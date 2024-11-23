Здесь растят специалистов XXI века

Область человеческих отношений

Сфера образования и науки, пожалуй, одна из самых чувствительных к тенденциям в международных отношениях. Это сотрудничество не только способствует повышению профессионального кадрового потенциала каждой страны, но и служит важным инструментом культурной дипломатии.

Получая знания в других государствах, наши студенты презентуют миру Казахстан, его историю, культуру, менталитет, а открытие филиалов зарубежных вузов в нашей республике позволяет внед­рить современные модели научной экосистемы в национальную систему образования и науки. Открытость Казахстана для международного сотрудничества в этой сфере способствует налаживанию конструктивного партнерства со многими странами мира. Особенно важны такие связи между государствами, которые объединяют общие страницы истории и близкое соседство.

Именно поэтому сотрудничество в сфере образования остается одним из самых больших и важных в казахстанско-российских отношениях, когда речь идет о культурно-гуманитарном взаимодействии. Связи в сфере образования между Казахстаном и Россией всегда были очень тесными и планомерно укрепляются на протяжении всего периода независимости, поддерживаемые политической волей на высшем уровне. Например, в Совместном заявлении президентов двух стран к десятилетию подписания Договора между Казахстаном и Российской Федерацией о доб­рососедстве и союзничестве в XXI веке этому направлению уделено особое внимание. Подчеркивается важность расширения взаимодействия в подготовке квалифицированных специалистов и работы филиалов ведущих казахстанских и российских вузов на территории двух государств.

На международной конференции «Устойчивое развитие и безопас­ность на евразийском пространстве» Касым-Жомарт

Токаев отметил важную роль сферы образования в процессе укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России.

Сегодня в нашей стране рабо­тают восемь филиалов российских вузов. Старейшим из них является Алматинский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, который был открыт в 1984 году. В 2022-м на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева начал работу филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина, а на базе КазНУ им. аль-Фараби – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В этом году открылся филиал Российского химико-технологического университета им. Д. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М. Дулати. На высоком уровне было заявлено о скором открытии в столице филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Студенты филиала МГУ защищают свой диплом в Москве

В общей сложности более 80 казахстанских университетов имеют партнерские отношения с более 60 российскими вузами.

Но флагманом двустороннего сотрудничества в области высшей школы, безусловно, остается Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М. Ломоносова, который успешно работает в столице более двадцати лет. По мнению его директора, доктора экономических наук, профессора Александра Сидоровича, залог этого успеха – создание условий для реализации самых высоких стандартов качества образования. Потому что только истинная образованность позволяет студентам осваивать достижения двух стран, думать об их развитии и ценить общее достояние.

– В развитии отношений между Казахстаном и Россией, да и между всеми странами Евразийского пространства исключительно важны связи в области образования, науки и культуры, – говорит Александр Сидорович. – Это область человеческих отношений, пространство для познания друг друга, расширения взаимных мер по развитию экономики. Без понимания и доверия решать все остальные вопросы крайне сложно.

Как председатель исполкома Евразийской ассоциации университетов, Александр Сидорович считает, что вузы Казахстана занимают в этой структуре особое место.

– Все они заботятся о росте своего потенциала, обогащаясь благодаря взаимодействию с другими университетами. Но Казахстанский филиал МГУ в развитии гуманитарных связей между нашими государствами играет особую роль – это представительство старейшего и лучшего университета России воспитало уже 2,5 тысячи выпускников-казахстанцев. Все они несут эти общие ценности евразийства, работая на ключевых позициях в экономике, политике и культуры, – говорит наш собеседник.

Филиалы не уступают

в качестве

Возникает вопрос: на какой основе должна развиваться деятельность филиалов? Фундамент общих интересов – это развитие науки и техники, а также подготовка кадров, которые способны понимать друг друга и взаимодействовать.

– Эта задача будет решена, если образование в филиале, включая фундаментальное и креативное направления, по качеству не будет уступать уровню самого Московского государственного университета, – рассуждает Александр Сидорович. – Для этого не менее года казахстанские студенты проводят в стенах МГУ в Москве. Качество их образования оценивается комиссиями Московского университета. Вторая компонента: мы должны быть полезны Казахстану, служить этой стране. Поэтому ориентируем наших выпускников на то, чтобы они работали в Казахстане. Я лично против идеи о том, что качественное образование непременно должно служить путевкой за рубеж. Мол, если тебя взяли в зарубежный вуз – это считается признаком высокого класса. Да, многие наши выпускники продолжают обучение в магистратуре, аспирантуре и по программам PhD, успешно работают во многих университетах мира, потому что диплом МГУ говорит сам за себя. И это, безусловно, показатель нашей работы.

Но я считаю, что мы должны воспитывать специалистов преж­де всего для страны, развивать Казахстан. Поэтому очень важный момент, который связан с системой межгосударственного сотрудничества и отношений, заключает в себе тот факт, что наши выпускники – это подлинные патриоты-евразийцы, – подчеркивает он.

Сегодня Казахстанский фи­лиал МГУ прочно встроен в систему партнерских взаимоотношений с ведущими финансовыми и науч­ными центрами РК. Успешно работают совместные программы для студентов и выпускников с Национальным банком РК, Агентством по стратегическому планированию и реформам, Бюро национальной статистики.

