Здравствуй, шляпа! Пошумим?

Общество
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Наталия Хомс

В руках – палочки, ноги – на педалях, а мозг судорожно пытается не сбиваться с ритма. Так я первый раз в жизни попробовала играть на барабанах.

фото Игоря Бургандинова

Не всегда, слушая концерт той или иной группы, публика обращает должное внимание на барабанщика. А он, как оказалось, там самый главный! Именно барабан задает ритм песни, и если музыкант сбился со счета – остальные тоже. Что ж, примерю на себя эту увлекательную роль.

«Как же играть, если ладошки так потеют?» – нервничала я, придя на пробное занятие. В это время преподаватель Никита объяснял, что слух для игры на барабанах на самом деле не важен – важно чувство ритма. Думаю, ну, все пропало. Я же учусь играть на синтезаторе, и как раз с ритмом частенько проблемы. Так что страшно было оказаться тем самым «треугольником в оркестре, звучащим невпопад». Но урок был не индивидуальный, и надежда на то, что меня не «спалят», все же теплилась.

Немного успокоилась, пройдя проверку чувства ритма: мы хлопали в такт известной песне We will rock you группы Queen. А потом нас и вовсе обрадовали: чувства ритма нет только у 1% людей в мире.

– Кроме чувства ритма играть за барабанами помогает развитая координация. Ее можно улучшать посредством движения разными конечностями в разной последовательности. Чтобы было проще все запоминать, необходимо считать вслух до четырех. При быстрых темпах: «Раз, два, три, че», – объяснял нам преподаватель «Не школы барабанов» Никита Ильин.

А потом нас познакомили с барабанными нотами. Они оказались намного легче известных «до, ре, ми…», без разных тональностей: здесь есть только размер такта и специальные нотки, обозначающие определенные барабаны.

Самый большой барабан в ударной установке называется «бочка». Лежит она на боку, и били мы в нее правой ногой через педаль. Непосредственно перед барабанщиком находится малый барабан. Из этой парочки, кстати, строятся все ритмы в мире. Слева – тарелка Hi hat («Привет, шляпа») с педалькой. Называется она так потому, что «снимает» шляпку, как бы здороваясь, при нажатии на педаль. Все остальные барабаны – это томы. Еще есть разные по форме и эффектам тарелки.

– Мы разучим самый популярный Money beat, потому что каж­дая песня с этим ритмом продается. Он включает бочку, малый и «хай-хэт» и играет в большинстве песен. Например, Майкла Джексона, групп «Кино», Metallica, AC⁄DC, – объяснял нам Никита.

Чтобы выучить ритм, нужно сначала понять движения: для этого мы тренировались бить руками и ногами, постепенно добавляя конечности на разный счет. В это время Никита начал играть на гитаре песню, и нам предстояла сложная задача: бить правой рукой по коленке без остановки, а правой ногой и левой рукой ударить всего по одному разу на нужный счет. Кажется, если приноровиться… Но вот когда играет любимая песня, мозг «подпевает», моментально начинаешь путаться.

Что ж, руки мы размяли, потом взяли палочки. Сразу встал вопрос: а как их правильно держать? Ведь от этого зависят не только звук и отскок, но и наличие совершенно ненужного напряжения в руках.

– Располагаем палочку по диагонали на ладони, одну ее треть большим и указательным пальцами зажимаем в «барабанный» замок: большой лежит сверху, остальными палочку «приобнимаем», не зажимаем сильно. Бьем по барабану тоже немного по диагонали, – показал Никита. – «Хват аристократа», когда остальные пальцы оттопырены и палочку не держат, опасен возможными ушибами и травмами мизинца, так как ударная установка – это железо. Любители «Гарри Поттера» здесь тоже не приветствуются, и не только потому, что магия вне Хогвартса запрещена. Дело в том, что у палочки обязательно должен быть отскок, а при «хвате волшебника» она остается на поверхности.

Отскок полезен для ускорения игры и выполнения разных трюков. Усовершенствовать координацию можно на специальном имитаторе барабана – тренировочном пэде. Он совсем не громкий, так что на нем можно тренироваться и дома. К тому же иметь барабанную установку в квартире законодательство все равно не позволяет.

Приступаем к самому интерес­ному – садимся за барабаны! Мне, конечно же, пришлось подвинуть малый барабан, стул, еще раз стул, потом и тарелку к себе, иначе бы ноги не доставали до педалей. А последующая картина заставила меня почувствовать себя «Витрувианским человеком» Да Винчи: правая нога – на педаль бочки, левая рука держит палочку над малым барабаном, правая – накрест над «шляпой», а левая нога играет «кирпич» и просто лежит на педальке от «хай-хэт». Не шевелить одной ногой, пока шевелится все остальное – та еще задачка, скажу я вам.

– Спина, пока сидим за барабанами, всегда прямая. Стульчик без спинки, приходится держать ее самому. Руки расслабляем, кисти поднимаем с помощью предплечий, локти поднимать нельзя, но и плотно прижимать к телу нежелательно, – объяснил преподаватель.

Еще один интересный момент: оказалось, что на педаль «бочки» – кардан – не нужно жать во время удара, ее надо держать все время и отпускать только на счет, резко «подпрыгивая» пяткой и коленом. Чем более резкий удар – тем ярче звук.

Конечно, сначала, когда Никита играл с нами, все было просто, но потом он сел за гитару, и мы начали немного теряться. Снова он играл одну из моих любимых песен, и снова тяжело мне было сконцентрироваться, продолжать считать и не подпевать.

– Что же делать, если сбился? – резонно спросил нас преподаватель. – Самая главная ошибка – останавливаться. Поэтому есть лайфхак – просто продолжаем правой рукой бить по «хай-хэту», так как она держит основной ритм. Пока у нас игра рыхловата, так как первое занятие, но по технике «еще разок» мы повторим, и в любом случае все получится.

