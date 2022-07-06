Здесь бьется сердце Евразии

Эта находка, сделанная в 2000 году, подтвердила, что в степи существовала наряду с кочевой и оседлая культура, уже в X–XII веках здесь строили города.

Открытием, перевернувшим представления археологов, стала сеть ирригационных каналов в восточной части городища. Эта находка говорит о том, что жители поселения выращивали овощи и зерно на полях на общей площади в несколько десятков гектаров, и для посевов они создали продуманную оросительную систему из связанных между собой арыков.

Уже в те далекие века Бозок стал своеобразным центром соприкосновения религий и культур. Часть захоронений, обнаруженных в некрополе, была построена по исламским канонам, другие – в соответствии с традициями язычества. В маленьком поселении люди жили одновременно по исламскому и языческому укладам. Но что самое удивительное – здесь кочевая культура встречалась с оседлой.

Третий этап развития городища Бозок, по данным археологов, пришелся на время Золотой Орды – XIII–XIV века, когда это место с мавзолеями мусульманских миссионеров стало культовым.

Часть площадок, огороженных рвами, по данным археологов, была расчищена и покрыта глиной. На них ставили юрты. Тогда же среди жилых кварталов выстроили первый минарет, появились мавзолеи. Бозок стал поселением городского типа.

Первые жители городка бросили его на несколько столетий, а в Х–XI веках сюда снова пришли люди. Расчистили оборонительные рвы, обустроили печи для обжига кирпича и уже из него отстроили новые дома на месте старых кварталов.

Чем дальше продвигались исследователи в глубь истории, тем больше признавали, что Бозок – археологический феномен. Структура городища была необычна для степных построек, памятник имеет три исторических слоя.

По данным археологов, на берегу озера Бузукты обнаружили средневековый оседлый город. Несколько центральных жилых кварталов были обнесены рвом, валом и глинобитными стенами. К северу от них находились производственные постройки и несколько жилых зданий, а на юге от города располагался некрополь.

Так получилось, что первая археологическая экспедиция под руководством известного историка, заслуженного деятеля Казахстана Кемаля Акишева прибыла в есильские степи исследовать находки только в 1998 году, а в 1999-м начались раскопки.

Впервые странные рельефы правильной формы здесь увидели геодезисты, проводившие аэрофотосъемку местности еще в советское время. Снимки заинтересовали ученых, но в СССР бушевали политические страсти, и всем было не до науки.

Сейчас доподлинно неизвестно, какое имя носил небольшой городок на караванной тропе, который стоял здесь, в пяти километ­рах от современной столицы. Археологи датируют найденные здесь первые постройки VII–VIII веками нашей эры. Ученые дали городищу название Бозок – «Сияющая стрела».

По приметной для знающих людей караванной тропе можно было прийти в поселение, где путники могли напоить животных, съесть сытный домашний ужин и переночевать под крышей, чтобы утром отправиться в путь.

Глядя на шумные проспекты и развязки, сияющие стеклянным блеском небоскребы, переливы ночных огней, сложно представить, что лишь несколько страниц истории тому назад здесь плавно несла свои воды река, по берегам которой лежала бескрайняя степь. Она звучала привычным звоном кузнечиков и переливами мелких птах, шорохом колючей травы. Изредка в эту гармонию вносили свои ноты караваны, проходившие через Караоткель – «Черный брод», несущие дальше, на запад, восточные сказки, цвета и ароматы.

Самая молодая столица в мире – город Нур-Султан – сегодня, без сомнения, широко известна как глобальный центр межцивилизационного и межкультурного диалога, как уникальное явление в современной урбанистике.

Находящийся на караванной тропе Шелкового пути Бозок получал новые знания и технологии и из Китая, и с арабского Востока, и из Европы. По данным историков, Сары-Арка еще в бронзовом веке благодаря потоку информации между Востоком и Западом стала технологическим центром, где обрабатывали металл и создавали изделия, которые славились по всей Евразии.

Здесь же, в Сары-Арке, располагались известные на всем континенте центры кожевенного производства, добычи и обработки серебра, высокопородного коневодства. Междуречье Нуры и Есиля, по версии археологов, могло быть экономическим и административным центром Сары-Арки с незапамятных времен.

НАПЕВ СТЕПНОГО ВЕТРА

Местность у излучины реки Есиль известна по историческому названию Акмола. Это имя известно краеведам как источник первого названия города, соз­данного здесь Акмолинска. Есть несколько научных версий того, откуда взялась «Акмола». К слову, ни одна из них не ассоциирует это название с «Белой могилой» – версией, которая была популярна у критиков возвращения городу исторического имени.