В 2024 году в филиале открылась новая программа в рамках бакалавриата по направлению «Экология и природопользование» – «Экологические рис­ки и природные опасности в регио­нах Казахстана», а также новые магис­терские программы: «Математика и методы анализа данных», «Вычислительные технологии и методы искусственного интеллекта», «Управление низкоуглеродным развитием городов и регионов», «Статистика и управление данными в современной экономике», «Межкультурная коммуникация и перевод». В систему научной работы со студентами встроена ежегодная конференция молодых ученых «Ломоносов». Все это – узловые точки подготовки высококвалифицированных кадров, взращивания новых талантов.

На благо интеграции образовательных систем Казахстана и России работает Межправительственное соглашение о деятельности Казахстанского филиала МГУ, сог­ласно которому дипломы выпускников не требуют верификации и дополнительного признания.

– Сейчас у нас открываются новые перспективы: филиал переехал в прекрасное и удобное здание, расположенное в центре исторической части Астаны. В планах – открытие лицея, гимназии, в общем, профильных направлений, которые будут готовить детей основам будущих специализаций, – делится Александр Сидорович.

Отдельное место во взаимоотношениях двух государств занимает тема взаимопроникновения традиций памяти, культуры воспитания молодежи.

– Народу Казахстана ценна память о Великой Отечественной войне. В подтверждение этому мы выпускаем уже третью книгу, посвященную подвигу казах­станских солдат. На ее страницах наши студенты пишут о своих дедах и прадедах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, – отмечает директор Казахстанского филиала МГУ.

Школа для учителей

На базе Казахстанского филиа­ла МГУ им. М. В. Ломоносова действует еще один уникальный пример научной интеграции – Осенняя школа русистики, главные цели и задачи которой сос­тоят в методической поддержке казахстанских преподавателей русского языка и литературы, помощи в их адаптации к современным условиям работы в средней и высшей школе.

Преподаватели кафедры филологии Казахстанского филиала МГУ знакомят слушателей с актуальными трендами в развитии русского языка, особенностями современных литературных процессов, новинками художественной литературы, тенденциями развития методик и практик преподавания русского языка как родного, как второго языка и как иностранного, с принципами обучения межкультурной коммуникации и медиалингвистики.

Как подчеркивает Александр Сидорович, создание такой школы – это прямое выражение исторической миссии Московского университета служить просвещению, открывать дорогу к знаниям и совместному общению во имя высоких идеалов воспитания молодого поколения.

– Это особенно важно на казахстанской земле, которая всегда ценила отношения дружбы, сот­рудничества и уважения друг к другу. Преподаватели-филологи в организации этой традиции занимают ведущую роль: они обогащают мир молодежи зна­ниями русского языка, литературы и культуры, – говорит он.

Особую роль в организации Осенней школы русистики сыграла кафедра филологии Казахстанского филиала МГУ. Доктор филологических наук, профессор Татьяна Кривощапова всегда практиковала занятия для учителей русского языка и литературы Астаны – конференции, мастер-классы, консультации, литературно-музыкальные вечера. Такое интенсивное общение с учителями и преподавателями и положило начало большому научному проекту. В 2004 году была проведена первая Осенняя школа русистики, которая с тех пор стала традиционной, потому что сразу зарекомендовала себя как учебно-методическая площадка для приобретения новых теоретических знаний и совершенствования практического опыта учителей русского языка и литературы.

За 20 лет проведения Осенней школы русистики опубликовано 10 сборников «Текст и методика его изучения в современной школе», которые востребованы учительской аудиторией, сертифицированы более 3 тыс. преподавателей. А ежегодно в ее работе принимают участие от 200 до 300 человек.

– Осенняя школа русистики представляет собой сложив­шуюся систему повышения профессионального мастерства учителей средней и высшей школы. Именно эта система на протяжении многих лет формирует методические и педагогические направления в республике, – говорит заведующая кафедрой филологии Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова доктор филологических наук Галина Власова. – Школа живет и развивается благодаря тесному сотрудничеству с филологичес­ким факультетом Московского университета, Казахстанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. Неоценимую поддержку дея­тельности школы оказывает Представительство Россотрудничества в Казахстане, ведущие университеты Казахстана и России. Наша деятельность поддерживается отделами образования в регионах Казахстана.

Настоящий формат ОШР, включающий как классические лекции, так и практические занятия, мастер-классы, интерактивные формы, а также привлечение выпускников филиала – молодых учителей, можно считать наиболее успешным для научно-практического, учебно-методического семинара по повышению квалификации учителей русского языка и литературы. В перс­пективе Казахстанский филиал МГУ готовит изменение статуса Осенней школы русистики на курсы повышения квалификации педагогов, программа которых в дальнейшем войдет в Перечень образовательных программ, согласованных с Министерством просвещения Республики Казахстан.

– Высокая репутация Осенней школы русистики и широкая гео­графия ее участников позволяют сделать вывод о том, что семинар служит укреплению межкультурного диалога и сотрудничества между Казахстаном и Россией, является международной площадкой для развития профессиональных контактов, позволяет обмениваться­ опытом работы в области применения эффективных методов и практик обучения русскому языку, – считает Галина Власова.