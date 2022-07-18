Завод по производству соды планируют запустить в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На заседании рассмотрены нормы налогообложения, в том числе в части применения понятия «роялти» для целей налогообложения, определения объекта обложения налогом на имущество энергопроизводящих организаций, а также сроков применения обновленного перечня товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил дополнительно проработать первые два вопроса с учетом мнения всех заинтересованных сторон и возможного влияния на социально-экономическую обстановку.

На заседании также рассмотрен проект строительства завода по производству кальцинированной соды на территории Аральского района Кызылординской области. Его реализация позволит привлечь порядка 140 млрд тг инвестиций, создать более 700 постоянных рабочих мест и обеспечить импортозамещение за счет производства около 300 тыс. тонн продукции в год.

Премьер-Министр поручил рассмотреть возможность финансирования строительства инфраструктуры, необходимой для завода, а также продолжить проработку проекта в части привлечения инвесторов.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы строительства многофункционального гостинично-туристского комплекса в Актау, который позволит привлечь 170 млрд тг инвестиций, создать порядка 4000 прямых и косвенных рабочих мест, а также увеличить туристический поток в Мангистаускую область до 850 тыс. человек.

Глава Правительства поручил ускорить реализацию проекта и рассмотреть возможность выделения бюджетного кредита АО «БРК» для завершения строительства всех начатых объектов.

Участники заседания также рассмотрели вопрос создания рабочей группы по выработке рекомендаций по вопросам разгосударствления и приватизации.