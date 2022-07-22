Здесь сохранили куланов

Урочище Барсакельмес на юге Казахстана считается одним из самых загадочных мест в Казахстане. Да, вокруг Барсакельмеса множество легенд и преданий, идущих еще с того времени, когда эта местность была островом в Аральском море. Труднодоступным и довольно опасным. Но сейчас Барсакельмес – природный заповедник, благодаря которому в живой природе сохранены куланы и редкие растения.

Немного истории

История создания заповедника на острове Барсакельмес, в те времена еще заказника «Союзпушнины», берет начало в 1929-м. Статус природного заповедника, охраняемого государством, остров Барсакельмес, в ту пору окруженный на сотни километров полноводным суровым Аральским морем, получил через десять лет – 10 декабря 1939 года. Однако всемирную известность острову принесли 50-е годы ХХ века. И связана была эта известность с краснокнижным куланом.

Куланов тогда на планете оставалось катастрофически мало, и в 1953 году в СССР был создан проект по переселению девяти куланов из Туркмении на остров Барсакельмес в Аральском море. Проект и перспективы восстановления популяции куланов в Казахстане получили тогда широкое освещение в печати, радио, кинодокументалистике по всему миру. О Барсакельмесе заговорили.

Почему выбор ученых пал на Барсакельмес? Главными аргументами, наверное, были выгодное месторасположение острова, его богатые флора и фауна, озера с пресной водой. Барсакельмес тогда был своеобразным затерянным миром, где можно было встретить почти реликтовые виды млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб, а также растений. Эту особенность острова отмечал в 1831 году и российский ученый Левшин, который впервые нанес контуры острова на топографическую карту.

В настоящее время в связи с сокращением акватории, усыханием Аральского моря Барсакельмес уже не является островом, он соединился с «большой землей».

С 25 декабря 2005 года соглас­но постановлению Правительства РК № 1162 площадь государственного заповедника, составлявшая 16 975 га, увеличилась в десять раз. Огромная территория в 160 825 га представлена равнинной местностью, такырами, барханами, саксауловым лесом.

Барсакельмесский заповедник имеет типичные климатические условия для пустынь. Среднегодовая температура воздуха 8,7°С; среднемесячная температура января – 8,8°С, июля – около 26°С. Среднемесячные температуры мая, июня, июля, августа и сентября выше 18°С. Продолжительность абсолютно теплого периода равна 204–223 дням, среднегодовая сумма осадков –108 мм.

Барсакельмес сегодня – это своеобразная научная лаборатория, в которой ежегодно ведут исследования зоологи, орнитологи, биологи из республиканских НИИ, стран СНГ и дальнего зарубежья. Кстати, заповедник расположен в 180 км от города Аральска, и добраться до него непросто, поэтому всем, кто хочет сюда попасть, нужно предварительно связываться с руководством учреждения.

19 марта 2016 года решением 28-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Барсакельмесский биосферный резерват, созданный на основе государственного природного заповедника, включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Заповедник Барсакельмес

Судьба острова Барсакельмес неразрывно связана с судьбой Арала. Когда море-озеро начало терять из-за усыхания свои очертания, Барсакельмес сначала стал полуостровом, потом просто урочищем. Мигрировали животные. Но заповедник Казахстану удалось сохранить, несмот­ря на трудные в материальном плане 90-е.

Сейчас это два участка. Участок «Барсакельмес» общей площадью 50 884 га. И участок «Кас­какулан» – современное место обитания куланов и большой массив естественных зарослей саксаула площадью 109 942 га.

Осушенное дно Аральского моря стало ареной первичного формирования флоры, фауны и уникальных экосистем. Эта территория на сегодняшний день является единственной в мире природной лабораторией, где можно наблюдать процессы становления природных пустынных экосистем на начальных стадиях их формирования в условиях изменяющегося климата.

