Земля, игорный бизнес, яхты и авто: Как изменят налоги в РК

Налоги
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об основных планируемых новшествах на брифинге в СЦК рассказали вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на телеграм-канал Миннацэкономики

Фото: t.me/presseconomy

Азамат Амрин отметил, что основной акцент в проекте Налогового кодекса был сделан на справедливом налогообложении и упрощении процессов администрирования. 

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% сохраняется, а для ускорения возврата налога процесс будет полностью автоматизирован. Предлагается введение дифференцированной ставки корпоративного подоходного налога (КПН). При этом базовая ставка в 20% сохраняется, для банковского сектора и игорного бизнеса предлагается установить ставку на уровне 25%, для обрабатывающей промышленности, финансового лизинга и социальной сферы понижение ставки до 10%, а также сохранение ставки на уровне 3% для сельхозтоваропроизводителей. 

Для стимулирования инвестиций предусматриваются налоговые льготы по 100% освобождению от КПН, земельного налога и налога на имущество по инвестиционным контрактам и участникам СЭЗ. 

Также планируется освобождение от индивидуального подоходного налога в размере 10% пенсионных выплат граждан из ЕНПФ. Это окажет дополнительную поддержку для пенсионеров. 

Что касается налогообложения предметов роскоши, то предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге, дополнительное обложение акцизом в размере 10% легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге, дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов и летательных аппаратов.

«Для всех физлиц предлагается снизить ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет — на 50%», — подчеркнул вице-министр.

Помимо этого, документом предполагается дополнительно ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки.

Проект нового Налогового кодекса будет доступен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 5 июля 2024 года. 

#экономика #налоги #игорный бизнес #ИПН

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