Итак, «акмола», по первой научной версии, – слово, которое переводилось с древних языков кочевых племен как холм, возвышенность белого цвета. Похожую версию изложил в своих трудах знаменитый ранневизантийский историк VI века Прокопий Кессарийский, исследовавший речь, письменность, быт и традиции кочевников Великой степи. Он предполагал, что словом «мола» гунны называли высокий холм или рукотворную возвышенность, а также крепость. То есть «акмола» могла означать крепость со стенами белого цвета либо какую-то священную постройку, так как термин «ак» мог значить не только нечто белое, но и нечто святое.

Третий вариант восходит уже к работам филологов казахского языка и более современных исследований истории междуречья Нуры и Есиля. По версии ученых, эта территория была долгое время известна как место ярмарок крупного рогатого скота и молочных продуктов – кумыса, айрана, курта, шубата и других. Потому и название «акмола» может означать «белое молочное изобилие» либо «белое святое место», поскольку у кочевников была традиция обожествлять все, связанное с молоком и молочными продуктами.

Место у излучины ласковой степной реки приглянулось однажды и русским поселенцам. Как сообщает портал e-history.kz, в архивах хранится история про офицера царской армии Федора Шубина. Мол, собирался он строить военное укрепление и спросил совета у здешних аксакалов. Они рекомендовали ставить его у брода Караоткель. Следуя этой рекомендации, офицер внес предложение, по которому был составлен и принят документ 18 июня 1830 года, постановляющий: военному укреп­лению и городку при нем быть. Имя новому поселению дали по названию местности – Акмолинск.

На берегу реки возвели несколько административных зданий, а спустя 10 лет вокруг них уже стояло замкнутое в квадрат полевое укрепление, состоящее из защитного вала и рва. Над одним из пяти бастионов укреп­ления, центральным северным, возвели башню.

В старой части столицы и сегодня можно найти то место, где находилась Акмолинская крепость. Старинные карты изучили участники проекта «4 города» и, сопоставив их с современными городскими кварталами, определили, что крепость находилась в пределах квадрата современных улиц Желтоксан, Кенесары и улицы Красной (идет параллельно проспекту Сарыарка позади отеля Radisson park inn). Северная башня стояла на месте ворот Центрального стадиона им. Мунайтпасова в начале проспекта Жеңіс.

Вокруг крепости постепенно сформировалась казачья слободка, остающаяся историческим районом города. В этих местах развивалась торговля, на нынешней центральной площади старого города располагался акмолинский базар, который был важной точкой на пути торговых караванов. Вокруг него возникали купеческие дома и магазины.

Сохранившийся до наших дней дом купца Кубрина и торговые помещения – это сегодняшний супермаркет на углу улиц Кенесары и Мамбетова.

Позднее Акмолинск стал известен своими кожевенными и мыловаренными фабриками, свечными и кирпичными заводами, кузницами и другими промышленными предприятиями. В конце XIX века разросшееся поселение обрело статус города.

У Акмолинска появился генеральный план застройки, в котором были предусмотрены деление на районы, создание лес­ного питомника на берегу реки Есиль и масштабные проекты по озеленению городской территории. К слову, последние были реализованы вопреки сложным условиям для растениеводства и благодаря профессионализму лесоводов.

МАРШЕМ ПОД БАРАБАННУЮ ДРОБЬ

Новое дыхание и наполнение для города Акмолинска готовила середина XX века. Сотни тысяч советских граждан из разных республик дружно двинулись в 50-е годы прошлого столетия в казахские степи по призыву влас­тей поднимать целину.

В степи возникали гектары возделанных полей, росли совхозы и колхозы, новые поселенцы выращивали первые большие урожаи пшеницы. Чтобы тонны зерна доставить в другие регио­ны большой страны, нужны были логистические маршруты, крупный железнодорожный узел и место, где будет координироваться процесс транспортировки.

Центром Целинного края был выбран город с населением около 115 тыс. человек – Акмолинск. В декабре 1960 года его переименовали в Целиноград.

Город принял огромный поток молодежи, прибывающей на целину по комсомольским путевкам. За первые полгода приезжие строители сдали в Целинограде 650 новых благоустроенных квартир, а до конца 1962 года в городе выстроили еще восемь многоквартирных домов, позже названных «ленинградскими», так как строители этих жилых районов приехали из Ленинграда.

