Экономика
Зависимость мировой экономики от нефти станет иной – Келимбетов
Екатерина Елисеева
Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрат Келимбетов в ходе конференции Astana Finance Days высказал мнение об изменениях в мировой экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его мнению, сейчас во всем мире идет анализ, как правительства тех или иных стран смогли справиться с пандемией коронавирусной инфекции. У Казахстана достаточно позитивные оценки.

"В целом, можно констатировать, что наша подушка безопасности позволила оказать социальную поддержку, создавать рабочие места, но понятно, что мы использовали средства Национального фонда, понятно, что скорее всего росли бюджетные расходы, дефицит бюджета. Нельзя надеяться, что такая ситуация может быть на постоянной основе. Необходимо смотреть в будущее. Как раз Президент дал поручение всем госорганам, что мы должны заглянуть немного в будущее. Когда мы видим, что происходит у нас в Казахстане, что происходит в мире, то видим, что очень многое меняется", – сказал спикер. 

По его словам,  пандемия как раз ускорила все мега тренды, которые можно сейчас наблюдать. 

"Прежде всего, стало понятно, что в эти дни цена барреля нефти Brent увеличивается, но в целом было очевидно, что зависимость мировой экономики от нефти будет несколько иной. И рассчитывать на супер-циклы цен на нефть достаточно трудно. В связи с этим в перезагрузке нуждается своего рода экономическая и бизнес-модель государства, то есть, каковы будут источники бюджета в перспективе, что будет источником экономического роста на фоне вот такого тренда на декарбонизацию", – продолжил Келимбетов.

 Он отметил, что Казахстан экспортирует, прежде всего, в Европейский союз и Китай.

"Мы знаем, что эти два экономических пространства очень сильно нацелены на новые стандарты "зеленой" экономики, поддержку охраны окружающей среды. Мы знаем, что Европейский союз планирует вводить углеродный налог. На самом деле очень много сигналов, что в целом меняется отношение к инвестициям в нефтегазовом секторе", – заявил Кайрат Келимбетов.

С его слов, два таких фактора наряду с увеличением геополитического противостояния, торговых войн крупнейших экономик друг с другом - все это безусловно изменило картину мира.

"Казахстану, чтобы понимать, какая стратегия у нас должна быть, на что мы должны надеяться, во что вкладывать, прежде всего, имею ввиду не только краткосрочные меры поддержки рабочих мест, поддержки благосостояния сейчас, но и то, насколько устойчивая эта модель в перспективе, с этой целью был создан Высший совет по реформам, который президент возглавил сам и, вы знаете, что все экономические ведомства туда вошли. Там происходит обсуждение, какова должна быть в целом стратегия. В феврале был принят Нацплан развития до 2025 года - это аналог стратегического плана и там были определены специальные приоритеты", – подытожил спикер. 

Келимбетов подчеркнул, что прежде всего есть целеполагание, есть задачи в национальном плане, и есть 10 приоритетов развития Казахстана по 3 ключевым направлениям: благополучие граждан, слышащее государство и сильная инновационная экономика.

Популярное

Все
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 мая
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Плывшего на бревне мужчину вытащили из Иртыша полицейские Семея
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
День выпускников КазНУ
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Закон Республики Казахстан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную р…
Международное сотрудничество , Экономика
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанс…
Экономика
Возврат излишне уплаченных средств утильсбора начат в Казах…
Мажилис , Экономика , Транспорт
Программа льготного автокредитования вскрыла искусственно с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]