Уникальность флоры Барсакельмеса можно рассматривать в нескольких аспектах. С одной стороны, это репрезентативность, отражение регионального ботанического разнообразия. С другой – на небольшой территории заповедника отмечено 14 эндемиков Казахстана. Есть в заповеднике и очень редкие растения, включенные в Крас­ную книгу Казахстана – Tulipa biflora (тюльпан двухцветковый), T.borszczowii (тюльпан Борщова), Atriplex pratovii (лебеда Пратова). Глобальное значение имеет формирующаяся флора осушенного дна Аральского моря, ее изучают ученые со всего мира.

На песках Барсакельмеса выделены 15 типов растительных комплексов. Здесь более распространена древесно-кустарниковая растительность. Встречаются участки довольно плотных зарослей саксаулов (черного и белого), тамариксов, джузгунов, курчавки, лиция. По понижениям распространены солончаки с солоно-колосником, сарсазаном, солеросом, солянками. Всего на острове зарегистрировано 257 видов цветковых растений, из них травянистых форм –204 вида, деревьев – 3, кустарников – 20, кустарничков – 5, полукустарников – 6, полукустарничков – 12 и интродуцентов – 7 видов.

Около половины видов флоры Барсакельмесского заповедника приходится на эфемеры и эфемероиды. Весна на острове красочная – цветут тюльпаны, дымянка, хохлатка, адонис («уголек в огне»), герань, биберштейния. Очень своеобразно выглядят соплодия леонтицы сомнительной. Много бывает ревеня татарского. К середине июня пустыня приобретает однообразную серую окраску.

Животный мир Барсакельмеса имеет большое разнообразие и отражает региональную фау­ну. Много здесь беспозвоночных, только насекомых более двух тысяч видов из 12 отрядов. Наиболее представлена группа видов, связанная с черным саксаулом.

Фауна заповедника насчитывает 107 видов пауков. Земноводные представлены двумя видами – широко распространенной зеленой жабой и озерной лягушкой. Пресмыкающихся отмечено 12 видов, птиц – 178, млекопитающих – 27.

Среди млекопитающих особого внимания заслуживают травоядные виды, грызуны и копытные. Два вида тушканчиков – малый и тарбаганчик – коренные обитатели еще острова Барсакельмес. Суслик-песчаник, промысловый вид, завезен на остров в 1929 году, прижился здесь. Основные охраняемые виды животных – копытные: сайгаки, куланы, джейраны, приспособившиеся к суровым пустынным условиям острова.

Легенды острова

Их множество...

По одной легенде, на острове жил огромный змей, который пожирал тех, кто пытался овладеть богатствами животного и растительного мира Барсакельмеса. Такая печальная участь постигла людей целого племени, которые бежали на остров, спасаясь от бесконечных войн и раздоров, а затем, позабыв о недавних бедствиях, стали беспощадно истреблять куланов, джейранов, гусей, лебедей. В итоге люди погибли от змея в течение одной ночи, в живых остался только 8-летний мальчик. Отсюда и произошло название острова «Барсакельмес», которое в переводе с казахского означает «Пойдешь – не вернешься».

Другая легенда гласит, что участник экспедиции 1848–1849 годов на Арале, ссыльный солдат Тарас Шевченко (да, тот самый великий кобзарь!) сделал на Барсакельмесе карандашные наброски момента появления из яйца большого птенца птицы Самрук, считающейся сказочным персонажем казахского фольклора.

Рассказывают также, что одному человеку, который с двумя сыновьями каждое лето выращивал на острове просо, удалось убить змея, туловище которого было толщиной с кубе (небольшая деревянная бочка для приготовления айрана), длина рептилии доходила до 4–5 м.

Предания о пространственно-временных ловушках окутывают остров, они возникли в разное время и существуют в различных интерпретациях. Так, батыр Кобыланды пробыл на острове три дня, а вернувшись домой, узнал, что его не было 33 года. В 1935-м на острове пропала топографическая экспедиция. Якобы исследователи попали в странный туман и исчезли, а спустя три месяца вернулись. Им тоже казалось, что их не было всего три дня, когда они занимались топографической съемкой в северной части острова.

Уфологи считают, что остров Барсакельмес находится под влиянием мощной геоактивной зоны. Из-за этого и происходят все аномальные явления, в частности такие временные ловушки