Также в городе появились четыре типовые пятиэтажные школы, началось возведение семиэтажного Дома советов на центральной площади (сейчас – здание столичного акимата). За два года к существовавшим в городе 600 тыс. кв. м жилья прибавились новые 115 тыс. кв. м.

В 1963 году в Целинограде начал работать свой телецентр, а также был открыт новый архитектурный объект – Дворец целинников с залом на 2,35 тыс. человек, с уникальными акустическими характеристиками и большим зимним садом. По масштабам и уровню оборудования он считался вторым в СССР после Кремлевского Дворца съездов. Сейчас это здание сохранено как концертный зал «Астана».

Во времена Целинограда был построен капитальный пешеходный мост, соединяющий город и парк на левом берегу Есиля, а также транспортный мост от крупнейшего на тот момент в городе проспекта Целинников до начала на левом берегу реки двух крупных транспортных артерий – Рождественской (сейчас улица Кабанбай-батыра) и Коргалжынской трасс.

СИМФОНИЯ СИЛЫ И НОВИЗНЫ

Конец минувшего столетия для столицы Целинного края стал новым началом. Город на берегу Есиля превратился в столицу новой страны – независимой Рес­публики Казахстан.

Как отмечают эксперты, первым аргументом в пользу переноса административного центра страны из Алматы в Целиноград, которому было возвращено историческое имя Акмола, стало расположение города практически в географическом центре страны.

Предложивший проект переноса столицы в Акмолу Первый Президент Нурсултан Назарбаев­ позднее отмечал, что город был выбран по 32 параметрам. Учитывались индексы социально-экономического развития, особенности климата, уровень сейсмической активности, состояние окружающей среды, ландшафт, транспортная инфраструктура и ряд других факторов.

Как отмечают сегодня эксперты, проект переноса столицы стал мощным импульсом развития для нового государства, переживавшего в тот период тяжелый экономический и социальный кризис.

Страна остро нуждалась в новых рабочих местах, проектах, которые могли бы подтолкнуть экономическое развитие. Тогда строительство новой столицы стало общенациональным объеди­няющим проектом, возродившим строительную отрасль, запустившим множество оздоравливающих процессов в экономике и жизни общества. Это был проект, вернувший Казах­стану дух созидания и развития, стремления в будущее.

В октябре 1997 года Нурсултан Назарбаев объявил о дате официального объявления Акмолы столицей Казахстана – 10 декабря того же года. Международная презентация казахстанской столицы состоялась 10 июня 1998-го, город получил новое имя – Астана.

Чтобы построить практически новый город с нуля в сердце Евразии, нужны были архитектурный талант, смелость и тонкое чувство пространства. Именно этими качествами обладал ныне покойный известный японский архитектор Кисё Курокава. К тому моменту он был автором ряда грандиозных проектов, таких как музей Ван Гога в Амстердаме и международный аэропорт в Куала-Лумпуре.

Комплексный план развития Астаны сенсей предложил основать на принципах симбиоза, метаболизма и абстрактного символизма. Симбиоз и метаболизм означали восприятие города как единого живого организма с артериями автомагистралей, зелеными «легкими», «сердцем» в административном центре и большим «телом», состоящим из жилых кварталов, торговых центров, культурных и спортивных объектов.

В первую очередь Кисё Курокава категорически возражал против того, чтобы делать Есиль центральной осью города. По его словам, большой город может просто «убить» реку, загрязнить ее, отравить или высушить. Поэтому основную застройку нового административного центра по проекту Курокавы разместили на левом берегу, но на значительном расстоянии от реки.

Стартом формирования нового административного центра считается 2000 год, когда началось строительство основных объектов нового административного центра, в 2002-м году сдан центральный объект левобережной застройки – монумент «Байтерек», в 2004-м завершилось строительство резиденции Президента – Акорды.

Темпы строительства в новой столице были невероятными, за считанные годы возникали новые жилые микрорайоны, создавались парки и скверы, площади и уникальные архитектурные объекты.

ГАРМОНИЯ МИРА И ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Новая столица Казахстана обрела важный статус в глобальном масштабе в 1999 году, когда Астане была присуждена премия ЮНЕСКО «Города за мир».

