Здесь растят специалистов XXI века Образование 23 ноября 2024 г. 1:33 83 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики Сфера образования – одно из флагманских направлений в сотрудничестве Казахстана и России на гуманитарном треке фото с сайта Казахстанского филиала МГУ Область человеческих отношений Сфера образования и науки, пожалуй, одна из самых чувствительных к тенденциям в международных отношениях. Это сотрудничество не только способствует повышению профессионального кадрового потенциала каждой страны, но и служит важным инструментом культурной дипломатии. Получая знания в других государствах, наши студенты презентуют миру Казахстан, его историю, культуру, менталитет, а открытие филиалов зарубежных вузов в нашей республике позволяет внедрить современные модели научной экосистемы в национальную систему образования и науки. Открытость Казахстана для международного сотрудничества в этой сфере способствует налаживанию конструктивного партнерства со многими странами мира. Особенно важны такие связи между государствами, которые объединяют общие страницы истории и близкое соседство. Именно поэтому сотрудничество в сфере образования остается одним из самых больших и важных в казахстанско-российских отношениях, когда речь идет о культурно-гуманитарном взаимодействии. Связи в сфере образования между Казахстаном и Россией всегда были очень тесными и планомерно укрепляются на протяжении всего периода независимости, поддерживаемые политической волей на высшем уровне. Например, в Совместном заявлении президентов двух стран к десятилетию подписания Договора между Казахстаном и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке этому направлению уделено особое внимание. Подчеркивается важность расширения взаимодействия в подготовке квалифицированных специалистов и работы филиалов ведущих казахстанских и российских вузов на территории двух государств. На международной конференции «Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве» Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль сферы образования в процессе укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. Сегодня в нашей стране работают восемь филиалов российских вузов. Старейшим из них является Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, который был открыт в 1984 году. В 2022-м на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева начал работу филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина, а на базе КазНУ им. аль-Фараби – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В этом году открылся филиал Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М. Дулати. На высоком уровне было заявлено о скором открытии в столице филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Студенты филиала МГУ защищают свой диплом в Москве В общей сложности более 80 казахстанских университетов имеют партнерские отношения с более 60 российскими вузами. Но флагманом двустороннего сотрудничества в области высшей школы, безусловно, остается Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М. Ломоносова, который успешно работает в столице более двадцати лет. По мнению его директора, доктора экономических наук, профессора Александра Сидоровича, залог этого успеха – создание условий для реализации самых высоких стандартов качества образования. Потому что только истинная образованность позволяет студентам осваивать достижения двух стран, думать об их развитии и ценить общее достояние. – В развитии отношений между Казахстаном и Россией, да и между всеми странами Евразийского пространства исключительно важны связи в области образования, науки и культуры, – говорит Александр Сидорович. – Это область человеческих отношений, пространство для познания друг друга, расширения взаимных мер по развитию экономики. Без понимания и доверия решать все остальные вопросы крайне сложно. Как председатель исполкома Евразийской ассоциации университетов, Александр Сидорович считает, что вузы Казахстана занимают в этой структуре особое место. – Все они заботятся о росте своего потенциала, обогащаясь благодаря взаимодействию с другими университетами. Но Казахстанский филиал МГУ в развитии гуманитарных связей между нашими государствами играет особую роль – это представительство старейшего и лучшего университета России воспитало уже 2,5 тысячи выпускников-казахстанцев. Все они несут эти общие ценности евразийства, работая на ключевых позициях в экономике, политике и культуры, – говорит наш собеседник. Филиалы не уступают в качестве Возникает вопрос: на какой основе должна развиваться деятельность филиалов? Фундамент общих интересов – это развитие науки и техники, а также подготовка кадров, которые способны понимать друг друга и взаимодействовать. – Эта задача будет решена, если образование в филиале, включая фундаментальное и креативное направления, по качеству не будет уступать уровню самого Московского государственного университета, – рассуждает Александр Сидорович. – Для этого не менее года казахстанские студенты проводят в стенах МГУ в Москве. Качество их образования оценивается комиссиями Московского университета. Вторая компонента: мы должны быть полезны Казахстану, служить этой стране. Поэтому ориентируем наших выпускников на то, чтобы они работали в Казахстане. Я лично против идеи о том, что качественное образование непременно должно служить путевкой за рубеж. Мол, если тебя взяли в зарубежный вуз – это считается признаком высокого класса. Да, многие наши выпускники продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре и по программам PhD, успешно работают во многих университетах мира, потому что диплом МГУ говорит сам за себя. И это, безусловно, показатель нашей работы. Но я считаю, что мы должны воспитывать специалистов прежде всего для страны, развивать Казахстан. Поэтому очень важный момент, который связан с системой межгосударственного сотрудничества и отношений, заключает в себе тот факт, что наши выпускники – это подлинные патриоты-евразийцы, – подчеркивает он. Сегодня Казахстанский филиал МГУ прочно встроен в систему партнерских взаимоотношений