Кроме ритма мы научились играть брейк – это сбивка, чтобы перейти с куплета на припев, например. Они бывают разные и очень сложные, а наш выглядел так: двумя палочками по малому барабану, потом – по первому, второму и третьему тому по кругу.

Была и теория: Никита объяснил, что такое музыкальная форма, такты и доли, что стандартный размер такта – это четыре четверти, поэтому в ритме и брейке по четыре удара, а чтобы получилась одна музыкальная фраза, нужно четыре таких «квад­рата», в последнем чаще всего как раз и играют брейк.

– Ритм, брейк, музыкальная форма – это в нашем мире слоны, а практика – черепаха, на ней все и держится, – заключил преподаватель.

В конце, как правило, барабанщики играют соло, состоящее из брейков. Мне тоже удалось «пошуметь». Так как практики у меня было маловато, пришлось импровизировать – бить громко и быстро по всем барабанам. Ну и красиво закончить – ударить одновременно в две тарелки с бочкой. Фух, теперь понятно, почему барабанщики на сцене всегда такие потные и энергичные…

– Сегодня поиграли песни, а через полгода у вас концерт, – думали, Никита шутит, а он нам совершенно серьезно еще раз это повторил.

Оказывается, за шесть месяцев вполне можно научиться играть на барабанах, а по итогам обучения – отчетный концерт, где каждый ученик выступает с песней.

При этом занятия всего раз в неделю. Первый месяц посвящен разнообразным ритмам, второй – брейкам. Третий месяц – связки «ритм + брейк», добавляется еще и левая нога – она участвует как задающая или просто украшающая ритм при помощи педали, открывающей «шляпу».

– На четвертый месяц мы учимся «выпендриваться» – разные фишки, качаться в такт, динамику – как сыграть громко по каждому из барабанов. Также разбираем песни на составные части. Каждое четвертое занятие месяца с нами гитарист, так как барабан – инструмент не сольный, и на сцене все играют как раз под барабанщика. В пятый месяц разучиваем песню для концерта, на шестом – полноценная репетиция с другими инструментами, – рассказал Никита.

Можно заниматься и дома при помощи онлайн-платформы и тренировочного пэда: так отрабатывают координацию, разную последовательность рук и конт­роль палочек – то есть учатся бить так, чтобы почувствовать отскок палочки. После каждого занятия даются разные упражнения на руки.

Кстати, барабаны доступны и интересны людям в любом возрасте: в «не школе» учатся как 17–20-летние, так и барабанщики 60+.

– К тому же барабаны – это не только хороший такой фитнес и формирование новых нейронных связей, но и профилактика болезни Альцгеймера. Мышление ускоряется, и ты быстрее решаешь задачи, можешь думать «женским мозгом» – то есть заниматься одновременно несколькими делами, – отмечает Никита Ильин.

«Женский мозг» – это как раз про концентрацию внимания. Преподаватель заверил, что с практикой все гораздо проще, к тому же барабаны и тарелки добавляются в «рацион» постепенно. Я, у которой в это время в голове обезьянки с тараканами за мелки дрались, просто кивнула.

– У каждой тарелки и барабана есть свое предназначение в той или иной части песни. Основная часть – это ритм, который держится на «хай-хэте», малом и «бочке». Уследить несложно: в этой части песни бьешь сюда, в другой – сюда. В куплете – что-то тихое, не перебивающее все остальные инструменты, а в припеве уже можно «крошить» по тарелкам, – заметив реакцию, «разжевал» мне Никита.

Разучить одну песню можно за месяц – четыре занятия, где разбираются ноты, ритмические рисунки, брейки. Дальше ее можно репетировать самостоятельно. Скорость игры нарабатывается с практикой при помощи упражнений на увеличение и уменьшение темпа.

Увидев, как наш преподаватель подбрасывает палочку в воздухе во время игры, я поинтересовалась о мерах безопасности.

– Это авантюра, от попадания палочки в лоб или глаз ничто не спасет, просто привыкаешь делать трюк. А вот от выпадения палочек на сцене спасает то, что мы на один барабан вешаем мешочек с несколькими парами палочек. Одна вылетела – достаешь другую и продолжаешь считать. Главное – не останавливаться, – рассказал Никита.

Что касается ушей: лично мне показалось, что не так уж и громко. Но у меня было всего лишь одно занятие. Если играть на постоянной основе, преподаватель советует использовать беруши. На концертах барабанщики играют в наушниках. Еще, так как со сцены весь звук с микрофонов переводится наружу, и музыканты друг друга не слышат, им необходимы ушные мониторы – они помогают слышать все инструменты вокруг.

– Звукорежиссеру говорим, звук какого инструмента нужно в наушниках убавить или прибавить. Часто мы в наушниках ставим себе метроном, чтобы все было идеально ровно, без каких-либо колебаний в темпе, – делится тонкостями барабанщик.

...После занятия, на удивление, даже не устали руки. Это значит, что палочки я все же держала правильно! Зато появилась, откуда ни возьмись, энергия, которой весь жаркий день практически не было.

А по дороге домой и вовсе приключилась забавная история: слушала себе спокойно музыку в наушниках и тут начала замечать, что в каждой песне невольно выделяю именно звук барабанов. Как будто все остальные инструменты вдруг отошли на второй план: ловила счет, «подрыгивала» ножкой в такт и узнавала ритмы, которые до этого демонстрировал преподаватель.

«Закрой глаза, почувствуй себя на концерте» – такой слоган, подумалось мне, звучал бы в рекламе того дня, когда я села за ударную установку.

#музыка #Астана #уроки #занятия #барабаны #барабанная установка

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