Этой почетной награды удос­таи­вались города, которые вносили весомый вклад в культуру мира, демонстрировали впечатляющие успехи в сфере экологии и ряде других. Являвшийся в те годы генеральным директором ЮНЕСКО­ Федерико Майор, вручая престижную награду, отметил, что Президент страны и городские власти приложили огромные усилия, чтобы превратить новую столицу в центр науки, культуры и образования, в символ независимости молодого государства.

В последующие десятилетия Астана неоднократно подтверждала свой статус «Города мира». Именно сюда, в столицу Казахстана нанес в 2001 году визит Папа Римский Иоанн Павел II. Для понтифика это был первый город, который он посетил во всей Центральной Азии.

А через год, в 2002-м, в молодую столицу Казахстана прибыл Генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан. И для него посещение Астаны также стало первой поездкой в Центрально-Азиатский регион.

Уникальный форум, ставший символом нового глобального диалога культур, религий и цивилизаций, по инициативе

Нурсултана Назарбаева был соз­ван также в Астане в 2003 году. Он носит название Съезд лидеров мировых и традиционных религий. И тогда впервые в мировой истории в столице Казахстана представители ряда конфессий, столетиями конфликтовавших друг с другом, сели за один стол переговоров во имя укрепления мира и стабильности на планете.

1 сентября 2006 года в Астане был открыт Дворец Мира и Согласия – здание в виде пирамиды высотой 77 метров, где теперь проходят все съезды лидеров мировых и традиционных религий.

В городе, который называют сердцем Евразии, в разные годы проходили мероприятия, имеющие международное и глобальное значение. Встречи на высшем и высоком уровнях по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Исламского сотрудничества, Тюркского совета, Евразийского экономического союза, Совещания по взаимодейст­вию и мерам доверия в Азии.

Первый и пока единственный в XXI веке Саммит Организации по безопасности и сотрудничест­ву в Европе также состоялся в Астане в 2010 году.

Экспертов мирового уровня ежегодно собирает Астанинский экономический форум. Здесь же, в казахстанской столице, с января 2017 года проходят встречи в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

Масштабным международным событием стала состоявшаяся в столице специализированная выставка «ЭКСПО-2017», посвященная теме «Энергия будущего». В ней участвовали 115 стран и 22 международные организации. За 3 месяца выставку посетили около 4 млн человек, среди которых были туристы из более чем 180 стран мира.

Сейчас на базе инфраструктуры выставки «ЭКСПО-2017» создан Международный финансовый центр «Астана», открыта Биржа МФЦА, в рамках которой действует особая система правосудия и арбитража, работающая по принципам английского права.

Также в бывших павильонах выставки «ЭКСПО» развернут международный технопарк

IТ-стартапов Astana Hub. Он задуман как центр, предоставляющий талантливой молодежи из разных стран возможность реализовать свои прорывные идеи. Astana Hub – это лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, грантовые программы, площадка для обмена знаниями и опытом, а также налаживания связей с инвесторами в разных странах.

В 2019-м началась новая глава в истории казахстанской столицы. По предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева город был переименован в честь Первого Президента. С 23 марта 2019 года город называется Нур-Султан.

И еще несколько интересных фактов о казахстанской столице. В 2003 году Астана вошла в список 30 лучших городов мира по версии мирового рейтингового агентства Moody’s Investors Service. В 2018-м – в рейтинг мировых финансовых центров наряду с такими мегаполисами, как Лондон, Токио, Пекин и Нью-Йорк.

Нур-Султан называют городом цветов. Ежегодно в столице высаживают более 8 млн цветов на площади 160 тыс. кв. м. Вокруг города в зеленом поясе площадью свыше 14,8 га растет порядка 9,6 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников. Много лет назад голландские цветоводы подарили юной Астане специально созданный сорт тюльпанов, носящий имя казахстанской столицы.

В столице Казахстана находятся самое большое в мире здание шатровой формы, вошедшее в Книгу Гиннесса, – «Хан Шатыр», самая большая мечеть в Цент­ральной Азии с высотой минаретов 130 метров, способная вместить до 30 тыс. человек, самое высокое на данный момент здание в Центральной Азии – «Абу-Даби Плаза», башня которого поднимается на 311 метров и насчитывает 75 этажей, и еще множество уникальных объектов.

Юная, но с глубокими историческими корнями столица Казахстана сегодня – это центр новых технологий с развитой «цифровой средой». Это город молодой энергии, креативной, яркой и бесстрашной, полный надежды и устремленный в будущее. Здесь создается новая реальность.