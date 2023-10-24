Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у Тайваня

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По данным Центрального метеорологического управления острова, землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано возле восточного побережья Тайваня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: из открытых источников

Очаг залегал на глубине 5,7 км и располагался в 120 км от побережья уездов Илань и Хуалянь. Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.

 

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в море рядом с японским островом Йонагуни, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Землетрясение произошло в 8.05 (05.05 по времени Астаны). Очаг залегал на глубине 20 километров. Информации об ущербе нет.

Ранее, 21 октября, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на юге Мексики. Спустя 20 минут после землетрясения в регионе ощущались афтершоки, магнитуда которых доходила до 4,4.

17 октября на юге Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 балла. Сообщалось, что очаг природного явления залегал на глубине 10 км. Эпицентр стихии располагался в 61,5 км к северу от города Бендер-Аббас, население которого составляет 352 тыс. человек.

#землетрясение #Тайвань

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