть в целом стратегия. В феврале был принят Нацплан развития до 2025 года - это аналог стратегического плана и там были определены специальные приоритеты", – подытожил спикер.
Келимбетов подчеркнул, что прежде всего есть целеполагание, есть задачи в национальном плане, и есть 10 приоритетов развития Казахстана по 3 ключевым направлениям: благополучие граждан, слышащее государство и сильная инновационная экономика.