с ведущими финансовыми и научными центрами РК. Успешно работают совместные программы для студентов и выпускников с Национальным банком РК, Агентством по стратегическому планированию и реформам, Бюро национальной статистики. В 2024 году в филиале открылась новая программа в рамках бакалавриата по направлению «Экология и природопользование» – «Экологические риски и природные опасности в регионах Казахстана», а также новые магистерские программы: «Математика и методы анализа данных», «Вычислительные технологии и методы искусственного интеллекта», «Управление низкоуглеродным развитием городов и регионов», «Статистика и управление данными в современной экономике», «Межкультурная коммуникация и перевод». В систему научной работы со студентами встроена ежегодная конференция молодых ученых «Ломоносов». Все это – узловые точки подготовки высококвалифицированных кадров, взращивания новых талантов. На благо интеграции образовательных систем Казахстана и России работает Межправительственное соглашение о деятельности Казахстанского филиала МГУ, согласно которому дипломы выпускников не требуют верификации и дополнительного признания. – Сейчас у нас открываются новые перспективы: филиал переехал в прекрасное и удобное здание, расположенное в центре исторической части Астаны. В планах – открытие лицея, гимназии, в общем, профильных направлений, которые будут готовить детей основам будущих специализаций, – делится Александр Сидорович. Отдельное место во взаимоотношениях двух государств занимает тема взаимопроникновения традиций памяти, культуры воспитания молодежи. – Народу Казахстана ценна память о Великой Отечественной войне. В подтверждение этому мы выпускаем уже третью книгу, посвященную подвигу казахстанских солдат. На ее страницах наши студенты пишут о своих дедах и прадедах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, – отмечает директор Казахстанского филиала МГУ. Школа для учителей На базе Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова действует еще один уникальный пример научной интеграции – Осенняя школа русистики, главные цели и задачи которой состоят в методической поддержке казахстанских преподавателей русского языка и литературы, помощи в их адаптации к современным условиям работы в средней и высшей школе. Преподаватели кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ знакомят слушателей с актуальными трендами в развитии русского языка, особенностями современных литературных процессов, новинками художественной литературы, тенденциями развития методик и практик преподавания русского языка как родного, как второго языка и как иностранного, с принципами обучения межкультурной коммуникации и медиалингвистики. Как подчеркивает Александр Сидорович, создание такой школы – это прямое выражение исторической миссии Московского университета служить просвещению, открывать дорогу к знаниям и совместному общению во имя высоких идеалов воспитания молодого поколения. – Это особенно важно на казахстанской земле, которая всегда ценила отношения дружбы, сотрудничества и уважения друг к другу. Преподаватели-филологи в организации этой традиции занимают ведущую роль: они обогащают мир молодежи знаниями русского языка, литературы и культуры, – говорит он. Особую роль в организации Осенней школы русистики сыграла кафедра филологии Казахстанского филиала МГУ. Доктор филологических наук, профессор Татьяна Кривощапова всегда практиковала занятия для учителей русского языка и литературы Астаны – конференции, мастер-классы, консультации, литературно-музыкальные вечера. Такое интенсивное общение с учителями и преподавателями и положило начало большому научному проекту. В 2004 году была проведена первая Осенняя школа русистики, которая с тех пор стала традиционной, потому что сразу зарекомендовала себя как учебно-методическая площадка для приобретения новых теоретических знаний и совершенствования практического опыта учителей русского языка и литературы. За 20 лет проведения Осенней школы русистики опубликовано 10 сборников «Текст и методика его изучения в современной школе», которые востребованы учительской аудиторией, сертифицированы более 3 тыс. преподавателей. А ежегодно в ее работе принимают участие от 200 до 300 человек. – Осенняя школа русистики представляет собой сложившуюся систему повышения профессионального мастерства учителей средней и высшей школы. Именно эта система на протяжении многих лет формирует методические и педагогические направления в республике, – говорит заведующая кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова доктор филологических наук Галина Власова. – Школа живет и развивается благодаря тесному сотрудничеству с филологическим факультетом Московского университета, Казахстанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Неоценимую поддержку деятельности школы оказывает Представительство Россотрудничества в Казахстане, ведущие университеты Казахстана и России. Наша деятельность поддерживается отделами образования в регионах Казахстана. Настоящий формат ОШР, включающий как классические лекции, так и практические занятия, мастер-классы, интерактивные формы, а также привлечение выпускников филиала – молодых учителей, можно считать наиболее успешным для научно-практического, учебно-методического семинара по повышению квалификации учителей русского языка и литературы. В перспективе Казахстанский филиал МГУ готовит изменение статуса Осенней школы русистики на курсы повышения квалификации педагогов, программа которых в дальнейшем войдет в Перечень образовательных программ, согласованных с Министерством просвещения Республики Казахстан. – Высокая репутация Осенней школы русистики и широкая география ее участников позволяют сделать вывод о том, что семинар служит укреплению межкультурного диалога и сотрудничества между Казахстаном и Россией, является международной площадкой для развития профессиональных контактов, позволяет обмениваться опытом работы в области применения эффективных методов и практик обучения русскому языку, – считает Галина Власова. #Казахстан #Россия #Образование #филиал #ВУЗ #МГУ